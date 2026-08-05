Thương tâm: 13 người đã thiệt mạng sau khi một máy bay chở khách du lịch lao xuống cánh đồng

Chiếc máy bay nhỏ đã gặp nạn thảm khốc gần Nazca, một thành phố trên bờ biển phía nam Peru nổi tiếng với các điểm tham quan khảo cổ và du lịch, vào hôm 1/8. chiếc máy bay chở 11 hành khách và 2 phi công khi thảm họa xảy ra.
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An Nhi | Theo Phụ nữ sức khỏe

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