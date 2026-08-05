Chia buồn với 3 con giáp VẬN TRÌNH ĐI XUỐNG, tiểu nhân vây quanh, tiền tài thiếu kém, cuộc đời buồn phiền trong 3 ngày tới

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 7/5/2024, người tuổi Thân có phần muộn phiền vì chuyện tình cảm dạo gần đây của mình liên tục gặp trục trặc. Bạn không thoải mái trong việc thể hiện cảm xúc của mình, dẫn đến việc đối phương không thể hiểu nỗi lòng của bạn, từ đó mà cả hai cũng ít tiếp xúc với nhau hơn, mâu thuẫn ngày càng gia tăng.

Yếu đuối trong tình cảm bao nhiêu, bạn lại mạnh mẽ trong công việc bấy nhiêu. Ấy thế nhưng sự mạnh mẽ này dường như không ổn định, hay nói đúng hơn là bạn chỉ đang tạo vỏ bọc cho chính mình. Chính vì thế, bạn sẽ gặp một vài vấn đề hay mâu thuẫn nhỏ với đồng nghiệp khi tâm trí thường bị phân tâm, không đủ quyết đoán và sáng suốt. Nếu như bản thân không thể phân định rõ ràng giữa việc công và tư, bạn có thể còn gây ra sai sót nghiêm trọng.

Con giáp tuổi Hợi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 7/5/2024, vận trình của tuổi Hợi bị ảnh hưởng không nhỏ. Điềm báo sự xuất hiện của kẻ tiểu nhân sẽ khiến bản mệnh lâm vào tình cảnh khốn khó. Hãy luôn cẩn trọng trong từng hành động của mình. Tương hại nhắc nhở con giáp tuổi Hợi phải quan tâm tới những chi tiết nhỏ vì nó sẽ gây ra ảnh hưởng lớn. Hôm nay cũng không hề tốt cho các quyết định, bản mệnh nên cân nhắc thật kỹ, không nên vội vàng chút nào.

Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, Kim Mộc xung khắc còn nhắc nhở tuổi Hợi nên tránh xa các quyết định liên quan đến tiền bạc. Nhất là lúc này không nên cho vay mượn tiền bạc, chắc chắn sẽ khó lấy lại, bản mệnh sẽ phải hối hận vì cho ai đó vay tiền vào lúc này.

Con giáp tuổi Tuất

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 7/5/2024, tuổi Tuất sẽ phải đối mặt với một vài khó khăn. Con giáp này được khuyên nên tập trung vào công việc, chớ tò mò chuyện người khác hay lo chuyện bao đồng, kẻo vướng phải những rắc rối không tên. Thị phi có thể gây ra những tác động lớn lao mà bản mệnh không lường hết được hậu quả.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm của tuổi Dậu cũng không mấy tốt đẹp. Đường tình nhiều khó khăn, trắc trở khiến người độc thân mãi vẫn chưa thể tìm được người đồng hành. Người đã có đôi nếu muốn thực sự có một tình cảm chân thành trong tình yêu thì nên nghiêm túc xem xét lại mối quan hệ của mình.

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