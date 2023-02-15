Hé lộ cảnh khóc cực đau lòng của Triệu Lộ Tư, diễn xuất ra sao mà được khen ngợi?

Sao quốc tế 15/02/2023 12:35

Mới đây, cư dân mạng dành lời khen Triệu Lộ Tư khi nữ diễn viên diễn cảnh khóc cực đau lòng trong quá trình đóng phim cổ trang "Thần Ẩn".

Mới đây, đoàn phim cổ trang cấp S của Tencent "Thần Ẩn" vừa hé lộ đoạn clip ghi lại cảnh khóc cực đau lòng của Triệu Lộ Tư. Cụ thể, Triệu Lộ Tư mặc váy xanh da trời, diễn cảnh khóc khiến khán giả xúc động theo.

Bên cạnh đó, tạo hình váy xanh nhẹ nhàng của Triệu Lộ Tư cũng được khen vì khá xinh đẹp, bắt mắt. Với phim Thần Ẩn, Triệu Lộ Tư có nhiều tạo hình nhẹ nhàng, nữ tính, góp phần làm bật lên vẻ đáng yêu, tươi mới của cô nàng.

Hé lộ cảnh khóc cực đau lòng của Triệu Lộ Tư, diễn xuất ra sao mà được khen ngợi? - Ảnh 1Hé lộ cảnh khóc cực đau lòng của Triệu Lộ Tư, diễn xuất ra sao mà được khen ngợi? - Ảnh 2Hé lộ cảnh khóc cực đau lòng của Triệu Lộ Tư, diễn xuất ra sao mà được khen ngợi? - Ảnh 3

Triệu Lộ Tư thường gây tranh cãi và ít nhận được lời khen về diễn xuất, đã từng có rất nhiều lần nữ diễn viên bị chê bai vì chỉ biết trợn tròn mắt hay há hốc miệng khi diễn cảnh cần sự đáng yêu, nghịch ngợm. Hơn nữa, việc Triệu Lộ Tư đôi lúc không kiểm soát được cân nặng cũng trở thành lý do đển antifan nhắm vào tấn công, chỉ trích cô. Tuy nhiên, dù khen hay chê thì không ai có thể phủ nhận chuyện Triệu Lộ Tư đang là cái tên hút khán giả lẫn truyền thông hàng đầu. Triệu Lộ Tư đang ở thời điểm "gặp thời", vậy nên dự án cô góp mặt cũng vì thế mà được tiếng thơm lây.

Hé lộ cảnh khóc cực đau lòng của Triệu Lộ Tư, diễn xuất ra sao mà được khen ngợi? - Ảnh 4Hé lộ cảnh khóc cực đau lòng của Triệu Lộ Tư, diễn xuất ra sao mà được khen ngợi? - Ảnh 5Hé lộ cảnh khóc cực đau lòng của Triệu Lộ Tư, diễn xuất ra sao mà được khen ngợi? - Ảnh 6Hé lộ cảnh khóc cực đau lòng của Triệu Lộ Tư, diễn xuất ra sao mà được khen ngợi? - Ảnh 7

Thần Ẩn có nội dung được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tinh Linh. Phim dự kiến quay hình trong 120 ngày với sự góp mặt của nhiều ngôi sao trẻ đang lên ở làng phim Hoa ngữ. Nội dung phim Thần Ẩn được xem như là phần ngoại truyện của Thiên cổ quyết trần, xoay quanh câu chuyện tình yêu của con trai Bạch Quyết và Thượng Cổ là Nguyên Khải.

 

Trong 1 lần dạo chơi, Nguyên Khải đã vô tình làm vỡ phong ấn khiến cho Phong Âm bị hồn bay phách lạc. Để sửa chữa lỗi lầm, Nguyên Khải quyết tâm tu luyện, chờ đợi đến ngày pháp thuật cao cường hơn sẽ đi tìm hồn phách của Phong Âm. Vậy rồi, trên hành trình này, Nguyên Khải gặp được A Âm.

 

Trong quá trình tìm kiếm, A Âm và Nguyên Khải phát hiện ra sự thật rằng A Âm là một tia linh hồn của Phong Âm. Rồi biến cố lại bất ngờ xảy đến khi Nguyên Khải bị trọng thương và rơi vào trạng thái hôn mê. Đến lúc Nguyên Khải tỉnh lại, A Âm đã chẳng còn ở bên chàng. Lúc này, nàng trở thành nữ ma đầu quỷ giới đều khiếp sợ. Bàn tay A Âm nhuốm đầy máu tươi, trong mắt người khác thì nàng chính là quỷ dữ không thể dung thứ.

Không muốn chấp nhận hiện thực cay đắng này, Nguyên Khải đã khai thông hỗn độn, đảo ngược luân hồi để làm lại từ đầu. Mục đích của Nguyên Khải là cứu giúp chúng sinh, đồng thời đưa A Âm khỏi quỷ giới. Về phần A Âm, sau khi trải qua nhiều kiếp luân hồi, nàng đã mất đi ký ức về Nguyên Khải.

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Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh của Triệu Lộ Tư thả dáng cực hút mắt. Chuyện không có gì để nói nếu netizen nhắc lại sự cố Triệu Lộ Tư photoshop lộ liễu trước đó.

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