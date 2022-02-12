'Mẹ một con' Angela Baby và nam thần Nhậm Gia Luân khiến dân tình 'tròn mắt' với tạo hình học sinh cấp 3

Mới đây, đoàn phim "Mộ sắc tâm ước" đã đăng tải loạt ảnh của hai nhân vật chính trong tạo hình học sinh khiến cư dân mạng "mắt tròn mắt dẹt" vì cặp đôi thật sự quá trẻ so với tuổi thật.

Trong ảnh, Angela Baby khiến khán giả bất ngờ vì gương mặt thon thả, căng bóng, mịn màng. Dù đã 32 tuổi và từng sinh con nhưng Angela Baby vẫn giữ được vóc dáng cùng thần thái trẻ trung, cuốn hút. Chưa kể, những vai diễn của cô nàng chủ yếu đóng những vai tầm 30 tuổi, không đóng thanh xuân vườn trường nên khán giả ít có cơ hội được nhìn thấy cô khoác lên mình bộ đồng phục. Nhiều người không khỏi hào hứng mong chờ sớm được nhìn thấy cô nữ sinh Angela Baby.