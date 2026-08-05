Danh tính nữ diễn viên nổi tiếng gặp tai nạn, phải khâu 50 mũi

Sao quốc tế 05/08/2026 15:30

Nữ diễn viên Hong Kong Vệ Thi Nhã gặp tai nạn khi đang ghi hình bộ phim truyền hình Hunting Lies vào tối 30/7. Cú va chạm khiến cô bị thương ở vùng miệng và môi, phải khâu tổng cộng 50 mũi.

Nữ diễn viên Hong Kong Vệ Thi Nhã vừa khiến người hâm mộ lo lắng khi gặp tai nạn trong quá trình ghi hình bộ phim truyền hình Hunting Lies vào tối 30/7. Sự cố xảy ra trên phim trường khiến cô bị chấn thương ở vùng miệng và môi, phải trải qua ca phẫu thuật khâu tổng cộng 50 mũi.

Sau khi được các bác sĩ điều trị, Vệ Thi Nhã nhanh chóng cập nhật tình hình sức khỏe trên Instagram Story để trấn an khán giả. Cô cho biết ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi và sức khỏe đang dần ổn định. Nữ diễn viên cũng gửi lời cảm ơn tới đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế đã kịp thời chăm sóc, giúp cô vượt qua sự cố.

Bên cạnh đó, Vệ Thi Nhã không quên gửi lời xin lỗi đến ê-kíp sản xuất và các đối tác vì vụ tai nạn khiến tiến độ ghi hình bị ảnh hưởng. Cô bày tỏ hy vọng sẽ sớm hồi phục để trở lại phim trường, tiếp tục hoàn thành các cảnh quay còn dang dở.

Danh tính nữ diễn viên nổi tiếng gặp tai nạn, phải khâu 50 mũi - Ảnh 1

Trong bài đăng, nữ diễn viên chia sẻ hình ảnh một bát súp, cho thấy cô đã có thể ăn uống sau ca phẫu thuật. Theo truyền thông Hong Kong, ngay khi biết tin vợ gặp tai nạn, chồng của cô là bác sĩ Châu Chỉ An đã lập tức đến bệnh viện để ở bên chăm sóc. Sau thời gian theo dõi sức khỏe, Vệ Thi Nhã đã được xuất viện và hiện nghỉ ngơi, hồi phục tại nhà.

Hunting Lies là dự án truyền hình đầu tiên do công ty mới của Tăng Chí Vỹ thực hiện sau khi ông rời vị trí Tổng giám đốc TVB. Bộ phim thuộc thể loại trinh thám, quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như Trịnh Y, Viên Vịnh Nghi, Lương Gia Huy, Mạc Văn Úy và Lý Nhược Đồng. Ngay từ khi công bố, tác phẩm đã thu hút sự quan tâm lớn của khán giả bởi quy mô đầu tư cùng sự góp mặt của nhiều ngôi sao tên tuổi.

Vệ Thi Nhã sinh năm 1984 và là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hong Kong. Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô ghi dấu ấn qua loạt phim như Mất ngủ, Quyết chiến thực thần và Vũ điệu cuối cùng, đồng thời được đánh giá cao nhờ lối diễn xuất đa dạng. Đầu năm 2025, cô kết hôn với bác sĩ Châu Chỉ An sau thời gian hẹn hò kín tiếng. Thông tin nữ diễn viên gặp tai nạn đã khiến nhiều người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng và gửi lời chúc cô sớm bình phục để tiếp tục các dự án nghệ thuật.

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