Đường Yên giữ thói quen đặc biệt, 12 năm liên tiếp chúc sinh nhật Lưu Diệc Phi

Đây là năm thứ 12 liên tiếp Đường Yên gửi lời chúc sinh nhật tới Lưu Diệc Phi. Việc lựa chọn đúng 12 giờ trưa để đăng bài khiến lời chúc càng được chú ý, cho thấy sự quan tâm và tinh tế của nữ diễn viên dành cho bạn thân.

Ngày 25/8, Lưu Diệc Phi đón sinh nhật lần thứ 39. Đúng 12 giờ trưa, Đường Yên đăng trên trang cá nhân một bức ảnh của người bạn thân kèm lời chúc: “Chúc công chúa Thiến Thiến sinh nhật vui vẻ, mong bạn tự do như gió, sống theo ý mình và mãi trở thành dáng vẻ mà bản thân yêu thích”.

Đường Yên và Lưu Diệc Phi quen nhau khi cùng tham gia bộ phim điện ảnh Lộ thuỷ hồng nhan năm 2014. Trong phim, hai người vào vai những người bạn thân và có nhiều cảnh diễn chung. Sau tác phẩm, mối quan hệ giữa họ tiếp tục phát triển ngoài đời, trở thành một trong những tình bạn được người hâm mộ yêu thích của làng giải trí Hoa ngữ.

Đường Yên từng chia sẻ trước khi hợp tác, cô chỉ biết Lưu Diệc Phi qua hình tượng “Thần tiên tỷ tỷ”. Sau thời gian làm việc chung, cô nhận ra bạn mình là người thú vị và gần gũi hơn hình dung ban đầu.

Trong nhiều năm, cứ đến sinh nhật Lưu Diệc Phi, Đường Yên đều đăng ảnh chúc mừng và thường gọi bạn bằng biệt danh “công chúa Thiến Thiến”. Nếu những năm đầu, cô thường chia sẻ ảnh chụp chung, những năm gần đây Đường Yên chuyển sang đăng những khoảnh khắc riêng của Lưu Diệc Phi.

Đáp lại lời chúc của bạn, Lưu Diệc Phi để lại bình luận: “Cảm ơn Đường Đường yêu dấu, vui quá”. Cách xưng hô thân mật cho thấy mối quan hệ gần gũi giữa hai người sau hơn một thập kỷ quen biết.

Không chỉ tương tác trên mạng xã hội, Đường Yên và Lưu Diệc Phi còn nhiều lần thể hiện sự thân thiết khi gặp nhau ngoài đời. Tại các sự kiện, họ thoải mái trò chuyện, hỏi han và dành cho nhau những cử chỉ tự nhiên.

Trong môi trường giải trí nhiều biến động, việc duy trì một tình bạn lâu năm và đều đặn nhớ đến nhau mỗi dịp đặc biệt khiến mối quan hệ giữa Đường Yên và Lưu Diệc Phi càng được khán giả trân trọng.