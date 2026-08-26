Vương Nhất Bác khởi kiện 5 công ty, tranh chấp quyền hình ảnh liên quan Trần tình lệnh

Theo nội dung được đăng tải, phía Vương Nhất Bác cho rằng hình ảnh của anh đã được tiếp tục khai thác vượt quá phạm vi cho phép. Một số hoạt động được đề cập gồm việc sử dụng hình ảnh hậu trường , tư liệu liên quan đến bộ phim và các sản phẩm hàng hóa có hình ảnh nam diễn viên.

Theo truyền thông Trung Quốc, Vương Nhất Bác đã khởi kiện 5 công ty, trong đó có đơn vị sản xuất bộ phim Trần tình lệnh. Vụ việc xoay quanh tranh chấp liên quan đến việc sử dụng hình ảnh của nam diễn viên cho các hoạt động thương mại sau khi bộ phim kết thúc.

Đáng chú ý, hoạt động khai thác hình ảnh được cho là diễn ra trong thời gian dài và có mục đích sinh lợi. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ cũng như cộng đồng mạng Trung Quốc.

Về nguyên tắc, việc một diễn viên tham gia một bộ phim không đồng nghĩa với việc đơn vị sản xuất có thể sử dụng hình ảnh của người đó không giới hạn. Phạm vi quyền sử dụng thường được xác định dựa trên các điều khoản trong hợp đồng, bao gồm thời hạn, mục đích và hình thức khai thác.

Việc sử dụng hình ảnh để quảng bá tác phẩm cũng khác với việc tiếp tục dùng hình ảnh nghệ sĩ cho các hoạt động kinh doanh nhằm tạo ra lợi nhuận. Nếu việc khai thác vượt quá thỏa thuận ban đầu hoặc tiếp tục diễn ra sau khi thời hạn cho phép kết thúc, các bên có thể phát sinh tranh chấp về quyền hình ảnh và lợi ích thương mại.

Việc Vương Nhất Bác đưa 5 công ty vào vụ kiện cùng lúc cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Theo phân tích pháp lý, trong những vụ việc liên quan đến quyền hình ảnh, nhiều bên có thể cùng bị kiện nếu tham gia vào các khâu như sản xuất, phát hành, quảng bá hoặc kinh doanh sản phẩm có sử dụng hình ảnh nghệ sĩ. Tuy nhiên, trách nhiệm của từng bên vẫn cần được xác định dựa trên hợp đồng và chứng cứ cụ thể.

Vương Nhất Bác sinh năm 1997 tại Lạc Dương, Hà Nam. Anh hoạt động trong nhiều lĩnh vực, gồm ca hát, diễn xuất và đua xe chuyên nghiệp. Nam diễn viên nổi tiếng rộng rãi sau thành công của Trần tình lệnh, tác phẩm giúp anh trở thành một trong những gương mặt được chú ý của màn ảnh Hoa ngữ.

Sau đó, Vương Nhất Bác tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án như Hữu phỉ, Vô danh và Trường không chi vương. Trong đó, Trần tình lệnh được xem là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của nam diễn viên.

Hiện vụ kiện vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng. Kết quả cuối cùng được kỳ vọng sẽ làm rõ phạm vi quyền sử dụng hình ảnh của nghệ sĩ và trách nhiệm của các bên liên quan sau khi một tác phẩm kết thúc.