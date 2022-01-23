Những sao nữ C-biz sở hữu đôi mắt đẹp nhất: Dương Mịch, Angelababy ngậm ngùi nhìn nhân vật xếp thứ nhất

Cái tên ở vị trí thứ nhất là vô cùng bất ngờ khi có thể đánh bại nhiều nhân vật khác như Angelababy hay Dương Mịch.

Theo một bài viết trên trang QQ có tựa đề “4 minh tinh nổi tiếng sở hữu đôi mắt đẹp nhất”, những gương mặt góp phần vào trong danh sách này đều sở hữu nhan sắc và ngoại hình vô cùng nổi bật, luôn là tâm điểm truyền thông. Tuy vậy, người đứng ở vị trí thứ nhất lại khiến ai cũng phải bất ngờ.

Angela Baby đứng ở vị trí thứ 4 trong danh sách nghệ sĩ sở hữu đôi mắt đẹp nhất Cbiz - Ảnh: Internet

Là mỹ nhân lai Tây nổi tiếng nhất C-biz, Angela Baby luôn có mặt trong top mỹ nhân của Trung Quốc. Tuy vậy, trong danh sách “4 minh tinh nổi tiếng sở hữu đôi mắt đẹp nhất” này thì nữ diễn viên lại chỉ xếp vị trí cuối cùng. Hai mỹ nhân khác cũng vô cùng nổi tiếng có mặt trong danh sách này là diễn viên Dương Mịch và "mỹ nữ Tân Cương" Cổ Lực Na Trát.

Đứng ở vị trí thứ 3 là Cổ Lực Na Trát - Ảnh: Internet

Vị trí thứ 2 thuộc về Dương Mịch – nàng 'Bạch Thiển' nổi tiếng sở hữu đôi mắt được ví 'trong veo như nước hồ thu' - Ảnh: Internet

Vị trí quán quân đã thuộc về một cái tên ít tiếng tăm hơn và còn được trang QQ đặt dòng tít vô cùng "kêu": “Đứng ở top 1 và khiến Dương Mịch cũng phải ngưỡng mộ” - không ai hết chính là nữ diễn viên Trương Thiều Hàm.

Trương Thiều Hàm được khen là xinh như búp bê với đôi mắt to tròn trong trẻo - Ảnh: Weibo

Được biết, ngay từ khi mới bước chân vào làng giải trí, Trương Thiều Hàm đã được đánh giá cao về nhan sắc. Cô được khen là xinh như búp bê với đôi mắt to tròn trong trẻo, ngay sau đó cô đã trở thành thỏi nam châm hút fan, thậm chí, cô nàng còn được đặt nickname là “Búp bê Barbie” phiên bản đời thật.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-sao-nu-c-biz-so-huu-doi-mat-dep-nhat-duong-mich-angelababy-ngam-ngui-nhin-nhan-vat-xep-thu-nhat-447537.html