Thót tim khoảnh khắc 2 trực thăng chữa cháy va chạm giữa không trung rồi rơi xuống đất

Hai chiếc trực thăng đã va chạm gần Psatha, phía tây Athens, Hy Lạp, sau khi cất cánh từ sân bay quân sự Elefsina. Hai nạn nhân, một phi công người Đan Mạch và một sĩ quan liên lạc của lực lượng cứu hỏa người Hy Lạp. Một phi công người Anh và một điều phối viên người Hy Lạp khác trên chiếc trực thăng thứ 2 đã sống sót.
Video 2 giờ 37 phút trước

Vy Vy | Theo Phụ nữ sức khỏe

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