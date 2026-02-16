Bạch Lộc giúp cho dự án “Đường cung kỳ án” thu nạp nhiều thương hiệu quảng cáo

Sao quốc tế 16/02/2026 13:50

Có khán giả cho rằng biểu cảm của cô trong phim chưa thực sự thuyết phục, khiến cao trào thiếu sức nặng. Đặc biệt, trong cảnh chia ly giữa nhân vật Lý Bội Nghi và công chúa Ninh Viễn, sự đối lập cảm xúc giữa các diễn viên khiến phần thể hiện của nữ chính bị so sánh và đánh giá khắt khe hơn.

Trong bối cảnh thị trường phim truyền hình Trung Quốc đang bước vào giai đoạn điều chỉnh, khi nhiều dự án lớn gặp khó trong chiêu thương và quảng cáo, bộ phim cổ trang trinh thám “Đường cung kỳ án” lại tạo nên điểm sáng. Ngay từ khi lên sóng, tác phẩm đã thu hút hơn 40 thương hiệu hợp tác, có tập ghi nhận tới 18 quảng cáo, trở thành trường hợp hiếm giữa bức tranh chung khá ảm đạm của ngành.

Theo các dữ liệu tổng hợp từ nền tảng theo dõi thị trường Datawin, thành công ban đầu của bộ phim gắn chặt với sức hút của nữ chính Bạch Lộc. Không chỉ đảm nhận vai trung tâm Lý Bội Nghi, cô còn được xem là nhân tố quan trọng giúp duy trì độ nóng, tỷ lệ giữ chân khán giả và khả năng chuyển hóa thương mại của dự án.

Bạch Lộc giúp cho dự án “Đường cung kỳ án” thu nạp nhiều thương hiệu quảng cáo - Ảnh 1

“Đường cung kỳ án” lựa chọn hướng đi khác với nhiều phim cổ trang tình cảm quen thuộc, lấy hành trình phá án và trưởng thành của nữ quan Nội Yết Cục Lý Bội Nghi làm trục chính. Nhân vật vừa đối mặt với âm mưu cung đình, vừa theo đuổi chân tướng của hàng loạt vụ án bí ẩn. Hình tượng phụ nữ độc lập, kiên định với chính nghĩa và không phụ thuộc vào tuyến tình cảm được cho là phù hợp với thị hiếu khán giả hiện nay, đặc biệt là nhóm khán giả nữ.

Sau khi phát sóng, chỉ số thịnh hành của phim nhanh chóng tăng mạnh, nhiệt độ trên nền tảng Youku vượt mốc 10.000 chỉ sau vài ngày – thành tích đầu tiên của năm 2026. Tác phẩm cũng ghi nhận hàng tỷ lượt hiển thị toàn mạng, đồng thời lọt top bảng xếp hạng tại một số thị trường quốc tế như Đài Loan (Trung Quốc), Singapore và Hong Kong (Trung Quốc). Trong đó, nhân vật Lý Bội Nghi của Bạch Lộc đứng đầu bảng xếp hạng nhân vật trên Douyin từ ngày thứ hai lên sóng, đóng góp khoảng 44% mức độ thảo luận, cho thấy sức ảnh hưởng rõ rệt.

Để thể hiện vai diễn, Bạch Lộc tự thực hiện phần lớn cảnh hành động, tham gia các cảnh quay dài trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Bạch Lộc giúp cho dự án “Đường cung kỳ án” thu nạp nhiều thương hiệu quảng cáo - Ảnh 2

Ngoài yếu tố tác phẩm, cấu trúc khán giả của Bạch Lộc cũng được đánh giá có giá trị thương mại cao, tập trung ở nhóm nữ trưởng thành tại các thành phố lớn - nhóm có khả năng tiêu dùng và nhận diện thương hiệu tốt. Chính nền tảng khán giả này góp phần nâng tỷ lệ chuyển hóa quảng cáo, tạo niềm tin cho nhà sản xuất và nhãn hàng.

Tuy được đánh giá tốt về khả năng thu quảng cáo, hiệu quả phát sóng và chỉ số truyền thông tốt nhưng ở dự án này, Bạch Lộc vẫn mắc nhiều lỗi ở khâu diễn xuất.

Từ khóa:   Bạch Lộc sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

