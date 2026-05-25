Mỹ nhân cổ điển đẹp nhất Trung Quốc gây chú ý khi dạo phố Hà Nội

Sao quốc tế 25/05/2026 10:25

Ngày 24/5, khán giả Việt bất ngờ khi Lưu Thi Thi xuất hiện rạng ngời tại hoạt động giới thiệu giao lưu văn hoá với chủ đề "Văn hóa nghe nhìn Trung Quốc - Việt Nam", tại trường Đại Học Hà Nội. Sự kiện do Trung tâm Văn hóa Trung Quốc kết hợp với nền tảng Tiểu Hồng Thư tổ chức, bao gồm chương trình giao lưu văn hóa kín và các buổi gặp gỡ mở dành cho người hâm mộ.

Ngày 24/5, nữ diễn viên Trung Quốc Lưu Thi Thi đã có mặt tại Đại học Hà Nội để tham gia hoạt động giao lưu văn hóa Việt Nam – Trung Quốc. Sự xuất hiện của cô nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông và người hâm mộ, khi hình ảnh tại sự kiện lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Trong điều kiện thời tiết Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm, gần 40 độ C, Lưu Thi Thi vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp, thân thiện khi giao lưu cùng sinh viên và người hâm mộ. Cô cũng tranh thủ chụp ảnh lưu niệm trên các tuyến phố Hà Nội, tạo nên nhiều khoảnh khắc được chia sẻ rộng rãi. Không ít khán giả Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối vì không biết sớm hơn về sự kiện, đồng thời dành lời khen cho nhan sắc trẻ trung và khí chất thanh lịch của nữ diễn viên.

Tại chương trình, Lưu Thi Thi gây ấn tượng bởi vẻ ngoài sang trọng cùng phong thái điềm đạm. Nữ diễn viên sinh năm 1987 vốn là một trong những ngôi sao hạng A của màn ảnh Trung Quốc, thuộc nhóm “tiểu hoa đán” thế hệ sau 1985, bên cạnh những cái tên như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Angelababy, Đường Yên và Lưu Diệc Phi.

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Trong suốt sự nghiệp, Lưu Thi Thi được yêu mến nhờ khí chất thanh nhã, nhẹ nhàng và phong thái chuẩn mực hiếm có. Cô gần như không vướng phải scandal lớn, duy trì hình ảnh sạch và ổn định trong giới giải trí. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, cô thường gây ấn tượng bởi gu thời trang tinh tế, thiên về sự sang trọng tối giản, không cần phô trương nhưng vẫn nổi bật.

Chính phong cách này giúp Lưu Thi Thi được khán giả Trung Quốc đánh giá là “mỹ nhân có cốt cách cổ điển”, mang vẻ đẹp thanh lịch và quý phái hiếm thấy trong làng giải trí hiện đại. Không chỉ nhan sắc, mà cách ứng xử và thái độ làm việc của cô cũng góp phần củng cố hình ảnh tích cực trong mắt công chúng.

Sự kiện tại Hà Nội lần này không chỉ là một buổi giao lưu văn hóa đơn thuần, mà còn giúp hình ảnh của Lưu Thi Thi đến gần hơn với khán giả Việt Nam, để lại nhiều ấn tượng đẹp về một nghệ sĩ vừa tài năng vừa giữ được phong thái chuẩn mực trong hoạt động nghệ thuật quốc tế.

Mỹ nhân cổ điển đẹp nhất Trung Quốc gây chú ý khi dạo phố Hà Nội - Ảnh 2Mỹ nhân cổ điển đẹp nhất Trung Quốc gây chú ý khi dạo phố Hà Nội - Ảnh 3Mỹ nhân cổ điển đẹp nhất Trung Quốc gây chú ý khi dạo phố Hà Nội - Ảnh 4Mỹ nhân cổ điển đẹp nhất Trung Quốc gây chú ý khi dạo phố Hà Nội - Ảnh 5

Lưu Thi Thi được ca ngợi là mỹ nhân cổ trang với nhiều bộ phim nổi tiếng như Anh hùng xạ điêu, Tiên kiếm kỳ hiệp 3, Ỷ Thiên Đồ Long ký, Quái hiệp Nhất Chi Mai, Bộ bộ kinh tâm, Hiên Viên kiếm: Thiên chi ngân, Vi sư sắc sảo, Nữ y Minh phi truyện, Túy linh lung... Sự thành công của những bộ phim này đưa tên tuổi của Lưu Thi Thi trở thành nữ diễn viên 8X hot nhất tại Trung Quốc, nằm trong nhóm "tiểu hoa đán sau 85" có nhiều người hâm mộ nhất.

Nữ diễn viên nhanh chóng trở thành ngôi sao hạng A được trả thù lao cao và có nhiều hợp đồng quảng cáo, thường xuyên xuất hiện trên trang bìa các tạp chí nổi tiếng.

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