4 sai lầm đại kỵ khi ăn bánh chưng có thể gây hại sức khỏe mà nhiều người vẫn mắc

Sống khỏe 15/02/2026 11:46

Bánh chưng là món ăn truyền thống trong dịp Tết, nhưng không phải ai cũng nên ăn nhiều. Một số nhóm người cần lưu ý để tránh tác động xấu đến sức khỏe.

Bánh chưng là món ăn truyền thống không thể thiếu trong dịp Tết, mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc của người Việt Nam. Tuy nhiên, do bánh chưng chứa nhiều tinh bột, chất béo và năng lượng, không phải ai cũng nên tiêu thụ thực phẩm này một cách thoải mái. Trong một số trường hợp, ăn quá nhiều bánh chưng có thể gây hại cho sức khỏe, đặc biệt đối với những nhóm người có tình trạng sức khỏe đặc biệt.

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Ảnh minh họa: Internet

4 lưu ý không được bỏ qua khi ăn bánh chưng để vui khỏe trong năm mới

Luôn ăn kèm dưa hành và nhiều rau xanh

Dưa hành, củ kiệu muối không chỉ giúp kích thích vị giác mà còn là "trợ thủ" đắc lực giúp phân giải chất béo trong bánh chưng hiệu quả hơn. Nhờ quá trình lên men tự nhiên, các món chua này cung cấp lợi khuẩn giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, giảm cảm giác ngấy và đầy hơi. Ngoài ra, việc bổ sung thêm một lượng lớn rau xanh trong bữa ăn sẽ cung cấp chất xơ, giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường và chất béo vào máu.

Hạn chế tối đa bánh chưng rán (chiên)

Bánh chưng rán thường hấp dẫn hơn nhờ lớp vỏ vàng giòn và mùi thơm béo, nhưng đây lại là "khắc tinh" của cân nặng và tim mạch. Khi chiên, bánh chưng sẽ tích một lượng dầu mỡ rất lớn, làm tăng hàm lượng chất béo bão hòa và calo lên gấp nhiều lần so với bánh luộc thông thường. Việc tiêu thụ quá nhiều bánh chưng rán dễ gây ra tình trạng nóng trong, nổi mụn và đặc biệt nguy hiểm đối với những người có tiền sử mỡ máu cao hoặc xơ vữa động mạch.

4 sai lầm đại kỵ khi ăn bánh chưng có thể gây hại sức khỏe mà nhiều người vẫn mắc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tránh ăn bánh chưng vào buổi tối hoặc trước khi ngủ

Hệ tiêu hóa vào buổi tối thường hoạt động chậm lại, trong khi gạo nếp lại là loại thực phẩm rất khó phân hủy và tiêu hóa hoàn toàn. Ăn bánh chưng vào thời điểm này dễ gây ra tình trạng ì ách, ợ chua và khiến bạn rơi vào giấc ngủ khó khăn hơn. Để cơ thể có đủ thời gian chuyển hóa năng lượng, bạn nên thưởng thức bánh chưng vào bữa sáng hoặc bữa trưa, khi cơ thể còn nhiều hoạt động vận động trong ngày.

Không ăn bánh chưng kèm với các món tinh bột khác

Bánh chưng bản chất được làm từ gạo nếp, một loại tinh bột có chỉ số đường huyết cao và giàu năng lượng. Trong một bữa ăn, nếu bạn đã dùng bánh chưng thì nên cắt giảm hoàn toàn cơm, xôi, bún hoặc bánh mì để tránh tình trạng dư thừa carbohydrate. Việc nạp quá nhiều tinh bột cùng lúc không chỉ gây đầy bụng, khó tiêu mà còn khiến mức đường huyết tăng vọt, dẫn đến tích tụ mỡ thừa và gây áp lực cho hệ chuyển hóa.

4 sai lầm đại kỵ khi ăn bánh chưng có thể gây hại sức khỏe mà nhiều người vẫn mắc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những đối tượng hạn chế ăn bánh chưng ngày Tết

Người béo phì không nên ăn bánh chưng: Theo các chuyên gia, những ai đang trong tình trạng thừa cân, béo phì nên hạn chế ăn bánh chưng để đảm bảo sức khỏe, tránh để tích lũy thêm mỡ thừa.

Người hay bị mụn nhọt không nên ăn bánh chưng: Thành phần của bánh chưng chủ yếu là gạo nếp, có tính nóng, nên những người hay bị mọc mụn, nhọt cũng nên cân nhắc khi ăn loại bánh này.

Người cao huyết áp không nên ăn bánh chưng: Trong mỗi chiếc bánh chưng truyền thống đều phải đảm bảo đủ vỏ và nhân, vỏ bằng gạo nếp, nhân làm bằng đỗ và thịt lợn mỡ. Do vậy, những người cao huyết áp khi ăn loại bánh có nhiều mỡ này sẽ làm tăng tiết axit dịch vị, ảnh hưởng tới sức khỏe.

4 sai lầm đại kỵ khi ăn bánh chưng có thể gây hại sức khỏe mà nhiều người vẫn mắc - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Người bị bệnh tiểu đường không nên ăn bánh chưng: Bánh chưng vốn là món ăn giàu năng lượng, có đầy đủ đường, đạm, béo, vitamin, chất khoáng. Do đó, người mắc bệnh tiểu đường không nên ăn nhiều bánh chưng vì sẽ gây tăng đường huyết, ảnh hưởng tới sức khỏe.

 

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