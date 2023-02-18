Nghi vấn Địch Thiên Lâm hẹn hò với Tân Chỉ Lôi nhưng không thừa nhận

Sao quốc tế 18/02/2023 19:34

Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước thông tin nam diễn viên Địch Thiên Lâm hiện vướng nghi vấn ngoại tình, hẹn hò cùng lúc hai cô gái

Mới đây, Sina đưa tin nam diễn viên Địch Thiên Lâm hiện vướng nghi vấn ngoại tình, hẹn hò cùng lúc hai cô gái. Vào ngày 13/2, Địch Thiên Lâm kín đáo đến khách sạn ở Thượng Hải qua đêm với người đẹp Tân Chỉ Lôi.

Ngày 14/2, sau khi rời khách sạn cùng Tân Chỉ Lôi, anh được trông thấy đi ăn tối với một cô gái trẻ tại nhà hàng sang trọng. "Bậc thầy quản lý thời gian mới", cánh săn ảnh mỉa mai Địch Thiên Lâm.

Nghi vấn Địch Thiên Lâm hẹn hò với Tân Chỉ Lôi nhưng không thừa nhận - Ảnh 1

Ngay sau đó, vụ việc hiện gây chú ý khi Địch Thiên Lâm được cho là bạn trai của Tân Chỉ Lôi. Họ lộ ảnh hẹn hò từ năm 2019 nhưng không thừa nhận tình cảm. Trước khi yêu đương bí mật, cả hai hợp tác trong show truyền hình Sự ra đời của diễn viên.

 

Theo Sina, Tân Chỉ Lôi không dám công khai tình cảm với Địch Thiên Lâm vì quá khứ bê bối của bạn trai. Đầu năm 2019, Địch Thiên Lâm lộ việc sao chép luận văn, gian lận bằng cấp. Kết cục anh bị tước bằng tiến sĩ. Địch Thiên Lâm là nghệ sĩ đầu tiên bị tước học vị cao trong showbiz Trung Quốc. Sau scandal, nam diễn viên ở ẩn, không tham gia đóng phim hay dự sự kiện giải trí nào trong 4 năm qua.

Nghi vấn Địch Thiên Lâm hẹn hò với Tân Chỉ Lôi nhưng không thừa nhận - Ảnh 2

Tân Chỉ Lôi sinh năm 1986, nổi tiếng với nhan sắc kiêu sa từ khi còn là sinh viên của Học viện Hí kịch Trung ương Trung Quốc. Nữ diễn viên còn được biết đến với danh hiệu "bản sao của Song Hye Kyo" nhờ đôi môi gợi cảm. Người đẹp là diễn viên tài năng nhưng kém may mắn. Cô từng có nhiều vai diễn được đánh giá cao về diễn xuất nhưng danh tiếng lại không thực sự nổi bật. 

Thủ vai Kim Ngọc Nghiên - một trong những nhân vật được đánh giá là đặc sắc nhất, diễn biến tâm lý phức tạp nhất của "Hậu cung Như Ý Truyện", nữ diễn viên Tân Chỉ Lôi nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng. Tân Chỉ Lôi gây ấn tượng nhờ gương mặt sang chảnh, kiêu kì, khí chất cao quý ngút ngàn, thậm chí trong nhiều phân cảnh, khí chất của nữ diễn viên đã "đánh bật" cả hai đàn chị dày dặn kinh nghiệm là Châu Tấn và Đổng Khiết. Từ đó, tên tuổi của cô mới được biết đến nhiều hơn.

 

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