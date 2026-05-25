Tân Chỉ Lôi tiến vào Hollywood, hóa thân thành Anna May Wong

Sao quốc tế 25/05/2026 01:09

Việc Tân Chỉ Lôi góp mặt trong một dự án điện ảnh Hollywood mới đang thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông Hoa ngữ. Theo Deadline Hollywood, nữ diễn viên sẽ đảm nhận vai chính trong bộ phim tiểu sử Sunset Boulevard (còn gọi là Anna May Wong), dự kiến công bố chính thức vào ngày 13/5 theo giờ Bắc Kinh. Đây được xem là bước tiến quốc tế quan trọng của Tân Chỉ Lôi sau khi cô giành chiến thắng tại Liên hoan phim Venice 2025. Với dự án lần này, cô tiếp tục mở rộng dấu ấn tại thị trường điện ảnh toàn cầu.

Theo thông tin ban đầu, phim có kinh phí khoảng 60 triệu USD, quy tụ ê-kíp từng đoạt giải Oscar cùng các nhà sản xuất thuộc hệ thống giải Quả cầu vàng. Bộ phim được kỳ vọng sẽ mang đến góc nhìn mới về nhân vật châu Á trong điện ảnh Hollywood, thay vì những khuôn mẫu cũ từng gây tranh cãi.

Đáng chú ý, Tân Chỉ Lôi là nữ diễn viên Trung Quốc đại lục thuộc thế hệ sau 1985 đầu tiên đảm nhận vai chính trong một phim thương mại chủ lưu của Hollywood, cho thấy vị thế ngày càng nổi bật của cô trên trường quốc tế.

Sunset Boulevard do Shanghai Fundamental Films sản xuất, kịch bản của Brant Boivin và Jonathan Keasey. Phim được thực hiện song ngữ Anh – Quan Thoại, kể về hành trình của Hoàng Liễu Sương (nghệ danh Anna May Wong) trong giai đoạn 1920–1930, khi bà phải đối mặt với định kiến chủng tộc và rào cản dành cho phụ nữ gốc Á tại Hollywood.

Anna May Wong được xem là nữ minh tinh gốc Hoa đầu tiên của Hollywood. Sinh ra trong gia đình người Hoa nhập cư tại Mỹ, bà bước vào điện ảnh từ thời phim câm và nhanh chóng gây chú ý nhờ khí chất đặc biệt. Tuy nhiên, trong bối cảnh phân biệt chủng tộc nặng nề, bà thường bị giới hạn trong các vai diễn mang tính định kiến.

Dù vậy, Anna May Wong vẫn kiên trì theo đuổi sự nghiệp, tham gia nhiều tác phẩm như Shanghai Express, The Thief of Bagdad hay Piccadilly. Bà cũng là nữ diễn viên gốc Hoa đầu tiên có ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood, trở thành biểu tượng tiên phong cho nghệ sĩ châu Á tại Mỹ.

Chính cuộc đời nhiều giằng xé giữa danh tiếng, định kiến và bản sắc khiến nhân vật này trở thành chất liệu tiểu sử giàu chiều sâu cho điện ảnh hiện đại.

Phía Fundamental Films cho biết hành trình của Tân Chỉ Lôi có nhiều điểm tương đồng với Anna May Wong. Cả hai đều đi lên từ những vai diễn nhỏ, từng bước khẳng định bản thân và vươn ra thị trường quốc tế. Họ cũng có điểm chung khi hoạt động đa lĩnh vực trong điện ảnh, truyền hình và sân khấu.

Việc lựa chọn Tân Chỉ Lôi được đánh giá là phù hợp nhờ khí chất lạnh, khả năng diễn nội tâm và lối thể hiện tiết chế. Đây là dạng vai đòi hỏi chiều sâu tâm lý hơn là ngoại hình, đặc biệt khi bộ phim tập trung vào hành trình đấu tranh của một phụ nữ châu Á trong Hollywood thời kỳ đầu đầy định kiến.

Tân Chỉ Lôi 'gây sốc' khi tặng anh trai hơn 6,6 tỷ trong ngày cưới

Tân Chỉ Lôi 'gây sốc' khi tặng anh trai hơn 6,6 tỷ trong ngày cưới

Hành động chi một khoản tiền lớn 1,8 triệu nhân dân tệ (tương đương hơn 6,6 tỷ đồng) làm quà cưới cho anh trai là biểu tượng rực rỡ cho tình cảm gia đình sâu sắc và sự hy sinh thầm lặng.

