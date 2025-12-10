Phim liên tiếp gặp thất bại thành tích, Địch Lệ Nhiệt Ba rơi vào tình thế khó khăn

Tuy nhiên, họ có xuất thân, hoàn cảnh sống hoàn toàn khác biệt. Cả hai bất ngờ gặp nhau tại một thị trấn nhỏ do máy bay phải hạ cánh khẩn cấp để tránh bão. Sau đó, họ bước vào trò chơi hoán đổi thân phận để trải nghiệm cuộc sống của nhau.

Bộ phim hiện đại Tuy không thể có được tất cả là dạng phim ngắn mang tính thử nghiệm. Trong phim, Địch Lệ Nhiệt Ba gần như đóng 4 vai. Mỹ nhân Tân Cương đóng hai cô gái có ngoại hình và tên giống nhau, đều là Vệ Lam.

Thế nhưng, sau khi hưởng thụ cuộc sống sung sướng, Vệ Lam B không muốn trở về với làng quê nhỏ bé nên phản bội và lên kế hoạch trừ khử Vệ Lam A. Bên cạnh đó, họ còn phải đối mặt với bí mật khó nói của đối phương. Để khán giả có thể nhận ra cô đang đóng nhân vật nào hoàn toàn không đơn giản. Vì vậy, dự án này là cơ hội nhưng cũng là thử thách lớn với Nhiệt Ba.

Chủ đề phim cũng bị đánh giá không quá thu hút, Địch Lệ Nhiệt Ba rất dễ rơi vào tình cảnh của Triệu Lệ Dĩnh. Năm 2025, Triệu Lệ Dĩnh cũng thử thách bản thân với bộ phim ngắn Tại nhân gian . Tuy nhiên, nội dung phim bị đánh giá khó hiểu, thiếu sức hấp dẫn với khán giả, vì vậy Tại nhân gian trở thành tác phẩm có lượt xem thấp nhất trong sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh. Dù sự thất bại của một bộ phim không ảnh hưởng tới địa vị, danh tiếng của nữ diễn viên họ Triệu nhưng đây cũng bị đánh giá là bước đi sai lầm.

Trong khi đó, Địch Lệ Nhiệt Ba còn không có chỗ đứng vững chắc, lượng khán giả hùng hậu như đàn chị. Diễn xuất của cô luôn gây tranh cãi, nếu dự án Tuy không thể có được tất cả thất bại sẽ ảnh hưởng lớn tới danh tiếng của mỹ nhân Tân Cương.

Một dự án khác của Địch Lệ Nhiệt Ba là phim cổ trang Mộ Tư Từ đóng cùng Trần Phi Vũ đã quay xong. Hình tượng quỷ vương trong phim khá mới mẻ, nhưng Nhiệt Ba và đàn em lại bị chê không hợp nhau. Tạo hình cổ trang của mỹ nhân Tân Cương cũng gây lo lắng vì già dặn kém sắc.

Hiện tại Địch Lệ Nhiệt Ba khó tìm bạn diễn ưng ý. Trước đó, bạn diễn của Địch Lệ Nhiệt Ba đều là những người đã có danh tiếng và lượng fan ổn định, phim được chuyển thể từ những tiểu thuyết nổi tiếng, có danh tiếng sẵn. Nhưng tác phẩm của họ vẫn không thể thu hút người xem do nội dung và chất lượng sản xuất phim kém.

Khả năng diễn xuất hạn chế của mỹ nhân Tân Cương làm ảnh hưởng tới bạn diễn và thành tích phim. Vì vậy, nhiều ngôi sao từ chối hợp tác với cô. Địch Lệ Nhiệt Ba bị ví là Angelababy thứ hai, một "bình hoa di động" không thể gánh vác thành công của phim. Trong khi đó, bản thân Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không muốn phải nhường lại quyền lợi của mình, xếp sau bạn diễn.