Phim liên tiếp gặp thất bại thành tích, Địch Lệ Nhiệt Ba rơi vào tình thế khó khăn

Sao quốc tế 10/12/2025 08:30

Sau khi bộ phim Kiêu khởi thanh nhưỡng phát sóng, các dự án còn lại của Nhiệt Ba không được đánh giá cao.

Bộ phim hiện đại Tuy không thể có được tất cả là dạng phim ngắn mang tính thử nghiệm. Trong phim, Địch Lệ Nhiệt Ba gần như đóng 4 vai. Mỹ nhân Tân Cương đóng hai cô gái có ngoại hình và tên giống nhau, đều là Vệ Lam.

Tuy nhiên, họ có xuất thân, hoàn cảnh sống hoàn toàn khác biệt. Cả hai bất ngờ gặp nhau tại một thị trấn nhỏ do máy bay phải hạ cánh khẩn cấp để tránh bão. Sau đó, họ bước vào trò chơi hoán đổi thân phận để trải nghiệm cuộc sống của nhau.

Thế nhưng, sau khi hưởng thụ cuộc sống sung sướng, Vệ Lam B không muốn trở về với làng quê nhỏ bé nên phản bội và lên kế hoạch trừ khử Vệ Lam A. Bên cạnh đó, họ còn phải đối mặt với bí mật khó nói của đối phương. Để khán giả có thể nhận ra cô đang đóng nhân vật nào hoàn toàn không đơn giản. Vì vậy, dự án này là cơ hội nhưng cũng là thử thách lớn với Nhiệt Ba.

 Phim liên tiếp gặp thất bại thành tích, Địch Lệ Nhiệt Ba rơi vào tình thế khó khăn - Ảnh 1

Chủ đề phim cũng bị đánh giá không quá thu hút, Địch Lệ Nhiệt Ba rất dễ rơi vào tình cảnh của Triệu Lệ Dĩnh. Năm 2025, Triệu Lệ Dĩnh cũng thử thách bản thân với bộ phim ngắn Tại nhân gian . Tuy nhiên, nội dung phim bị đánh giá khó hiểu, thiếu sức hấp dẫn với khán giả, vì vậy Tại nhân gian trở thành tác phẩm có lượt xem thấp nhất trong sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh. Dù sự thất bại của một bộ phim không ảnh hưởng tới địa vị, danh tiếng của nữ diễn viên họ Triệu nhưng đây cũng bị đánh giá là bước đi sai lầm.

Trong khi đó, Địch Lệ Nhiệt Ba còn không có chỗ đứng vững chắc, lượng khán giả hùng hậu như đàn chị. Diễn xuất của cô luôn gây tranh cãi, nếu dự án Tuy không thể có được tất cả thất bại sẽ ảnh hưởng lớn tới danh tiếng của mỹ nhân Tân Cương.

Phim liên tiếp gặp thất bại thành tích, Địch Lệ Nhiệt Ba rơi vào tình thế khó khăn - Ảnh 2

 

Một dự án khác của Địch Lệ Nhiệt Ba là phim cổ trang Mộ Tư Từ đóng cùng Trần Phi Vũ đã quay xong. Hình tượng quỷ vương trong phim khá mới mẻ, nhưng Nhiệt Ba và đàn em lại bị chê không hợp nhau. Tạo hình cổ trang của mỹ nhân Tân Cương cũng gây lo lắng vì già dặn kém sắc.

Hiện tại Địch Lệ Nhiệt Ba khó tìm bạn diễn ưng ý. Trước đó, bạn diễn của Địch Lệ Nhiệt Ba đều là những người đã có danh tiếng và lượng fan ổn định, phim được chuyển thể từ những tiểu thuyết nổi tiếng, có danh tiếng sẵn. Nhưng tác phẩm của họ vẫn không thể thu hút người xem do nội dung và chất lượng sản xuất phim kém.

Khả năng diễn xuất hạn chế của mỹ nhân Tân Cương làm ảnh hưởng tới bạn diễn và thành tích phim. Vì vậy, nhiều ngôi sao từ chối hợp tác với cô. Địch Lệ Nhiệt Ba bị ví là Angelababy thứ hai, một "bình hoa di động" không thể gánh vác thành công của phim. Trong khi đó, bản thân Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không muốn phải nhường lại quyền lợi của mình, xếp sau bạn diễn.

Địch Lệ Nhiệt Ba thành tích phim 'đi lùi', người hâm mộ 'quay lưng' lại với mỹ nhân Tân Cương

Địch Lệ Nhiệt Ba thành tích phim 'đi lùi', người hâm mộ 'quay lưng' lại với mỹ nhân Tân Cương

Bộ phim Kiêu khởi thanh nhưỡng (tên khác: Đất xanh sinh cú hoặc Cú rời đất xanh) do Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Tinh Húc đóng chính kết thúc phát sóng với thành tích bết bát khiến mỹ nhân Tân Cương rơi vào tình trạng xấu hổ.

Xem thêm
Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Địch Lệ Nhiệt Ba thành tích phim 'đi lùi', người hâm mộ 'quay lưng' lại với mỹ nhân Tân Cương

Địch Lệ Nhiệt Ba thành tích phim 'đi lùi', người hâm mộ 'quay lưng' lại với mỹ nhân Tân Cương

Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Tinh Húc trong 'Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng': Kịch bản rời rạc, màn kết hợp thiếu lửa

Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Tinh Húc trong 'Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng': Kịch bản rời rạc, màn kết hợp thiếu lửa

Sánh đôi cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, Trần Tinh Húc cũng không thể giúp phim trở mình

Sánh đôi cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, Trần Tinh Húc cũng không thể giúp phim trở mình

Sau khi phim lên sóng, Địch Lệ Nhiệt Ba 'lép vế' so với Dương Tử và Triệu Lộ Tư

Sau khi phim lên sóng, Địch Lệ Nhiệt Ba 'lép vế' so với Dương Tử và Triệu Lộ Tư

Trần Tinh Húc khen ngợi sự chuyên nghiệp của Địch Lệ Nhiệt Ba trong phim mới

Trần Tinh Húc khen ngợi sự chuyên nghiệp của Địch Lệ Nhiệt Ba trong phim mới

Lý do 'nữ hoàng thảm đỏ' Địch Lệ Nhiệt Ba không thể thành nữ chính 'gánh phim'

Lý do 'nữ hoàng thảm đỏ' Địch Lệ Nhiệt Ba không thể thành nữ chính 'gánh phim'

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/12/2025, 3 con giáp Hồng Phát đủ đường, của cải phong phú, Lộc lớn Lộc nhỏ có đủ, đầu tư đâu sinh lời đó

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/12/2025, 3 con giáp Hồng Phát đủ đường, của cải phong phú, Lộc lớn Lộc nhỏ có đủ, đầu tư đâu sinh lời đó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 10/12/2025, đổi đời đổi vận, tiều tiêu thoải mái, sự nghiệp phất lên như 'mọc cánh'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 10/12/2025, đổi đời đổi vận, tiều tiêu thoải mái, sự nghiệp phất lên như 'mọc cánh'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 11/12/2025, 3 con giáp Trời cao an bài vận số, tiền vàng bao phủ, Lộc đến trước ngõ, đầu tư trúng to giàu sụ

Đúng ngày mai, thứ Năm 11/12/2025, 3 con giáp Trời cao an bài vận số, tiền vàng bao phủ, Lộc đến trước ngõ, đầu tư trúng to giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 11/12/2025, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Đúng ngày mai, thứ Năm 11/12/2025, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Tử vi thứ Năm 11/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Năm 11/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Vụ tai nạn 4 người tử vong trên cao tốc: Tài xế xe khách lái xe liên tục 5 giờ, tài xế xe container dương tính ma túy

Vụ tai nạn 4 người tử vong trên cao tốc: Tài xế xe khách lái xe liên tục 5 giờ, tài xế xe container dương tính ma túy

Đời sống 3 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 10/12/2025, 3 con giáp Thần Tài báo mộng vàng son, sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 10/12/2025, 3 con giáp Thần Tài báo mộng vàng son, sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 10/12/2025, 3 con giáp tiền bạc nhảy số ầm ầm, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tích lũy được tài sản 'khủng'

Đúng hôm nay, thứ Tư 10/12/2025, 3 con giáp tiền bạc nhảy số ầm ầm, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tích lũy được tài sản 'khủng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Loại rau 'nhà quê' giá chỉ vài nghìn ngoài chợ lại tốt cho dạ dày, giải độc gan và đẹp da

Loại rau 'nhà quê' giá chỉ vài nghìn ngoài chợ lại tốt cho dạ dày, giải độc gan và đẹp da

Dinh dưỡng 3 giờ 41 phút trước
Bàng hoàng bé trai ngã từ tầng cao chung cư xuống mái siêu thị ở Hà Đông

Bàng hoàng bé trai ngã từ tầng cao chung cư xuống mái siêu thị ở Hà Đông

Đời sống 3 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Diễn viên Thương Tín qua đời ở tuổi 69, con trai ngồi thất thần trong tang lễ

Diễn viên Thương Tín qua đời ở tuổi 69, con trai ngồi thất thần trong tang lễ

NÓNG: 'Tổng tài' trong vụ hành hung nhân viên quán cà phê bị bắt

NÓNG: 'Tổng tài' trong vụ hành hung nhân viên quán cà phê bị bắt

Xe buýt đâm trúng container trên cao tốc, 7 người tử vong, 11 người bị thương

Xe buýt đâm trúng container trên cao tốc, 7 người tử vong, 11 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Địch Lệ Nhiệt Ba thành tích phim 'đi lùi', người hâm mộ 'quay lưng' lại với mỹ nhân Tân Cương

Địch Lệ Nhiệt Ba thành tích phim 'đi lùi', người hâm mộ 'quay lưng' lại với mỹ nhân Tân Cương

Phim của Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh sẽ lên sóng dịp năm mới?

Phim của Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh sẽ lên sóng dịp năm mới?

Ngu Thư Hân gây tranh cãi, bị so sánh với Triệu Lộ Tư sau concert mừng sinh nhật

Ngu Thư Hân gây tranh cãi, bị so sánh với Triệu Lộ Tư sau concert mừng sinh nhật

Sắc vóc của Lưu Diệc Phi sau khi giảm 7kg

Sắc vóc của Lưu Diệc Phi sau khi giảm 7kg

Trương Bá Chi khóc khi bị luật sư liên tục chất vấn, áp lực vì vụ án vi phạm hợp đồng

Trương Bá Chi khóc khi bị luật sư liên tục chất vấn, áp lực vì vụ án vi phạm hợp đồng

Trương Bá Chi thừa nhận 'mắc bệnh lạ', sống phụ thuộc vào người quản lý

Trương Bá Chi thừa nhận 'mắc bệnh lạ', sống phụ thuộc vào người quản lý