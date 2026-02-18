Vì sao Đàm Tùng Vận bị 100 đoàn phim từ chối vì nhan sắc?

Sao quốc tế 18/02/2026 08:15

Nhắc đến những mỹ nhân tuổi Ngọ của màn ảnh Hoa ngữ, Đàm Tùng Vận là cái tên nổi bật. Sinh năm 1990, cô từng bước xây dựng vị thế vững chắc bằng thực lực, thay vì dựa vào chiêu trò hay sự o bế.

Trong khi showbiz Trung Quốc chuộng vẻ đẹp sắc sảo, gương mặt V-line ấn tượng, Đàm Tùng Vận lại sở hữu nét tròn trịa, trong trẻo và từng bị nhận xét "không có khí chất nữ chính". Thậm chí, cô từng bị hơn 100 đoàn phim từ chối vì ngoại hình bị cho là quá bình thường, vóc dáng nhỏ nhắn, thiếu sức hút.

Tuy nhiên, nhờ đam mê diễn xuất và quá trình rèn luyện tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, nữ diễn viên kiên trì theo đuổi con đường riêng. Cô không chạy theo hình tượng "đại mỹ nhân" mà lựa chọn những vai diễn phù hợp với bản thân, từng bước khẳng định chỗ đứng trong làng giải trí.

Vì sao Đàm Tùng Vận bị 100 đoàn phim từ chối vì nhan sắc? - Ảnh 1

Sự nghiệp của Đàm Tùng Vận khởi sắc từ năm 2011 khi cô vào vai Thuần Quý nhân trong "Hậu cung Chân Hoàn truyện". Dù đất diễn không nhiều, vai diễn ngây thơ, trong sáng đã giúp cô được chú ý và mở ra nhiều cơ hội mới.

Với gương mặt bầu bĩnh, nụ cười tươi tắn, cô đặc biệt hợp dòng phim học đường. Bước ngoặt lớn đến từ "Điều tuyệt vời nhất của chúng ta" – tác phẩm thanh xuân kinh điển đưa tên tuổi cô lên hàng sao hạng A.

Sau đó, loạt phim như "Mùa hè của hồ ly", "Cẩm y chi hạ", "Lấy danh nghĩa người nhà", "Cẩm tâm tựa ngọc" hay cả "Xin gọi tôi là tổng giám", "Hướng gió mà đi", "Quy lộ" đều đạt thành tích ấn tượng. Đặc biệt, "Lấy danh nghĩa người nhà", "Quy lộ" và "Em đẹp hơn cả ánh sao" từng dẫn đầu rating năm của đài Đài truyền hình Hồ Nam.

Vì sao Đàm Tùng Vận bị 100 đoàn phim từ chối vì nhan sắc? - Ảnh 2

Theo Sina, giới giải trí Hoa ngữ không thiếu những mỹ nhân nổi bật về nhan sắc như Cổ Lực Na Trát, Cúc Tịnh Y, Địch Lệ Nhiệt Ba, Angelababy, Lý Nhất Đồng hay Lý Thấm.

Tuy nhiên, không ít trường hợp khiến khán giả e dè khi nghe tên phim. Trái lại, Đàm Tùng Vận sở hữu vẻ ngoài dễ thương, gần gũi lại luôn nhận được sự yêu mến và thiện cảm từ người xem.

Không sở hữu vẻ đẹp sắc sảo theo chuẩn mực, nhưng nhờ diễn xuất tự nhiên, chọn vai phù hợp và đi lên bền bỉ, Đàm Tùng Vận hiện đứng top đầu thành tích phim truyền hình trong nhóm tiểu hoa đán sau 1990.

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Dù phim được phát sóng ở khung giờ vàng và có mức điểm nhiệt ổn định, nữ diễn viên vẫn nhận không ít phản hồi trái chiều từ khán giả, chủ yếu xoay quanh việc cô chưa hoàn toàn phù hợp với thể loại cổ trang – tiên hiệp.

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