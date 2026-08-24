Triệu Lộ Tư gây chú ý khi bố ruột góp mặt trong phim do chính studio của cô sản xuất

Triệu Lộ Tư và bố của cô nàng đang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.

Triệu Lộ Tư và bố ruột, người được người hâm mộ thân mật gọi là Triệu Ca, đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng sau khi thông tin ông sẽ tham gia diễn xuất trong phim ngắn SONDER: Tôi Không Phải NPC được chia sẻ. Đáng chú ý, đây không phải một dự án thông thường mà do chính studio của Triệu Lộ Tư đứng ra sản xuất. Việc một nữ diễn viên nổi tiếng tự sản xuất phim và để bố ruột góp mặt trước ống kính vốn đã đủ khiến công chúng tò mò. Tuy nhiên, điều khiến câu chuyện trở nên thú vị hơn lại nằm ở diện mạo của Triệu Ca.

Qua những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, bố Triệu Lộ Tư gây ấn tượng bởi vẻ ngoài trẻ trung, phong độ cùng đường nét gương mặt hài hòa. Khi xuất hiện bên cạnh con gái, ông gần như không tạo cảm giác về khoảng cách tuổi tác quá lớn. Nhiều cư dân mạng thậm chí còn hài hước cho rằng nếu không biết trước mối quan hệ giữa hai người, họ có thể nhầm đây là anh em thay vì bố con.

Nhan sắc của Triệu Ca cũng nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi. Một số khán giả nhận xét Triệu Lộ Tư dường như đã thừa hưởng nhiều đường nét đẹp từ bố. Bên cạnh đó, ngoại hình của ông còn khiến cư dân mạng liên tưởng đến một số nam thần nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ. Những cái tên được nhắc đến gồm Lý Thần, Lý Hoành Nghị, Lưu Vũ Ninh và đặc biệt là Triệu Hựu Đình. Chính sự kết hợp giữa một ông bố có ngoại hình nổi bật và cô con gái là nữ diễn viên đình đám đã khiến SONDER: Tôi Không Phải NPC càng nhận được nhiều sự chú ý. Khán giả hiện không chỉ tò mò về nội dung phim mà còn háo hức chờ xem Triệu Ca sẽ thể hiện ra sao khi lần đầu xuất hiện trong một dự án do chính studio của con gái sản xuất. Nếu màn thể hiện của ông tạo được dấu ấn, rất có thể Triệu Ca sẽ trở thành một nhân vật được nhắc đến nhiều không kém con gái trong thời gian tới.

Kế hoạch tái xuất của Triệu Lộ Tư có nguy cơ bị ảnh hưởng Sau gần 20 tháng tạm dừng đóng phim vì vấn đề sức khỏe và những tranh chấp hợp đồng với công ty quản lý cũ Galaxy Cool Entertainment, Triệu Lộ Tư vẫn chưa thể xác định thời điểm chính thức trở lại phim trường.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trieu-lo-tu-gay-chu-y-khi-bo-ruot-gop-mat-trong-phim-do-chinh-studio-cua-co-san-xuat-766884.html