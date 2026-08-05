Triệu Lộ Tư thất lạc loạt trang phục may đo sau concert cá nhân

Sao quốc tế 05/08/2026 15:36

Sau concert Stay Romantic của Triệu Lộ Tư tại Macau (Trung Quốc), Triệu Lộ Tư bị thất lạc trang phục biểu diễn.

Sau concert Stay Romantic diễn ra tại Macau (Trung Quốc), Triệu Lộ Tư bất ngờ gặp sự cố khi nhiều bộ trang phục biểu diễn được đặt may riêng bị thất lạc. Đây đều là những thiết kế độc quyền mà nữ diễn viên sử dụng trên sân khấu trong hai đêm diễn, có giá trị lớn cả về vật chất lẫn ý nghĩa kỷ niệm.

Ngày 1/8, công ty Thiếu Thành Thời Đại - đơn vị tổ chức chương trình - đã phát thông báo chính thức trên Weibo, xác nhận vụ việc. Theo phía công ty, số trang phục bị mất đều được thiết kế riêng cho concert, có dấu hiệu nhận diện đặc biệt và gắn liền với quá trình chuẩn bị công phu của Triệu Lộ Tư cùng ê-kíp.

Triệu Lộ Tư thất lạc loạt trang phục may đo sau concert cá nhân - Ảnh 1

Đơn vị này cho biết ngay sau khi phát hiện sự cố trong quá trình kiểm kê đạo cụ và trang phục hậu concert, họ đã nhanh chóng trích xuất toàn bộ hệ thống camera giám sát tại khu vực hậu trường và những vị trí liên quan để kiểm tra. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa tìm thấy manh mối giúp xác định tung tích của các bộ trang phục.

Do giá trị và tính chất đặc biệt của những thiết kế này, công ty đã trình báo vụ việc với cơ quan công an, đồng thời cam kết phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng trong quá trình điều tra để sớm làm rõ nguyên nhân và tìm lại số trang phục thất lạc.

Bên cạnh đó, phía ban tổ chức cũng kêu gọi bất kỳ ai vô tình nhặt được hoặc cầm nhầm những bộ trang phục nói trên chủ động liên hệ để hoàn trả. Công ty nhấn mạnh việc hợp tác sẽ giúp tránh những rắc rối pháp lý không đáng có nếu sự việc tiếp tục kéo dài.

Triệu Lộ Tư thất lạc loạt trang phục may đo sau concert cá nhân - Ảnh 2

Trong thông báo, đơn vị tổ chức gửi lời xin lỗi tới Triệu Lộ Tư cùng người hâm mộ vì sự cố đáng tiếc. Công ty thừa nhận thiếu sót trong khâu quản lý, khiến những thành quả được chuẩn bị kỹ lưỡng cho đêm diễn bị tổn thất, đồng thời gây lo lắng và thất vọng cho khán giả. Đại diện đơn vị cho biết sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm và chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Triệu Lộ Tư sinh năm 1998 tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc). Cô được khán giả yêu mến qua nhiều bộ phim nổi tiếng như Ôi! Hoàng đế bệ hạ của ta, Trần Thiên Thiên trong lời đồn, Tinh hán xán lạn và Vụng trộm không thể giấu. Bên cạnh diễn xuất, thời gian gần đây nữ nghệ sĩ tích cực theo đuổi con đường ca hát. Concert Stay Romantic được tổ chức trong hai đêm 11-12/7 tại Galaxy Arena (Macau), đánh dấu cột mốc quan trọng trong hoạt động âm nhạc của cô.

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