Thất tình lấy đại anh thợ xây, đêm tân hôn tôi 'ngất lịm' khi thấy chồng lôi ra cả hộp vàng ròng và tiết lộ bí mật động trời

Tâm sự gia đình 06/05/2026 23:00

Chúng tôi yêu nhau được 3 tháng thì anh cầu hôn tôi. Nghĩ yêu lâu dài hay nhanh chóng cũng chẳng quam trọng, bởi tôi chính là minh chứng. Vì thế, tôi đồng ý lời cầu hôn.

Đến giờ này, tôi tin rằng đánh giá một người đàn ông không hề đơn giản. Có những người bên ngoài bóng bẩy, nhưng thực chất họ chẳng có gì. Vợ chồng tôi mới kết hôn được một tuần, nói về cuộc hôn nhân này của mình, tôi tự nhận bản thân may mắn.

Cách đây nửa năm, tôi vẫn đang vật vã với một người đàn ông Sở Khanh. Anh ta yêu tôi 4 năm trời, cả hai cũng đã về nhà đối phương ra mắt. Tôi luôn nghĩ yêu lâu đến vậy, kết hôn là chuyện sớm muộn. Thế nhưng sang đến năm thứ 4, anh ta bắt đầu thay lòng đổi dạ. Khi tôi phát hiện thì cả hai đã ăn hỏi, cô gái kia còn có bầu được 3 tháng. Biết mình đã dành thời gian cho kẻ không ra gì, tôi quyết định chấm dứt mọi chuyện. 

Sau chia tay, tôi vật vã và mất hết niềm tin vào tình yêu. Khi quen chồng hiện tại, tôi cũng đến với anh vì mục đích lấp đầy khoảng trống. Chúng tôi yêu nhau được 3 tháng thì anh cầu hôn tôi. Nghĩ yêu lâu dài hay nhanh chóng cũng chẳng quam trọng, bởi tôi chính là minh chứng. Vì thế, tôi đồng ý lời cầu hôn.

Thất tình lấy đại anh thợ xây, đêm tân hôn tôi 'ngất lịm' khi thấy chồng lôi ra cả hộp vàng ròng và tiết lộ bí mật động trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Phải nói kỹ hơn một chút, chồng tôi làm thợ xây (trước đó anh giới thiệu với tôi như vậy), từ trước đến giờ, tôi chưa từng đi theo các công trình của anh vì công việc của cả hai không có sự kết nối. Mặc dù vậy, tôi không xem đó là điểm yếu. Đàn ông chỉ cần có chí lớn thì sớm hay muộn cũng sẽ có sự nghiệp của riêng mình.

Đêm tân hôn, khi chuẩn bị đi ngủ, chồng tôi liền dựng vợ dậy. Anh đặt lên giường một cái hộp nhỏ, bên trong toàn là vàng ròng mọi người ạ. Lúc này chồng tôi mới tâm sự, anh bảo mấy năm đi làm, đó là số vốn mà anh tích cóp và công việc chính của anh là chủ thầu xây dựng. Nghe chồng nói, tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác nên nằm vật ra giường.

Cho đến hôm nay, cũng là một tuần sau ngày cưới, tôi mới phát hiện thêm nhiều đức tính tốt của chồng mình. Quả thật, nhờ có sự quyết đoán của ngày đó mà tôi mới có được người chồng lo làm ăn, lại hết lòng thương vợ như bây giờ.

Chồng hở tí là đòi "trả vợ về nơi sản xuất", bố vợ cao tay tung "chiêu bài" khiến con rể mất sạch, khóc không thành tiếng

Chồng hở tí là đòi "trả vợ về nơi sản xuất", bố vợ cao tay tung "chiêu bài" khiến con rể mất sạch, khóc không thành tiếng

Một lần tôi ru con ngủ rồi ngủ quên mất chưa kịp nấu cơm tối. Anh ta đi về nhà vào bếp thấy cơm nước chưa xong liền đập vỡ toang cái nồi cơm điện khiến hai mẹ con tôi giật nảy mình tỉnh dậy.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

TOP 3 con giáp CÓ PHÚC CÓ PHẦN, giơ tay đón Tài Lộc, hứng vàng đổ như mưa, đổi đời giàu sang Phú Quý trong tháng 5, tháng 6

TOP 3 con giáp CÓ PHÚC CÓ PHẦN, giơ tay đón Tài Lộc, hứng vàng đổ như mưa, đổi đời giàu sang Phú Quý trong tháng 5, tháng 6

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Thông tin MỚI vụ bé gái 4 tuổi bị cha dượng bạo hành tử vong ở Hà Nội

Thông tin MỚI vụ bé gái 4 tuổi bị cha dượng bạo hành tử vong ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 31 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 7/5/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'gà hóa phượng hoàng', cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 7/5/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'gà hóa phượng hoàng', cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Hai vợ chồng mất tích ở TP.HCM: Đã tìm thấy người chồng, xe máy cách nhà hàng chục km

Hai vợ chồng mất tích ở TP.HCM: Đã tìm thấy người chồng, xe máy cách nhà hàng chục km

Đời sống 1 giờ 39 phút trước
9 người cùng nhau hợp sức bắt được con cá khổng lồ hơn 2,15 mét, nặng 98 kg trên sông

9 người cùng nhau hợp sức bắt được con cá khổng lồ hơn 2,15 mét, nặng 98 kg trên sông

Video 1 giờ 43 phút trước
Mừng 3 con giáp trong 9 ngày cuối tháng 3 âm lịch hứng trọn mưa tài lộc, giàu sang khỏi bàn, phú quý tột độ, của cải tăng gấp 5 gấp 10

Mừng 3 con giáp trong 9 ngày cuối tháng 3 âm lịch hứng trọn mưa tài lộc, giàu sang khỏi bàn, phú quý tột độ, của cải tăng gấp 5 gấp 10

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Xúc động khoảnh khắc tái hợp của người phụ nữ tìm thấy con trai sau 30 năm bị người quen bắt cóc

Xúc động khoảnh khắc tái hợp của người phụ nữ tìm thấy con trai sau 30 năm bị người quen bắt cóc

Video 2 giờ 28 phút trước
Vị thuốc "quốc dân" của Việt Nam: Tưởng ăn cho vui miệng, ai dè là "thần dược" bổ đủ đường

Vị thuốc "quốc dân" của Việt Nam: Tưởng ăn cho vui miệng, ai dè là "thần dược" bổ đủ đường

Dinh dưỡng 2 giờ 43 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp bước qua vận xui, đập tan hiểm họa, gánh Lộc về nhà, đột phá trong sự nghiệp, tình duyên thăng hoa trong 23 ngày tới

Chúc mừng 3 con giáp bước qua vận xui, đập tan hiểm họa, gánh Lộc về nhà, đột phá trong sự nghiệp, tình duyên thăng hoa trong 23 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Bị cha dượng và mẹ đẻ bạo hành suốt 1 tháng, bé gái 4 tuổi tử vong

Bị cha dượng và mẹ đẻ bạo hành suốt 1 tháng, bé gái 4 tuổi tử vong

Đời sống 3 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nóng: Triệt phá đường dây làm giả bột ngọt, hạt nêm nhãn hiệu nổi tiếng, thu giữ hơn 3 tấn hàng

Nóng: Triệt phá đường dây làm giả bột ngọt, hạt nêm nhãn hiệu nổi tiếng, thu giữ hơn 3 tấn hàng

Bị cha dượng và mẹ đẻ bạo hành suốt 1 tháng, bé gái 4 tuổi tử vong

Bị cha dượng và mẹ đẻ bạo hành suốt 1 tháng, bé gái 4 tuổi tử vong

Tử vi thứ Sáu 8/5/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dậu tài lộc song toàn, tiền bạc đầy túi, Mão - Thân cẩn trọng mất tiền bạc, xui xẻo bủa vây

Tử vi thứ Sáu 8/5/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dậu tài lộc song toàn, tiền bạc đầy túi, Mão - Thân cẩn trọng mất tiền bạc, xui xẻo bủa vây

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

5 năm chưa từng ngó ngàng đến tủ đồ của vợ, lần đầu giặt đồ cho cô ấy, tôi chết lặng khi thấy bí mật ẩn sâu dưới đáy tủ

5 năm chưa từng ngó ngàng đến tủ đồ của vợ, lần đầu giặt đồ cho cô ấy, tôi chết lặng khi thấy bí mật ẩn sâu dưới đáy tủ

Anh rể say rượu ngủ lại, giữa đêm gõ cửa cởi trần nhờ một việc khiến tôi "đứng hình" vì đỏ mặt, hoảng hốt

Anh rể say rượu ngủ lại, giữa đêm gõ cửa cởi trần nhờ một việc khiến tôi "đứng hình" vì đỏ mặt, hoảng hốt

Lần đầu về ra mắt, vừa nghe cháu bạn trai vô tư nói một câu, tôi chết lặng rồi xách giỏ chạy thục mạng không kịp ngoái đầu

Lần đầu về ra mắt, vừa nghe cháu bạn trai vô tư nói một câu, tôi chết lặng rồi xách giỏ chạy thục mạng không kịp ngoái đầu

Đang bất lực nhìn chồng chiếm đoạt căn nhà trước tòa, mẹ chồng bất ngờ bước ra nói một câu khiến cả khán phòng im lặng

Đang bất lực nhìn chồng chiếm đoạt căn nhà trước tòa, mẹ chồng bất ngờ bước ra nói một câu khiến cả khán phòng im lặng

Chồng nói đi công tác, tôi về quê thăm bạn thân mới sinh thì "chết đứng" khi thấy xe anh đỗ ngay trong sân nhà cô ta

Chồng nói đi công tác, tôi về quê thăm bạn thân mới sinh thì "chết đứng" khi thấy xe anh đỗ ngay trong sân nhà cô ta

Vợ vừa sinh con, chồng nghe bác sĩ báo một tin "động trời" mà chết lặng: Hóa ra bấy lâu nay mình bị lừa một vố đau đớn

Vợ vừa sinh con, chồng nghe bác sĩ báo một tin "động trời" mà chết lặng: Hóa ra bấy lâu nay mình bị lừa một vố đau đớn