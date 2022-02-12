'Mẹ một con' Angela Baby và nam thần Nhậm Gia Luân khiến dân tình 'tròn mắt' với tạo hình học sinh cấp 3

Sao quốc tế 12/02/2022 20:07

Những hình ảnh mới nhất của Nhậm Gia Luân và Angela Baby trên phim trường "Mộ sắc tâm ước" khiến cư dân mạng một phen "dậy sóng" với nhan sắc đỉnh cao.

Mới đây, đoàn phim "Mộ sắc tâm ước" đã đăng tải loạt ảnh của hai nhân vật chính trong tạo hình học sinh khiến cư dân mạng "mắt tròn mắt dẹt" vì cặp đôi thật sự quá trẻ so với tuổi thật. 

Trong ảnh, Angela Baby khiến khán giả bất ngờ vì gương mặt thon thả, căng bóng, mịn màng. Dù đã 32 tuổi và từng sinh con nhưng Angela Baby vẫn giữ được vóc dáng cùng thần thái trẻ trung, cuốn hút. Chưa kể, những vai diễn của cô nàng chủ yếu đóng những vai tầm 30 tuổi, không đóng thanh xuân vườn trường nên khán giả ít có cơ hội được nhìn thấy cô khoác lên mình bộ đồng phục. Nhiều người không khỏi hào hứng mong chờ sớm được nhìn thấy cô nữ sinh Angela Baby.

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Nhiều khán giả ngợi khen rằng Angela Baby trẻ hơn tuổi thật rất nhiều - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Nhậm Gia Luân được xem là nam thần cổ trang số 1 Hoa ngữ hiện nay. Chỉ riêng tạo hình nhân vật, Nhậm Gia Luân thực sự đã thuyết phục được cả những khán giả khó tính nhất. Tuy nhiên, nam diễn viên cũng khiến hàng triệu fan nữ phải ngất lịm vì hoá thân tạo hình nam sinh "ngon lành cành đào", mặc dù đã có con nhưng gương mặt và vóc dáng chuẩn nam thần của nam diễn viên khiến bao cô nàng "đổ gục". 

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Tạo hình nam sinh của Nhậm Gia Luân khiến fan nữ 'đổ gục' - Ảnh: Internet

"Mộ sắc tâm ước" thuộc thể loại phim hiện đại, đô thị. Phim có thời lượng khoảng 40 tập, dự kiến lên sóng trong năm 2022. Bộ phim là câu chuyện xoay quanh cặp đôi Lưu Hạ và Kỳ Liên Sơn. Trong đó, Lưu Hạ là cố vấn tâm lý còn Kỳ Liên Sơn là tiểu thuyết gia. Vào lần nọ, Lưu Hạ đã giúp đỡ 1 cô gái có ý định tự tử và vô tình lọt vào mắt xanh của Kỳ Liên Sơn.

Chứng kiến cảnh Lưu Hạ giúp cô gái kia bỏ đi suy nghĩ tiêu cực, Kỳ Liên Sơn vô cùng tò mò về Lưu Hạ. Sau đó, Kỳ Liên Sơn đã chủ động liên lạc với Lưu Hạ để nhờ cô hỗ trợ cho sự nghiệp viết lách của mình. Tiếp đến, Lưu Hạ - Kỳ Liên Sơn tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ trẻ em rồi dần dần nảy sinh tình cảm với đối phương.

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