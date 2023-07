Cung Tuấn thời tới cản không kịp: Năm 2022 đóng phim cùng Dương Mịch, Nhiệt Ba và Thành Long

Trước hết phải kể đến bộ phim cổ trang An Lạc truyện đóng cặp cùng Địch Lệ Nhiệt Ba. Đây hiện đang được đánh giá là dự án truyền hình cổ trang có tiềm năng trong thời gian tới.

An Lạc Truyện là bộ phim cổ trang duy nhất không lấy đề tài tiên hiệp hay tu tiên, thay vào đó là hành trình điều tra phá án của Nhậm An Lạc và thế tử Hàn Diệp. Nhậm An Lạc vì biến cố gia tộc mà thành mồ côi, lưu lạc khắp nơi. Nàng quyết tâm điều tra sự thật, rửa oan cho gia đình mình.

Trên hành trình đó nàng gặp thế tử Hàn Diệp, được chàng giữ lại làm bên mình làm phụ tá. Nhậm An Lạc vốn thông minh nhanh nhẹn, đã giúp Hàn Diệp điều tra, phá được nhiều vụ án trong kinh thành. Cuối cùng, Hàn Diệp lật lại án oan của gia tộc Nhậm An Lạc, rửa oan cho gia đình nàng.

Vào vai Hàn Diệp - thái tử Đại Tĩnh, Cung Tuấn khoe trọn vẻ ngoài cao quý, vừa trầm tĩnh, vừa lạnh lùng cùng với nét mặt ôn nhu khiến bao người ngất ngây. Với gương mặt được ví là sinh ra để đóng các vai diễn cổ trang, nam diễn viên dường như càng trở lên nổi bật hơn khi diện các trang phục được chuẩn bị kỳ công trong An Lạc truyện.

Trên MXH Weibo cũng xuất hiện nhiều thông tin về việc Dương Mịch sẽ hợp tác cùng Cung Tuấn trong Ti mệnh. Thông tin này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Đa số đều bày tỏ thái độ hài lòng và mong chờ màn hợp tác này của hai tổ hợp "đỉnh cao" nhất nhì Hoa ngữ. Nhiều netizen tin rằng nếu Ti Mệnh giữ nguyên dàn cast chính như vậy, thì bộ phim sẽ thuộc tình trạng "chưa lên sóng đã nổi đình nổi đám". Bởi lẽ, cả Dương Mịch và Cung Tuấn hiên tại đều là những tiểu sinh, tiểu hoa nổi tiếng lại sở hữu giá trị nhan sắc cao tại làng giải trí Hoa ngữ.

Ti Mệnh được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Nội dung phim Ti mệnh kể về câu chuyện tình yêu của Ti Mệnh tinh quân - là người phụ trách viết mệnh cách cho toàn bộ các sinh vật trên thế gian và Trường Uyên - hậu duệ duy nhất của dòng tộc Long Thần.

Không chỉ có cơ hội hợp tác với hai mỹ nhân đình đám của Cbiz, trong năm nay, Cung Tuấn còn được Thành Long mời đóng chung phim. Cụ thể, hồi đầu tháng 7 năm ngoái, trên mạng lan truyền tin tức rằng Thành Long ngỏ ý muốn mời Cung Tuấn đóng phim do chính Thành Long chỉ đạo sản xuất kiêm vai chính trong bộ phim điện ảnh Bão cát cuồng nộ.

Dự kiến, bom tấn hành động này còn có sự góp mặt của siêu sao quốc tế John Cena cùng nam diễn viên thực lực Vương Chấn Uy.