Vương Sở Nhiên tiếp tục 'gây sốt' vì hóa thân thành Vương Chiêu Quân quá xuất sắc

Sao quốc tế 19/02/2026 11:00

Trong chương trình Xuân Vãn của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) vừa qua, nữ diễn viên Vương Sở Nhiên đã trở thành tâm điểm chú ý khi hóa thân thành "Phù Dung Hoa Thần" Vương Chiêu Quân trong tiết mục sáng tạo mang tên Hạ Hoa Thần. 

Trong chương trình Xuân Vãn của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) vừa qua, nữ diễn viên Vương Sở Nhiên đã trở thành tâm điểm chú ý khi hóa thân thành "Phù Dung Hoa Thần" Vương Chiêu Quân trong tiết mục sáng tạo mang tên Hạ Hoa Thần. 

Từng gây ấn tượng mạnh với những vai diễn cổ trang mà gần đây nhất là "yêu phi họa quốc" Dữu Vãn Âm trong Thành Hà Thể Thống, lần này mỹ nhân sinh năm 1999 lại một lần nữa khiến khán giả phải ngỡ ngàng trước vẻ thanh tao, bi tráng và tràn đầy hơi thở cổ điển.

Vương Sở Nhiên tiếp tục 'gây sốt' vì hóa thân thành Vương Chiêu Quân quá xuất sắc - Ảnh 1Vương Sở Nhiên tiếp tục 'gây sốt' vì hóa thân thành Vương Chiêu Quân quá xuất sắc - Ảnh 2

Xuất hiện trong bộ Hán phục đỏ rực rỡ, trên vai khoác lớp lông thú trắng muốt và tay ôm đàn tì bà, Vương Sở Nhiên đã tái hiện hoàn hảo hình ảnh một trong "Tứ đại mỹ nhân" lịch sử Trung Hoa. Giữa khung cảnh tuyết rơi trắng xóa và những dải lụa bay bổng, ống kính 4K siêu sắc nét của CCTV đã bắt trọn mọi đường nét thanh tú trên gương mặt cô. Đặc biệt, ánh mắt đượm buồn nhưng kiên định của nữ diễn viên đã tạo nên một "vẻ đẹp tan vỡ" đầy ám ảnh, giúp cô nhận về vô số lời khen ngợi từ giới mộ điệu.

Dù thời lượng lên hình chính thức chưa đầy 20 giây, nhưng khoảnh khắc này đã ngay lập tức lọt vào danh sách những "khung hình để đời" của đêm diễn. Cư dân mạng không ngớt lời tán dương, cho rằng Vương Sở Nhiên đã dùng mười mấy giây ngắn ngủi để kể lại trọn vẹn cuộc đời đầy thăng trầm của Vương Chiêu Quân từ nỗi lòng lưu luyến quê hương đến sự quyết tâm vì đại nghĩa hòa thân. 

Vương Sở Nhiên tiếp tục 'gây sốt' vì hóa thân thành Vương Chiêu Quân quá xuất sắc - Ảnh 3Vương Sở Nhiên tiếp tục 'gây sốt' vì hóa thân thành Vương Chiêu Quân quá xuất sắc - Ảnh 4Vương Sở Nhiên tiếp tục 'gây sốt' vì hóa thân thành Vương Chiêu Quân quá xuất sắc - Ảnh 5

Sức hút này lớn đến mức chỉ trong vòng 24 giờ sau khi tiết mục phát sóng, lượng người theo dõi trên trang cá nhân của cô đã tăng vọt hơn 650.000 lượt, một con số kỷ lục chứng minh cho sức mạnh của nhan sắc và khí chất "thiên chọn cổ nhân".

Đáng chú ý, để có được màn trình diễn xuất thần này, Vương Sở Nhiên đã thể hiện sự nghiêm túc và cầu thị đáng nể trong hậu trường. Theo chia sẻ từ nghệ sĩ hướng dẫn đàn Nguyễn Hàm, nữ diễn viên chỉ mất chưa đầy 20 phút để học tư thế cầm đàn và các kỹ thuật cơ bản. Dù thời gian ngắn ngủi, nhưng từ góc độ giữ đàn đến sự thả lỏng của cổ tay đều được cô thực hiện rất bài bản và chuyên nghiệp. 

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