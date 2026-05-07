Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư cùng gặp khó khi mãi đóng phim tình cảm cổ trang

Sao quốc tế 07/05/2026 15:16

Những năm gần đây, nhiều diễn đàn giải trí Trung Quốc liên tục bàn luận về việc thế hệ nữ diễn viên thế hệ 9X đang chững lại sự nghiệp. Trong đó, Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc, Ngu Thư Hân hay Quan Hiểu Đồng là những cái tên thường xuyên được nhắc đến.

Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc hay Ngu Thư Hân đang đối mặt với áp lực chuyển mình khi dòng phim tình cảm cổ trang dần mất sức hút với khán giả.

Sau nhiều năm, khán giả bắt đầu cảm thấy quen thuộc với những mô típ lặp lại. Nhiều nữ diễn viên liên tục xuất hiện trong các phim tình cảm cổ trang có nội dung tương tự nhau, từ tạo hình, cách xây dựng nhân vật đến chuyện tình yêu trên màn ảnh.

Theo bài phân tích của truyền thông Trung Quốc, phần lớn các dự án do dàn mỹ nhân thế hệ 9X đóng chính không đạt thành tích nổi bật về chuyên môn. Nhiều phim có điểm đánh giá thấp và bị nhận xét thiếu đột phá.

Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư cùng gặp khó khi mãi đóng phim tình cảm cổ trang - Ảnh 1

Một số diễn viên từng được kỳ vọng lớn cũng gặp khó khăn khi thay đổi hình tượng. Nhậm Mẫn từng gây chú ý với phim điện ảnh “Bi thương ngược dòng thành sông”, nhưng khi chuyển sang đóng cổ trang lại liên tục gây tranh cãi về tạo hình. Lý Lan Địch cũng đánh mất phần nào sức hút sau thất bại của “Mộng hồi”.

Trong khi đó, những trường hợp thành công như “Thương lan quyết” của Ngu Thư Hân hay “Trần thiên thiên trong lời đồn” của Triệu Lộ Tư được xem là khá hiếm giữa thời điểm dòng phim tình cảm cổ trang đang dần bão hòa.

Không chỉ chịu áp lực từ khán giả, dàn diễn viên nữ thế hệ diễn viên 9X còn đối mặt sự cạnh tranh mạnh mẽ từ thế hệ diễn viên trẻ hơn. Các gương mặt sinh sau năm 2000 như Trương Tử Phong, Lưu Hạo Tồn hay Văn Kỳ được đánh giá có định hướng nghệ thuật rõ ràng hơn khi liên tục tham gia phim điện ảnh và xuất hiện tại các liên hoan phim quốc tế.

Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư cùng gặp khó khi mãi đóng phim tình cảm cổ trang - Ảnh 2

Trong khi đó, nhiều diễn viên nữ thế hệ 9X vẫn gắn với các vai diễn ngôn tình quen thuộc. Áp lực giữ độ nổi tiếng khiến họ khó từ chối những dự án an toàn về thương mại, dù điều đó đồng nghĩa việc hình ảnh ngày càng một màu.

Giới chuyên môn cho rằng vấn đề lớn nhất của thế hệ này không nằm ở ngoại hình hay danh tiếng, mà là thiếu những vai diễn đủ sức tạo dấu ấn lâu dài.

Nếu thế hệ đàn chị như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh từng có nhiều tác phẩm gắn liền ký ức khán giả, thì nhiều diễn viên thế hệ 9X vẫn chưa sở hữu vai diễn tiêu biểu thực sự.

Dù vậy, giới quan sát cho rằng cơ hội vẫn còn với thế hệ diễn viên này nếu họ dám thay đổi, thử sức với những đề tài hiện thực hoặc các dạng vai mới thay vì tiếp tục đi theo công thức quen thuộc đã giúp mình nổi tiếng trước đây.

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