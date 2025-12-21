Giải cứu 3 người mắc kẹt trong thang máy bệnh viện lúc nửa đêm

Đời sống 21/12/2025 09:54

Ba nạn nhân bị mắc kẹt trong thang máy của bệnh viện. Do thời gian mắc kẹt kéo dài, nạn nhân có biểu hiện hoảng sợ, nhưng chỉ trong vài phút, lực lượng cứu hộ đã đưa các nạn nhân ra ngoài an toàn.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào lúc 0 giờ 48 phút rạng sáng 21/12, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo có người bị mắc kẹt trong thang máy tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam (thuộc phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng).

 

Sự cố xảy ra vào thời điểm đêm khuya, tại cơ sở y tế đang có nhiều bệnh nhân điều trị nội trú, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của người bị nạn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã nhanh chóng điều động xe cứu nạn, cứu hộ cùng 8 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Công tác Cứu nạn, cứu hộ – Tổ Bàn Thạch khẩn trương đến hiện trường làm nhiệm vụ.

Giải cứu 3 người mắc kẹt trong thang máy bệnh viện lúc nửa đêm - Ảnh 1
Các nạn nhân được đưa ra ngoài an toàn - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, qua trinh sát nhanh, xác định trong cabin thang máy có 3 người bị mắc kẹt, gồm 2 bệnh nhân và 1 nhân viên y tế. Do không gian kín, thời gian mắc kẹt kéo dài, các nạn nhân có biểu hiện lo lắng, hoảng sợ.

Các cán bộ, chiến sĩ đã khẩn trương triển khai phương án cứu nạn an toàn, vừa trấn an tinh thần nạn nhân, vừa sử dụng các thiết bị chuyên dụng để tiếp cận, mở cửa thang máy đúng quy trình kỹ thuật.

Chỉ trong vòng vài phút, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã giải cứu thành công 3 nạn nhân, đưa ra ngoài an toàn, sức khỏe ổn định.

 

Nghẹt thở giải cứu 4 người mắc kẹt trong căn nhà bốc cháy ở Đà Lạt

Nghẹt thở giải cứu 4 người mắc kẹt trong căn nhà bốc cháy ở Đà Lạt

Gần 3h ngày 21/12, ngọn lửa bùng phát tại khu vực bếp ở tầng trệt căn nhà của ông Huỳnh Tấn Công, 56 tuổi, trên đường Bùi Thị Xuân.

