Tân Chỉ Lôi thắng 'Nữ chính xuất sắc' tại Liên hoan phim Venice 2025

LHP Venice 2025 bế mạc tối 6/9 (giờ địa phương), Tân Chỉ Lôi được xướng tên chiến thắng hạng mục 'Nữ diễn viên chính xuất sắc' với vai diễn Mỹ Vân trong phim 'The Sun Rises on Us All'.

Tối 6/9 giờ địa phương (rạng sáng 7/9 giờ Hà Nội), tại lễ bế mạc sự kiện, Tân Chỉ Lôi nhận giải thưởng từ thành viên ban giám khảo - minh tinh Triệu Đào. Cô là người Trung Quốc thứ ba giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc, sau Củng Lợi với phim Thu Cúc đi kiện (1992) và Diệp Đức Nhàn với phim Đào Tỷ (2011).

Diễn viên cho biết giây phút nhận cúp như một giấc mơ. "Tôi muốn nói với mọi cô gái: chỉ cần có ước mơ, hãy mạnh dạn mà mơ, mạnh dạn mà làm. Biết đâu một ngày nào đó, ước mơ sẽ thành hiện thực, giống như tôi hôm nay. Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn gia đình tôi. Mẹ ơi, mẹ xem này!", cô phát biểu lúc nhận giải. Hơn 10 năm trước, khi chập chững vào nghề, cô từng nói: "Một ngày nào đó, tôi nhất định phải đứng trên sân khấu thế giới, tôi muốn trở thành ngôi sao quốc tế".

Diễn viên còn gửi lời tri ân đạo diễn Thái Thượng Quân, bạn diễn Trương Tụng Văn, Phùng Thiệu Phong cùng êkíp The Sun Rises On Us All.

Trong bộ phim, Tân Chỉ Lôi hóa thân Mỹ Vân, xa cách người yêu cũ Bảo Thụ (Trương Tụng Văn đóng) sau một tai nạn. Bảy năm sau, họ tình cờ gặp lại nhau, cùng đối mặt nỗi đau trong quá khứ. 

Theo Variety, màn thể hiện của Tân Chỉ Lôi cuốn hút người xem cả trong những phân đoạn không dùng lời thoại. Cô bộc lộ cảm xúc và chiều sâu nội tâm qua biểu cảm gương mặt. Trang IndieWire nhận xét dù có một số phân đoạn chưa hòa nhập vào tiết tấu chung, tác phẩm được tính chân thực nhờ diễn xuất của dàn nghệ sĩ. Trong đó, Tân Chỉ Lôi nổi bật khi làm chủ màn ảnh qua những cảnh đời thường.

Bên cạnh câu chuyện tình cảm, phim phác họa bức tranh xã hội đô thị Trung Quốc hiện đại, nơi con người dễ lạc lõng giữa đám đông, những mối quan hệ từng gắn bó có thể tan vỡ và để lại vết thương trong lòng. Đoạn kết để lại dư âm về sự mong manh của tình yêu, gửi thông điệp: mặt trời tình yêu trong đời mỗi người có thể mọc lên rồi lặn xuống, nhưng ánh sáng của nó vẫn còn vang vọng mãi.

Tân Chỉ Lôi sinh năm 1986, cô tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương, chuyên ngành diễn xuất. Năm 2011, cô chính thức ra mắt với vai Tố Tố trong phim "Họa bì". Sau đó, cô tham gia nhiều phim điện ảnh: "Một lòng yêu anh", "Trường Giang đồ", "Tú xuân đao 2: Chiến trường tu la", "Bạn gái tôi là người máy", "Đội cứu hộ trên không",… Trong đó, phim "Trường Giang đồ" từng được tham gia tranh giải tại LHP Berlin lần thứ 66.

Về truyền hình, Tân Chỉ Lôi tham gia các phim: "Hoa Tư Dẫn chi tuyệt ái chi thành", "Socola hạnh phúc", "Luyến ái tiên sinh", "Đấu phá thương khung", "Như Ý truyện", "Khánh dư niên", "Lang điện hạ", "Người chơi vượt thời không"…

