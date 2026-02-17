Địch Lệ Nhiệt Ba 'gây bão' trong Gala Xuân Vãn đêm giao thừa

Sao quốc tế 17/02/2026 11:00

Chương trình Xuân Vãn của đài CCTV vào đêm 30 Tết Nguyên đán nhận sự kỳ vọng và mong chờ lớn từ người hâm mộ bởi sự xuất hiện của rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu Cbiz. Năm nay, tiết mục múa được chú ý nhất trên đài trung ương thuộc về Địch Lệ Nhiệt Ba tại điểm cầu Nghi Tân (Trung Quốc). Trong chương trình, người đẹp sinh năm 1992 hóa thân thành nàng tiên cá.

Màn biểu diễn linh động với thần thái tự tin, cuốn hút và nhan sắc đẹp ngút ngàn của Địch Lệ Nhiệt Ba thu hút sự chú ý của khán giả. Từ khóa liên quan đến tiết mục, đặc biệt là visual của mỹ nhân Tân Cương lên top 1 hot search trên MXH Weibo trong đêm giao thừa. Ở lần xuất hiện này, Nhiệt Ba được nhận xét tăng cân hơn trước.

Tuy nhiên, điều này không làm ảnh hưởng đến diện mạo của nữ diễn viên, ngược lại cô còn được khen tràn đầy sức sống, có da có thịt. Theo tờ Sina, tiết mục múa đẹp kinh diễm của Nhiệt Ba hút đến 21 triệu lượt xem realtime trực tiếp trên nền tảng MXH.

Địch Lệ Nhiệt Ba 'gây bão' trong Gala Xuân Vãn đêm giao thừa - Ảnh 1Địch Lệ Nhiệt Ba 'gây bão' trong Gala Xuân Vãn đêm giao thừa - Ảnh 2

 

Cộng đồng mạng xứ tỷ dân chỉ có thể dùng 1 từ "đỉnh" để tán thưởng khả năng nhảy múa uyển chuyển và visual không điểm nào có thể chê của nữ diễn viên sinh năm 1992.

Màn biểu diễn "bùng nổ" visual của Địch Lệ Nhiệt Ba trên sóng đài CCTV nhận được vô số lời ngợi khen từ truyền thông, netizen và gây bão mạng xã hội. Cộng đồng mạng Trung Quốc dùng vô số mỹ từ để tán thưởng khả năng nhảy múa uyển chuyển, thần thái cuốn hút và visual không điểm nào có thể chê của nữ diễn viên sinh năm 1992.

Địch Lệ Nhiệt Ba 'gây bão' trong Gala Xuân Vãn đêm giao thừa - Ảnh 3Địch Lệ Nhiệt Ba 'gây bão' trong Gala Xuân Vãn đêm giao thừa - Ảnh 4

Địch Lệ Nhiệt Ba không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp mà còn sở hữu thân hình và đường cong hình chữ S gần như hoàn hảo. Ảnh chụp từ sau lưng cho thấy nữ diễn viên có tỷ lệ eo/hông, body đồng hồ cát đáng ngưỡng mộ trong chiếc váy đuôi cá ôm sát cơ thể. 

Không chỉ sân khấu Gala Xuân Vãn, loạt ảnh khoe nhan sắc do studio của Địch Lệ Nhiệt Ba đăng tải trước khi trình diễn cũng khiến dân tình mê mẩn. Những năm qua, mỹ nhân Tân Cương được xem là biểu tượng nhan sắc mới của ngành giải trí Trung Quốc. 

Địch Lệ Nhiệt Ba 'xuống tóc' khiến dân tình đứng ngồi không yên

Địch Lệ Nhiệt Ba 'xuống tóc' khiến dân tình đứng ngồi không yên

Mới đây, Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của công chúng khi xuất hiện tại một studio chụp ảnh với diện mạo hoàn toàn khác lạ.

