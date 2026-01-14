Phim mới của Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử dự kiến sẽ lên sóng cùng thời điểm

Sao quốc tế 14/01/2026 15:15

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước tin phim “Trinh Nương truyện” do Dương Tử đóng chính và phim “Mộ tư từ” do Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính có khả năng cùng lên sóng vào tháng 3, tạo nên “trận chiến phim truyền hình” đầu năm.

Phim “Trinh Nương truyện” (tên cũ Gia nghiệp) được chuyển thể từ tiểu thuyết Gia nghiệp. Bộ phim kể về câu chuyện của Lý Trinh Nương (Dương Tử), một người phụ nữ xuất thân từ gia đình có nghề làm mực in ở Huy Châu dưới thời nhà Minh. Với tài năng xuất chúng và sự nỗ lực, Lý Trinh Nương đã vượt qua mọi khó khăn để vực lại nghề làm mực in, đồng thời khôi phục sự hưng thịnh của gia nghiệp.

“Trinh Nương truyện” đã được đưa vào danh sách phim trọng điểm của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, dự kiến lên sóng CCTV và Tencent vào tháng 3. Bộ phim cũng là một dự án trọng điểm được tỉnh An Huy hỗ trợ kinh phí, với sự góp mặt của cặp sao chính Dương Tử - Hàn Đông Quân.

Bộ phim tái hiện 36 công đoạn chế mực cổ truyền, xây dựng xưởng mực thời Minh, đồng thời nhấn mạnh thông điệp về truyền thừa văn hóa và sự trưởng thành của phụ nữ.

Phim mới của Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử dự kiến sẽ lên sóng cùng thời điểm - Ảnh 1

Trong khi đó, phim “Mộ tư từ” của Địch Lệ Nhiệt Ba ban đầu dự kiến phát sóng vào tháng 5, nhưng bất ngờ dời lên cùng thời điểm với phim của Dương Tử.

Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Bạch nhật đề đăng, kể về mối tình định mệnh giữa Quỷ Vương Hạ Tư Mộ do Địch Lệ Nhiệt Ba thủ vai và tướng quân người thường Đoạn Tư (do Trần Phi Vũ đóng).

Vào một ngày khi đang đi tìm thức ăn, Hạ Tư Mộ vô tình gặp tướng quân trẻ tuổi Đoạn Tư. Tuy nhiên, vật dụng mà tướng quân mang theo gợi nhắc đến bạn cũ của nàng, khiến Hạ Tư Mộ nhận ra rằng người trước mắt có lẽ không phải là Đoạn Tư thật. Hai người liên tục thăm dò lẫn nhau, cuối cùng Hạ Tư Mộ hiểu được quá khứ u tối và khát vọng sâu kín của tướng quân trẻ, trong khi Đoạn Tư cũng cảm nhận được sự kiên định và cô độc trong tâm hồn Quỷ Vương.

Dù người phàm chỉ sống trăm năm, còn ác quỷ dù đã 400 tuổi vẫn giữ hình hài thiếu nữ, họ dùng tình yêu của mình để thách thức dòng chảy vô tình của thời gian.

Phim mới của Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử dự kiến sẽ lên sóng cùng thời điểm - Ảnh 2

Đằng sau cuộc so kè là những thách thức riêng trong sự nghiệp của cả hai diễn viên. Dù bộ phim “Trường tương tư” giúp Dương Tử giữ vững danh hiệu “nữ hoàng phim truyền hình”, song cô vẫn phải đối mặt với áp lực vượt qua những đánh giá về lối mòn cổ trang.

Trong khi đó, sau khi thử sức với các đề tài hiện thực, Địch Lệ Nhiệt Ba đã phần nào củng cố uy tín, nhưng để chinh phục các giải thưởng chính thống, cô vẫn cần một tác phẩm “bom tấn”. Thách thức càng lớn hơn khi “Mộ tư từ” chưa qua duyệt chiếu, còn “Trinh Nương truyện” dù lượt đặt trước vượt 10 triệu, vẫn phải khéo léo cân bằng giữa khán giả chính kịch vốn khó tính và thị hiếu đại chúng.

Hiện tại, cả hai đều âm thầm tăng tốc quảng bá cho bộ phim sắp lên sóng. Địch Lệ Nhiệt Ba tham gia show thực tế để tạo sức nóng, trong khi Dương Tử tận dụng đề tài di sản phi vật thể để tạo điểm nhấn khác biệt.

