Vương Nhất Bác khởi kiện 5 công ty, tranh chấp quyền hình ảnh liên quan Trần tình lệnh

Sao quốc tế 26/08/2026 16:43

Vương Nhất Bác mới đây trở thành tâm điểm chú ý khi vướng vào một vụ tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng hình ảnh.

Theo truyền thông Trung Quốc, Vương Nhất Bác đã khởi kiện 5 công ty, trong đó có đơn vị sản xuất bộ phim Trần tình lệnh. Vụ việc xoay quanh tranh chấp liên quan đến việc sử dụng hình ảnh của nam diễn viên cho các hoạt động thương mại sau khi bộ phim kết thúc.

Theo nội dung được đăng tải, phía Vương Nhất Bác cho rằng hình ảnh của anh đã được tiếp tục khai thác vượt quá phạm vi cho phép. Một số hoạt động được đề cập gồm việc sử dụng hình ảnh hậu trường, tư liệu liên quan đến bộ phim và các sản phẩm hàng hóa có hình ảnh nam diễn viên.

Đáng chú ý, hoạt động khai thác hình ảnh được cho là diễn ra trong thời gian dài và có mục đích sinh lợi. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ cũng như cộng đồng mạng Trung Quốc.

Vương Nhất Bác khởi kiện 5 công ty, tranh chấp quyền hình ảnh liên quan Trần tình lệnh - Ảnh 1

Về nguyên tắc, việc một diễn viên tham gia một bộ phim không đồng nghĩa với việc đơn vị sản xuất có thể sử dụng hình ảnh của người đó không giới hạn. Phạm vi quyền sử dụng thường được xác định dựa trên các điều khoản trong hợp đồng, bao gồm thời hạn, mục đích và hình thức khai thác.

Việc sử dụng hình ảnh để quảng bá tác phẩm cũng khác với việc tiếp tục dùng hình ảnh nghệ sĩ cho các hoạt động kinh doanh nhằm tạo ra lợi nhuận. Nếu việc khai thác vượt quá thỏa thuận ban đầu hoặc tiếp tục diễn ra sau khi thời hạn cho phép kết thúc, các bên có thể phát sinh tranh chấp về quyền hình ảnh và lợi ích thương mại.

Việc Vương Nhất Bác đưa 5 công ty vào vụ kiện cùng lúc cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Theo phân tích pháp lý, trong những vụ việc liên quan đến quyền hình ảnh, nhiều bên có thể cùng bị kiện nếu tham gia vào các khâu như sản xuất, phát hành, quảng bá hoặc kinh doanh sản phẩm có sử dụng hình ảnh nghệ sĩ. Tuy nhiên, trách nhiệm của từng bên vẫn cần được xác định dựa trên hợp đồng và chứng cứ cụ thể.

Vương Nhất Bác khởi kiện 5 công ty, tranh chấp quyền hình ảnh liên quan Trần tình lệnh - Ảnh 2

Vương Nhất Bác sinh năm 1997 tại Lạc Dương, Hà Nam. Anh hoạt động trong nhiều lĩnh vực, gồm ca hát, diễn xuất và đua xe chuyên nghiệp. Nam diễn viên nổi tiếng rộng rãi sau thành công của Trần tình lệnh, tác phẩm giúp anh trở thành một trong những gương mặt được chú ý của màn ảnh Hoa ngữ.

Sau đó, Vương Nhất Bác tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án như Hữu phỉ, Vô danh và Trường không chi vương. Trong đó, Trần tình lệnh được xem là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của nam diễn viên.

Hiện vụ kiện vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng. Kết quả cuối cùng được kỳ vọng sẽ làm rõ phạm vi quyền sử dụng hình ảnh của nghệ sĩ và trách nhiệm của các bên liên quan sau khi một tác phẩm kết thúc.

Vương Nhất Bác khởi kiện công ty sản xuất Trần Tình Lệnh vì tranh chấp quyền hình ảnh

Vương Nhất Bác khởi kiện công ty sản xuất Trần Tình Lệnh vì tranh chấp quyền hình ảnh

Vương Nhất Bác mới đây thu hút sự chú ý khi được cho là đã khởi kiện Công ty TNHH Tập đoàn Truyền thông Tân Phái (NewStyle Media), đơn vị từng tham gia chế tác bộ phim Trần Tình Lệnh, vì những tranh chấp liên quan đến quyền hình ảnh của nam diễn viên.

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Nhất Bác sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Vương Nhất Bác khởi kiện công ty sản xuất Trần Tình Lệnh vì tranh chấp quyền hình ảnh

Vương Nhất Bác khởi kiện công ty sản xuất Trần Tình Lệnh vì tranh chấp quyền hình ảnh

Vương Nhất Bác khiến người hâm mộ ấm lòng với hành động giữa mưa bão

Vương Nhất Bác khiến người hâm mộ ấm lòng với hành động giữa mưa bão

Một vai diễn giúp Trương Lăng Hách bứt phá, vượt cả Vương Nhất Bác và Lưu Vũ Ninh

Một vai diễn giúp Trương Lăng Hách bứt phá, vượt cả Vương Nhất Bác và Lưu Vũ Ninh

Phim mới của Vương Nhất Bác tiến thêm một bước trước ngày bấm máy

Phim mới của Vương Nhất Bác tiến thêm một bước trước ngày bấm máy

Bạch Lộc, Vương Nhất Bác và loạt sao Hoa ngữ vướng tranh cãi về học vấn

Bạch Lộc, Vương Nhất Bác và loạt sao Hoa ngữ vướng tranh cãi về học vấn

Vương Nhất Bác quyết định gia hạn hợp đồng với Nhạc Hoa

Vương Nhất Bác quyết định gia hạn hợp đồng với Nhạc Hoa

TIN MỚI NHẤT

Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Video 1 giờ 5 phút trước
Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Video 2 giờ 5 phút trước
Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Video 3 giờ 5 phút trước
Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 3 giờ 35 phút trước
Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Tâm sự gia đình 4 giờ 5 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Tâm sự 4 giờ 35 phút trước
Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Tâm sự 5 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm

Quan Hiểu Đồng rũ bỏ vẻ ngọt ngào, hóa nữ họa sĩ quyến rũ trong 'Hồng Chưởng'

Quan Hiểu Đồng rũ bỏ vẻ ngọt ngào, hóa nữ họa sĩ quyến rũ trong 'Hồng Chưởng'