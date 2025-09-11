Động thái gây chú ý của Triệu Lệ Dĩnh, Châu Tấn khi Tân Chỉ Lôi thắng giải lớn

Sao quốc tế 11/09/2025 11:00

Sau khi giành giải thưởng danh giá Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Venice 2025, nữ diễn viên Tân Chỉ Lôi đã có buổi phỏng vấn với truyền thông Trung Quốc.

Liên hoan phim Quốc tế Venice lần thứ 82 đã khép lại với một khoảnh khắc khó quên khi Tân Chỉ Lôi vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký, trong đó có cả Emma Stone và Amanda Seyfried, để mang về chiếc cúp Volpi Cup danh giá cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Ở tuổi 39, Tân Chỉ Lôi viết nên chương mới cho điện ảnh Hoa ngữ nhờ vai diễn trong bộ phim Mặt Trời Treo Giữa Bầu Trời.

Bằng chiến thắng này, Tân Chỉ Lôi chính thức ghi tên mình vào lịch sử điện ảnh Trung Quốc, trở thành nữ diễn viên Hoa ngữ thứ sáu bước lên ngôi Ảnh hậu ở ba đại liên hoan phim châu Âu. Và ở riêng Venice, Tân Chỉ Lôi khẳng định thế hệ “85 hoa” đã thật sự trưởng thành, đủ tầm sánh vai với những minh tinh đi trước.

Không chỉ chiến thắng ở hạng mục diễn xuất, Tân Chỉ Lôi còn để lại ấn tượng mạnh trên thảm đỏ với hình ảnh kiêu hãnh trong thiết kế Chanel Haute Couture Thu Đông 2025 mới nhất, kết hợp cùng đỉnh sức (High Jewelry) của Chanel. Bộ “chiến bào” sắc sảo biến khoảnh khắc đăng quang của cô trở thành một trong những màn xuất hiện lộng lẫy nhất mùa lễ hội điện ảnh năm nay.

Động thái gây chú ý của Triệu Lệ Dĩnh, Châu Tấn khi Tân Chỉ Lôi thắng giải lớn - Ảnh 1Động thái gây chú ý của Triệu Lệ Dĩnh, Châu Tấn khi Tân Chỉ Lôi thắng giải lớn - Ảnh 2

Theo tiết lộ của nữ diễn viên, điện thoại của cô “gần như muốn nổ tung” trong những ngày qua bởi sự quan tâm từ bạn bè và giới nghệ sĩ. Trong số đó có nhiều tên tuổi lớn như Củng Lợi, Châu Tấn, Nghê Ni, Triệu Lệ Dĩnh, cùng các đạo diễn uy tín như Vương Gia Vệ, Tào Bảo Bình.

Trước những đồn đoán về mối quan hệ cạnh tranh căng thẳng giữa các nữ diễn viên Hoa ngữ, Tân Chỉ Lôi khẳng định bầu không khí trong nghề thực ra rất tích cực: “Không khí giữa chúng tôi hoàn toàn không hỗn loạn như mọi người tưởng tượng. Khi thấy có người lấy giải thưởng của tôi để đi chê bai diễn viên khác, tôi cảm thấy buồn. Chúng tôi đều đang cố gắng và tỏa sáng theo cách riêng, tại sao lại không cùng nhau ăn mừng?”.

Động thái gây chú ý của Triệu Lệ Dĩnh, Châu Tấn khi Tân Chỉ Lôi thắng giải lớn - Ảnh 3

Trong nhiều buổi trò chuyện trước đây, Tân Chỉ Lôi không ít lần bày tỏ sự ngưỡng mộ với đàn chị. Cô coi Củng Lợi, Trương Mạn Ngọc, Châu Tấn là hình mẫu, và đặc biệt gọi Châu Tấn thân mật là “Tấn tỷ” – thể hiện sự tôn trọng và gần gũi.

Đề cập đến bộ phim truyền hình "Như Ý truyện", Tân Chỉ Lôi khẳng định đây là dự án quan trọng trong sự nghiệp, giúp cô học hỏi và trưởng thành trong diễn xuất. Việc hợp tác cùng Châu Tấn được nữ diễn viên mô tả là “một trải nghiệm rất vui”, qua đó phủ nhận hoàn toàn những tin đồn bất hòa trên trường quay. Với sự ủng hộ từ đồng nghiệp cùng nỗ lực khẳng định bản thân, Tân Chỉ Lôi đang chứng minh vị thế vững chắc của mình trong lớp diễn viên nữ tài năng của điện ảnh Hoa ngữ.

Sau khi Tân Chỉ Lôi chiến thắng giải Nữ chính xuất sắc nhất (Trung Quốc gọi là “Ảnh hậu”) của Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 82, các tin tức liên quan đến nữ diễn viên phủ sóng truyền thông và mạng xã hội.

