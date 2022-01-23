Những sao nữ C-biz sở hữu đôi mắt đẹp nhất: Dương Mịch, Angelababy ngậm ngùi nhìn nhân vật xếp thứ nhất

Sao quốc tế 23/01/2022 17:57

Cái tên ở vị trí thứ nhất là vô cùng bất ngờ khi có thể đánh bại nhiều nhân vật khác như Angelababy hay Dương Mịch.

Theo một bài viết trên trang QQ có tựa đề “4 minh tinh nổi tiếng sở hữu đôi mắt đẹp nhất”, những gương mặt góp phần vào trong danh sách này đều sở hữu nhan sắc và ngoại hình vô cùng nổi bật, luôn là tâm điểm truyền thông. Tuy vậy, người đứng ở vị trí thứ nhất lại khiến ai cũng phải bất ngờ.

duong mich 1
Angela Baby đứng ở vị trí thứ 4 trong danh sách nghệ sĩ sở hữu đôi mắt đẹp nhất Cbiz - Ảnh: Internet

Là mỹ nhân lai Tây nổi tiếng nhất C-biz, Angela Baby luôn có mặt trong top mỹ nhân của Trung Quốc. Tuy vậy, trong danh sách “4 minh tinh nổi tiếng sở hữu đôi mắt đẹp nhất” này thì nữ diễn viên lại chỉ xếp vị trí cuối cùng. Hai mỹ nhân khác cũng vô cùng nổi tiếng có mặt trong danh sách này là diễn viên Dương Mịch và "mỹ nữ Tân Cương" Cổ Lực Na Trát.

duong mich 2
Đứng ở vị trí thứ 3 là Cổ Lực Na Trát - Ảnh: Internet
duong mich 3
Vị trí thứ 2 thuộc về Dương Mịch – nàng 'Bạch Thiển' nổi tiếng sở hữu đôi mắt được ví 'trong veo như nước hồ thu' - Ảnh: Internet

Vị trí quán quân đã thuộc về một cái tên ít tiếng tăm hơn và còn được trang QQ đặt dòng tít vô cùng "kêu": “Đứng ở top 1 và khiến Dương Mịch cũng phải ngưỡng mộ” - không ai hết chính là nữ diễn viên Trương Thiều Hàm.

duong mich 4
Trương Thiều Hàm được khen là xinh như búp bê với đôi mắt to tròn trong trẻo - Ảnh: Weibo

Được biết, ngay từ khi mới bước chân vào làng giải trí, Trương Thiều Hàm đã được đánh giá cao về nhan sắc. Cô được khen là xinh như búp bê với đôi mắt to tròn trong trẻo, ngay sau đó cô đã trở thành thỏi nam châm hút fan, thậm chí, cô nàng còn được đặt nickname là “Búp bê Barbie” phiên bản đời thật.

Những mỹ nhân Hoa ngữ 'đổi đời' nhờ làm răng: Phạm Băng Băng lên sao hạng A, Dương Mịch 'rửa phèn' thành công

Những mỹ nhân Hoa ngữ 'đổi đời' nhờ làm răng: Phạm Băng Băng lên sao hạng A, Dương Mịch 'rửa phèn' thành công

Không chỉ thay đổi diện mạo mà những sao nữ này còn có thể "đổi đời" ngay sao khi chỉnh nha.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch Angelababy Cổ Lực Na Trát sao Hoa ngữ mỹ nhân Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Những mỹ nhân Hoa ngữ 'đổi đời' nhờ làm răng: Phạm Băng Băng lên sao hạng A, Dương Mịch 'rửa phèn' thành công

Những mỹ nhân Hoa ngữ 'đổi đời' nhờ làm răng: Phạm Băng Băng lên sao hạng A, Dương Mịch 'rửa phèn' thành công

Mỹ nhân đọ sắc với hoa hồng: Lưu Diệc Phi, Dương Mịch đẹp xuất sắc nhưng vẫn bị đàn em này vượt mặt

Mỹ nhân đọ sắc với hoa hồng: Lưu Diệc Phi, Dương Mịch đẹp xuất sắc nhưng vẫn bị đàn em này vượt mặt

Cung Tuấn thời tới cản không kịp: Năm 2022 đóng phim cùng Dương Mịch, Nhiệt Ba và Thành Long

Cung Tuấn thời tới cản không kịp: Năm 2022 đóng phim cùng Dương Mịch, Nhiệt Ba và Thành Long

Tin tức dưa Cbiz ngày 17/01: Dương Mịch và Lưu Thi Thi hợp tác, Cúc Tịnh Y đóng 'Tiên Kiếm 4'

Tin tức dưa Cbiz ngày 17/01: Dương Mịch và Lưu Thi Thi hợp tác, Cúc Tịnh Y đóng 'Tiên Kiếm 4'

5 minh tinh Hoa ngữ hot nhất trên đất Thái: Lý Dịch Phong, Dương Mịch phải nhường top 1 cho người này

5 minh tinh Hoa ngữ hot nhất trên đất Thái: Lý Dịch Phong, Dương Mịch phải nhường top 1 cho người này

'Nữ hoàng rating' Dương Mịch khiến dân tình chao đảo với loạt ảnh 'hở bạo' hiếm thấy

'Nữ hoàng rating' Dương Mịch khiến dân tình chao đảo với loạt ảnh 'hở bạo' hiếm thấy

TIN MỚI NHẤT

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 56 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 3 giờ 0 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 6 phút trước
Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 4 giờ 3 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào