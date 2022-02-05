Choáng với phần tài sản kếch xù Angelababy có được sau khi ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh

Sao quốc tế 05/02/2022 10:22

Sau khi ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh, phần tài sản mà Angelababy được chia có giá trị khá lớn mà nhiều người phấn đấu cả đời cũng không thể đạt được.

Ngày 28/1 vừa qua, khi chỉ còn vài ngày nữa là sang năm mới thì cặp đôi quyền lực của làng giải trí Hoa ngữ là Huỳnh Hiểu MinhAngelababy đã đem đến một tin tức gây ngỡ ngàng là họ sẽ chia tay nhau sau gần 7 năm chung sống. Nhiều người tỏ ra tiếc nuối cho một mối tình đẹp, cũng có người tò mò hai người sẽ chia nhau khối tài sản khổng lồ như thế nào.

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Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy chia tay nhau sau gần 7 năm chung sống - Ảnh: Sina

Theo trang BJH, sau gần 20 năm lăn lộn trong ngành giải trí, Huỳnh Hiểu Minh đã tích góp được một gia tài đồ sộ, bao gồm nhiều bất động sản rải rác từ Bắc Kinh, Thượng Hải, Hong Kong cho tới quê hương Thanh Đảo. Một nguồn tin cho hay, sau khi ly hôn, Huỳnh Hiểu Minh đã tặng căn biệt thự rộng 650 mét vuông có giá trị hơn 100 triệu NDT (hơn 350 tỷ đồng) cho Angelababy.

Khi thông tin trên vẫn còn chưa rõ thực hư thì cư dân mạng đã "đào" được một bức ảnh được Angelababy đăng tải lên trang cá nhân của mình vào 12/2021 có background khá giống với căn biệt thự được nhắc đến kia. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, thông tin trên là sự thật và Angelababy đã được Huỳnh Hiểu Minh tặng cho căn nhà như một phần tài sản sau ly hôn.

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Angelababy đã được Huỳnh Hiểu Minh tặng cho căn biệt thự rộng 650 mét vuông có giá trị hơn 100 triệu NDT như một phần tài sản sau ly hôn - Ảnh: Internet

Kể từ sau khi tuyên bố ly hôn, cặp đôi luôn tránh nhắc đến đối phương trên truyền thông. Một người bạn của Angelababy tiết lộ, cặp đôi đã cùng nhau thỏa thuận sẽ tuân thủ "3 không" bao gồm không tranh giành con gái, không tranh giành tài sản và không tung tin nói xấu đối phương. Hiện tại, cả hai đang bận rộn với các dự án riêng và tập trung vào sự nghiệp.

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Cặp vợ chồng bậc nhất giới giải trí Hoa ngữ Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh tuyên bố ly hôn sau 7 năm bên nhau.

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