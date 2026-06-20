Triệu Lộ Tư và Trương Lăng Hách bị chỉ trích 'thổi phồng' thành tích diễn xuất

Trương Lăng Hách và Triệu Lộ Tư gần đây trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội sau khi thông tin cả hai được đề cử ở hạng mục Nam/Nữ chính xuất sắc tại Seoul International Drama Awards 2026 được lan truyền rộng rãi.

Thông tin Trương Lăng Hách và Triệu Lộ Tư góp mặt trong danh sách tranh tài tại Giải thưởng Phim truyền hình Quốc tế Seoul 2026 từng gây xôn xao trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người hâm mộ cho rằng cả hai đã chính thức nhận được đề cử ở hạng mục Nam và Nữ chính xuất sắc của một giải thưởng quốc tế danh giá. Tuy nhiên, sau đó, không ít khán giả phát hiện đây mới chỉ là danh sách các nghệ sĩ và tác phẩm được đơn vị sản xuất gửi hồ sơ tham dự trong giai đoạn tiếp nhận đăng ký. Ban tổ chức vẫn chưa công bố đề cử chính thức, vì vậy việc gọi Trương Lăng Hách và Triệu Lộ Tư là "ứng viên được đề cử" bị đánh giá là chưa chính xác và phần nào thổi phồng thành tích.

Bên cạnh hai diễn viên, hạng mục Ngôi sao châu Á của giải thưởng năm nay còn ghi nhận khoảng 60 nghệ sĩ Trung Quốc đăng ký tham gia, trong đó có nhiều tên tuổi nổi bật như Dương Dương, Địch Lệ Nhiệt Ba, Bạch Lộc, Dương Mịch, Thành Nghị, Hứa Khải, Cung Tuấn và Tăng Thuấn Hy. Quá trình bình chọn sẽ kéo dài trong khoảng một tháng trước khi lễ trao giải diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc, vào ngày 8.10.

Việc Trương Lăng Hách gửi hồ sơ với vai Tạ Chinh trong bộ phim "Trục ngọc" cũng làm dấy lên nhiều tranh luận. Tác phẩm từng vướng nghi vấn thổi phồng thành tích và làm đẹp số liệu, trong khi sức hút thực tế bị cho là chưa thể sánh với những hiện tượng truyền hình như "Cuồng phong", "Khánh dư niên" hay "Dữ phượng hành". Ngoài tranh cãi về thành tích, nam diễn viên còn nhận nhiều ý kiến trái chiều về diễn xuất và tạo hình. Một bộ phận khán giả cho rằng nhân vật Tạ Chinh chưa tạo được dấu ấn rõ nét, còn hình tượng vị tướng trên màn ảnh lại quá chỉn chu, thiếu vẻ gai góc và phong trần của một người chinh chiến. Trong khi đó, màn tái xuất của Triệu Lộ Tư với "Hãy để tôi tỏa sáng" cũng chưa nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn. Vai Hứa Nghiên bị nhận xét có lối diễn cường điệu, biểu cảm thiếu đột phá, trong khi kịch bản bị chê rời rạc và thiếu logic. Theo nhiều ý kiến, tác phẩm sẽ gặp không ít khó khăn nếu phải cạnh tranh với các bộ phim chất lượng đến từ Hàn Quốc tại những sân chơi quốc tế.

Trở lại sau biến cố, Triệu Lộ Tư gây bất ngờ với 14 hợp đồng trong 6 tháng Triệu Lộ Tư là một trong những "tiểu hoa đán" nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ, ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim ăn khách như “Tinh hà xán lạn”, “Trần Thiên Thiên trong lời đồn”, “Rèm ngọc châu sa”, “Ôi, hoàng đế bệ hạ của ta”…

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