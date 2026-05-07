Quyết định dứt áo ra đi vì bị phản bội, tôi bàng hoàng khi người quỳ xuống khóc nức nở xin mình đừng đi lại không phải là chồng

Tâm sự gia đình 07/05/2026 15:58

Tôi mất 2 năm để con riêng của chồng gọi tôi một tiếng mẹ. Khi nghe con gọi như thế, trong lòng tôi hạnh phúc vô cùng. Sau này khi đã gần gũi nhau, tôi nghe con riêng của chồng thì thầm rằng nó thương tôi lắm, nhờ có tôi mà nó không thấy bị bỏ rơi nữa.

Năm 29 tuổi, tôi chấp nhận lấy Bình, người đàn ông từng có một đời vợ và con riêng. Anh là người đàn ông trông hiền lành, hơn tôi 6 tuổi. Đến độ tuổi bị bố mẹ thúc ép chuyện lấy chồng, tôi đành ưng thuận người đàn ông này, vì ban đầu tôi thấy anh cũng khá hợp với mình.

Sau khi kết hôn, tôi ở cùng bố mẹ chồng và con riêng của chồng. Con gái riêng của chồng tôi năm nay đã 8 tuổi. Chuyện cũ của chồng tôi chưa từng hỏi qua, chỉ không hiểu vì sao người vợ cũ kia lại không nuôi con gái mình, vì trẻ con thì luôn quấn lấy mẹ. Tôi cảm thấy thương con bé, nó còn quá nhỏ để phải sống trong cảnh bố mẹ ly hôn, giờ lại có mẹ kế.

Ban đầu, con riêng của chồng tỏ ra chán ghét tôi ra mặt vì nghĩ rằng vì tôi nên bố mẹ nó mới ly hôn. Tôi không cảm thấy giận, chỉ cố gắng hiểu rằng vì nó còn nhỏ, nghe người lớn nói lung tung thì liền tin ngay. Cũng vì mang tâm lý bị mẹ bỏ rôi nên con bé học hành rất chậm, luôn bị điểm kém.

Chồng tôi bất lực với dáng vẻ bướng bỉnh, gai góc của con gái mình. Tôi lại không nỡ để nó cứ trượt đà như thế, nên mỗi ngày kiên nhẫn hơn một chút để tiếp cận con bé. Tôi cùng con học hành, dù có thức đêm khuya cũng không ngại. Tôi luôn nhớ con bé thích gì, âm thầm hiểu từng chút suy nghĩ của con.

Quyết định dứt áo ra đi vì bị phản bội, tôi bàng hoàng khi người quỳ xuống khóc nức nở xin mình đừng đi lại không phải là chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi mất 2 năm để con riêng của chồng gọi tôi một tiếng mẹ. Khi nghe con gọi như thế, trong lòng tôi hạnh phúc vô cùng. Sau này khi đã gần gũi nhau, tôi nghe con riêng của chồng thì thầm rằng nó thương tôi lắm, nhờ có tôi mà nó không thấy bị bỏ rơi nữa.

Quả thật từ khi lấy chồng tôi mới hiểu vì sao vợ cũ của chồng bỏ đi. Bố chồng thì thích cờ bạc, mẹ chồng thì nghiện rượu. Chồng tôi lại thường xuyên ra ngoài nhậu nhẹt cùng bạn bè. Anh không lo làm ăn, tiền bạc trong nhà chẳng có bao nhiêu. Tôi phải cố gắng đi làm, còn vay mượn để trả nợ cho chồng.

Đỉnh điểm chính là khi tôi phát hiện chồng ngoại tình. Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy nỗ lực, nhẫn nhịn của mình đều đổ sông đổ biển. Tôi có thể chấp nhận mọi thứ, trừ việc bị phản bội. Tôi thất vọng và chán chường. Tôi quyết định ly hôn để giải thoát cho chính mình, tôi không muốn phải chịu đựng thêm nữa.

Ngày tôi dứt áo ra đi, người quỳ gối cầu xin tôi đừng đi không phải là chồng tôi, mà là con riêng của chồng. Con bé khóc nức nở, quỳ gối ôm lấy chân tôi:

“Mẹ đừng đi, mẹ bỏ lại con thì con biết sống sao, mẹ đừng đi được không?”.

Tôi đỏ mắt nhìn con, không biết phải làm sao. Tôi chỉ muốn mang con đi, không để con sống trong ngôi nhà tăm tối này. Nhưng tôi không có quyền đó. Sau ngày hôm đó, ngày nào con bé cũng gọi cho tôi mà khóc. Tôi thấy bứt rứt lắm, tôi phải làm sao đây?

Vợ bất ngờ ngất xỉu giữa sân, tôi chưa kịp phản ứng thì một bóng người lạ mặt đã lao tới ôm chầm lấy cô ấy đầy đau đớn

Vợ bất ngờ ngất xỉu giữa sân, tôi chưa kịp phản ứng thì một bóng người lạ mặt đã lao tới ôm chầm lấy cô ấy đầy đau đớn

Vì chuyện con cái không thuận lợi nên tình cảm vợ chồng tôi càng bị rạn nứt. Tôi chán nản, quyết định chuyển công tác đến một thành phố khác. Từ ngày xa nhà, tôi rất ít khi chủ động gọi điện cho vợ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đàm Tùng Vận gặp tai nạn nghiêm trọng khi quay phim, đôi môi gần như đứt lìa

Đàm Tùng Vận gặp tai nạn nghiêm trọng khi quay phim, đôi môi gần như đứt lìa

Sao quốc tế 38 phút trước
Trời xanh mây trắng mang theo tin lành, 3 con giáp tụ khí tụ tài, BẠC VÀNG trải dài từ cổng vào nhà trong 33 ngày tới

Trời xanh mây trắng mang theo tin lành, 3 con giáp tụ khí tụ tài, BẠC VÀNG trải dài từ cổng vào nhà trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 7/5/2026, 3 con giáp 'ngập trong mưa tài lộc', tiền tài thu về tới tấp, vận trình công danh thuận lợi đủ đường

Đúng ngày mai, thứ Sáu 7/5/2026, 3 con giáp 'ngập trong mưa tài lộc', tiền tài thu về tới tấp, vận trình công danh thuận lợi đủ đường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Người chồng ngất xỉu khi chứng kiến cảnh vợ sinh con gây sốt trên mạng xã hội

Người chồng ngất xỉu khi chứng kiến cảnh vợ sinh con gây sốt trên mạng xã hội

Video 1 giờ 23 phút trước
3 con giáp rực sáng vận mệnh, tiền bạc đổ về đếm không kịp tay, tài sản tăng lên cấp số nhân sau ngày 8/5/2026

3 con giáp rực sáng vận mệnh, tiền bạc đổ về đếm không kịp tay, tài sản tăng lên cấp số nhân sau ngày 8/5/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Khi một chai nước mát mang đến niềm vui nhỏ trong gia đình: Trải nghiệm khuyến mãi khiến nhiều người hào hứng

Khi một chai nước mát mang đến niềm vui nhỏ trong gia đình: Trải nghiệm khuyến mãi khiến nhiều người hào hứng

Sức khỏe 1 giờ 30 phút trước
Sở Văn hóa lên tiếng vụ diễn viên Bích Trâm livestream phát ngôn gây tranh cãi

Sở Văn hóa lên tiếng vụ diễn viên Bích Trâm livestream phát ngôn gây tranh cãi

Hậu trường 1 giờ 32 phút trước
Một người tử vong, 5 cấp cứu sau bữa canh nấm rừng

Một người tử vong, 5 cấp cứu sau bữa canh nấm rừng

Sức khỏe 1 giờ 36 phút trước
Trương Lăng Hách và Lâm Duẫn lộ cảnh hôn ngọt ngào 'gây bão' mạng xã hội

Trương Lăng Hách và Lâm Duẫn lộ cảnh hôn ngọt ngào 'gây bão' mạng xã hội

Sao quốc tế 1 giờ 38 phút trước
Ngỡ ngàng với 3 con giáp tận hưởng cuộc sống xa hoa, tiền bạc ngập lối ngồi không cũng hưởng Phúc trong tháng 4 âm lịch

Ngỡ ngàng với 3 con giáp tận hưởng cuộc sống xa hoa, tiền bạc ngập lối ngồi không cũng hưởng Phúc trong tháng 4 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nóng: Triệt phá đường dây làm giả bột ngọt, hạt nêm nhãn hiệu nổi tiếng, thu giữ hơn 3 tấn hàng

Nóng: Triệt phá đường dây làm giả bột ngọt, hạt nêm nhãn hiệu nổi tiếng, thu giữ hơn 3 tấn hàng

Bị cha dượng và mẹ đẻ bạo hành suốt 1 tháng, bé gái 4 tuổi tử vong

Bị cha dượng và mẹ đẻ bạo hành suốt 1 tháng, bé gái 4 tuổi tử vong

Tử vi thứ Sáu 8/5/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dậu tài lộc song toàn, tiền bạc đầy túi, Mão - Thân cẩn trọng mất tiền bạc, xui xẻo bủa vây

Tử vi thứ Sáu 8/5/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dậu tài lộc song toàn, tiền bạc đầy túi, Mão - Thân cẩn trọng mất tiền bạc, xui xẻo bủa vây

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 năm làm dâu chưa một lần gặp mặt bố chồng, ngày đầu tiên nhìn thấy ông, tôi nhận ra gương mặt quá quen thuộc

4 năm làm dâu chưa một lần gặp mặt bố chồng, ngày đầu tiên nhìn thấy ông, tôi nhận ra gương mặt quá quen thuộc

Một lần cùng vợ uống bia, tôi "chết lặng" khi nghe cô ấy vừa khóc vừa tiết lộ lý do 4 năm chung sống vẫn chưa có con

Một lần cùng vợ uống bia, tôi "chết lặng" khi nghe cô ấy vừa khóc vừa tiết lộ lý do 4 năm chung sống vẫn chưa có con

Vợ bất ngờ ngất xỉu giữa sân, tôi chưa kịp phản ứng thì một bóng người lạ mặt đã lao tới ôm chầm lấy cô ấy đầy đau đớn

Vợ bất ngờ ngất xỉu giữa sân, tôi chưa kịp phản ứng thì một bóng người lạ mặt đã lao tới ôm chầm lấy cô ấy đầy đau đớn

Thất tình lấy đại anh thợ xây, đêm tân hôn tôi "ngất lịm" khi thấy chồng lôi ra cả hộp vàng ròng và tiết lộ bí mật động trời

Thất tình lấy đại anh thợ xây, đêm tân hôn tôi "ngất lịm" khi thấy chồng lôi ra cả hộp vàng ròng và tiết lộ bí mật động trời

5 năm chưa từng ngó ngàng đến tủ đồ của vợ, lần đầu giặt đồ cho cô ấy, tôi chết lặng khi thấy bí mật ẩn sâu dưới đáy tủ

5 năm chưa từng ngó ngàng đến tủ đồ của vợ, lần đầu giặt đồ cho cô ấy, tôi chết lặng khi thấy bí mật ẩn sâu dưới đáy tủ

Anh rể say rượu ngủ lại, giữa đêm gõ cửa cởi trần nhờ một việc khiến tôi "đứng hình" vì đỏ mặt, hoảng hốt

Anh rể say rượu ngủ lại, giữa đêm gõ cửa cởi trần nhờ một việc khiến tôi "đứng hình" vì đỏ mặt, hoảng hốt