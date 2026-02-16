Diện đồ Mùng 1 Tết: Cứ mặc là đẹp, cứ lên đồ là sang!

Thời trang 16/02/2026 10:14

Trong ngày mùng 1, nếu các nàng còn đang băn khoăn không biết mặc trang phục gì đẹp để dạo phố, màu sắc nào chuẩn xu hướng không khí ngày tết thì hãy theo dõi bài viết ngay dưới đây nhé!

 

Váy dáng blazer

Váy dáng blazer có thiết kế cổ tạo thành hình chữ V. Do đó, kiểu váy này sẽ giúp vóc dáng thêm thon gọn. Ngoài khả năng hack dáng, váy blazer còn gây ấn tượng ở vẻ thanh lịch, sang trọng. Các nàng nên chọn váy blazer dáng ngắn, để tăng hiệu quả hack chiều cao, đồng thời giúp vẻ ngoài thêm trẻ trung. Bên cạnh mẫu váy blazer mang tông màu đen đơn giản, các thiết kế màu tươi sáng, phủ họa tiết cũng rất đáng lưu tâm, vì tạo sự nổi bật cho người diện.

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Chân váy xếp ly

Chân váy xếp ly chưa hề lỗi mốt và vẫn xứng đáng được chị em đầu tư cho tủ đồ diện Tết. Chân váy xếp ly tạo điểm nhấn nổi bật cho người diện, nhưng vẫn đem tới sự trang nhã, thanh lịch. Bên cạnh chân váy xếp ly nhỏ, các nàng hãy tham khảo cả mẫu chân váy xếp ly to bản nữa nhé!

Kiểu chân váy này đang được ưa chuộng vì nét cổ điển, sang trọng mà vẫn trẻ trung. Đối với chân váy xếp ly, bạn sẽ không mất nhiều thời gian, công sức để tạo nên set đồ đẹp. Hãy áp dụng các công thức đơn giản như áo len + chân váy xếp ly, áo cardigan + chân váy xếp ly, hay sơ mi dài tay + chân váy xếp ly…, bạn sẽ có được vẻ ngoài sành điệu, yêu kiều trong tích tắc.

Diện đồ Mùng 1 Tết: Cứ mặc là đẹp, cứ lên đồ là sang! - Ảnh 2

Vải tweed

Dù không mới nhưng vải tweed vẫn chưa bao giờ hạ nhiệt trong làng thời trang. Và những kiểu váy vải tweed, cũng chính là item mà bạn nên sắm ngay lúc này để tha hồ mặc đẹp Tết năm nay. Cứ sắm váy vải tweed là bạn đã có ngay outfit, vừa hợp thời tiết lại vừa trẻ trung, sành điệu.

Nếu không quá tự tin vào trình mix đồ thì bạn hãy cứ sắm 1 chiếc váy liền hoặc 1 set đồ vải tweed nhé! Nếu như công thức áo khoác vải tweed + quần jeans thiên về sự trẻ trung, hiện đại thì set áo váy vải tweed chính là đỉnh cao của sự kiểu cách, nữ tính. Nếu đó là mục tiêu ăn diện của bạn Tết này thì đừng chần chừ gì nữa, hãy sắm ngay cho mình một bộ thôi.

Diện đồ Mùng 1 Tết: Cứ mặc là đẹp, cứ lên đồ là sang! - Ảnh 3

Phối đồ với boots cao cổ sang chảnh

Boots cao cổ là 1 trong những item được yêu thích hiện nay vì ngoài khả năng tăng điểm sang chảnh tuyệt đối. Nhiều cô nàng thấp bé khá e ngại diện boots cao cổ vì cho rằng item này có thể dìm dáng, khiến họ trông thấp bé hơn. Thực tế, bạn chỉ cần lựa chọn những đôi boots cao khoảng dưới đầu gối thì chẳng sợ "nuốt dáng" hay làm lộ nhược điểm vóc dáng nhỏ nhắn.

Boots dưới gối cũng đang là mẫu boots hot hit, được nhiều cô nàng sành điệu yêu thích. Những mẫu boots trơn, tông màu cơ bản, dáng boots cứng cáp giúp che đi nhược điểm chân cong. Kiểu boots này còn tạo cảm giác liền mạch, khiến đôi chân trông dài hơn.

Chỉ cần mix một đôi boots cao cổ với những mẫu váy chữ A là đã có được combo "hack dáng" hiệu quả. Kết hợp thêm một chiếc áo blouse hoặc áo thun, sơ vin cùng chân váy chữ A cạp cao và 1 đôi boots cao cổ là bạn đã có được set đồ xinh yêu, tự tin diện đi chơi Tết. 

Diện đồ Mùng 1 Tết: Cứ mặc là đẹp, cứ lên đồ là sang! - Ảnh 4

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