Lưu Diệc Phi 'đóng băng' nhan sắc, ngày ấy và bây giờ vẫn đẹp mê mẩn

Khi đặt ảnh ngày ấy cạnh hình ảnh hiện tại, nhiều người không khỏi bất ngờ bởi diện mạo của Lưu Diệc Phi gần như không thay đổi quá nhiều. Những đường nét đặc trưng trên gương mặt vẫn được giữ nguyên, trong khi thần thái ngày càng trưởng thành và cuốn hút.

Mới đây, loạt ảnh thời trẻ của Lưu Diệc Phi bất ngờ được cư dân mạng chia sẻ rộng rãi. Trong những hình ảnh này, nữ diễn viên xuất hiện với phong cách có phần táo bạo hơn hình tượng mong manh, kín đáo quen thuộc. Tuy nhiên, điều khiến công chúng chú ý nhất vẫn là nhan sắc nổi bật của cô ở thời điểm đó.

Ở tuổi 39, Lưu Diệc Phi tiếp tục chứng minh sức hút khi xuất hiện tại một sự kiện ở Thành Đô. Người đẹp diện váy dạ hội cúp ngực ánh vàng của Tony Ward, kết hợp mái tóc đen dài cùng trang sức Bulgari, tạo nên tổng thể sang trọng và nổi bật. Ngay cả những hình ảnh được chụp bằng camera của người qua đường cũng nhận về nhiều lời khen.

Không ít cư dân mạng cho rằng Lưu Diệc Phi thậm chí còn đẹp hơn khi trưởng thành. Vẻ đẹp của cô không còn đơn thuần là nét mong manh thời thiếu nữ mà chuyển sang sự quyến rũ, đằm thắm và đầy khí chất.

Đáng chú ý, Lưu Diệc Phi từng khiêm tốn chia sẻ rằng cô là người kém sắc nhất trong gia đình, bởi bà ngoại, mẹ và dì đều sở hữu ngoại hình nổi bật. Câu nói này càng khiến khán giả tò mò về “gen nhan sắc” của gia đình nữ diễn viên.

Không chỉ duy trì phong độ về ngoại hình, sự nghiệp của Lưu Diệc Phi những năm gần đây cũng có nhiều dấu ấn. Cô liên tiếp gây chú ý qua Mộng hoa lục, Đi đến nơi có gió và Câu chuyện hoa hồng. Đặc biệt, vai Hoàng Diệc Mai trong Câu chuyện hoa hồng giúp cô nhận đề cử Thị hậu Bạch Ngọc Lan 2025.

Dù từng vướng một số tranh luận liên quan đến giải thưởng, sức hút của Lưu Diệc Phi vẫn khó phủ nhận. Sau nhiều năm hoạt động, cô vẫn giữ được vị thế riêng và danh xưng “thần tiên tỷ tỷ” dường như chưa bao giờ trở nên lỗi thời.