Xe buýt đâm trúng container trên cao tốc, 7 người tử vong, 11 người bị thương

Vụ tai nạn xảy ra khi xe khách va chạm với xe container vốn đã dừng lại sau khi một lốp xe bị nổ. Cảnh quay tại hiện trường cho thấy phần phía trước bên phải của xe buýt bị hư hỏng hoàn toàn. Nó đâm vào phía sau xe container cách Gaziantep, Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 90 km về phía tây.

Thanh Thanh | Theo Phụ nữ sức khỏe

