Phim kể chuyện tình ngang trái giữa đạo sĩ tróc yêu và quận chúa mang thân phận yêu miêu, vừa lãng mạn vừa kịch tính. Với bối cảnh Trường An hoành tráng, kỹ xảo huyền ảo và chemistry bùng nổ của cặp đôi chính, Tử dạ quy nhanh chóng tạo “cơn sốt” từ khi ra mắt.

Tử dạ quy (Moonlit reunion) là phim cổ trang Trung Quốc chuyển thể từ tiểu thuyết Mai phu nhân sủng phu hằng ngày của Phù Hoa, do Hứa Khải và Điền Hi Vi đóng chính.

Sau hơn 2 tiếng lên sóng, “Tử dạ quy” trở thành bộ phim đạt mốc nhiệt độ 24.000 điểm nhanh nhất trên Tencent trong năm 2025. Số lượng quảng cáo ngày đầu tiên cũng rất ấn tượng, với 7 quảng cáo mỗi tập, cho thấy đây là tác phẩm được nhiều nhà đầu tư quan tâm.

Đáng chú ý, ở bảng xếp hạng nhân vật phim hot nhất của Vlinkage, nhân vật Mai Trục Vũ do Hứa Khải thủ vai và Vũ Trinh do Điền Hi Vi thủ vai đã lần lượt lọt Top 2 và Top 3, với điểm số 9,03 và 9,01.

Việc hai nhân vật chính cùng vượt mốc 9 điểm Vlinkage ngay ngày đầu phim phát sóng là thành tích đáng nể, không phải bộ phim nào cũng đạt được.

Là một tác phẩm huyền huyễn, “Tử dạ quy” đầu tư mạnh tay vào kỹ xảo. Các cảnh phép thuật, chiến đấu với yêu quái được thể hiện mượt mà, không gây cảm giác giả. Những chi tiết ma mị như đôi hoa tai biết “thì thầm” hay chiếc đèn lưu ly cất giấu tâm sự càng làm tăng sự cuốn hút.

Bối cảnh Trường An hoa lệ nhưng cũng đầy u huyền mang đến màu sắc liêu trai huyền bí. Trang phục cổ trang tinh xảo giúp mỗi khung hình như một bức tranh.

Âm nhạc cũng là điểm cộng lớn. Những giai điệu da diết, lãng mạn, hòa cùng hiệu ứng âm thanh tinh tế từ tiếng gió, chuông, nhịp bước chân khiến khán giả dễ dàng chìm đắm vào thế giới phim.