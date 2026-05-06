Anh rể say rượu ngủ lại, giữa đêm gõ cửa cởi trần nhờ một việc khiến tôi 'đứng hình' vì đỏ mặt, hoảng hốt

Tâm sự gia đình 06/05/2026 22:20

Sau khi về nhà, tôi ở phòng của khách, tắm rửa xong thì trèo lên giường đi ngủ ngay. Đến nửa đêm, tôi bất ngờ nghe tiếng gõ cửa. Tôi giật mình tỉnh dậy, lọ mọ tìm dép để đi ra ngoài xem có chuyện gì.

Chuyện là chị gái của tôi vừa mới sinh con. Chị lấy chồng được ba năm mới có được mụn con nên gia đình hai bên vui mừng lắm. Lúc chị mới sinh con, anh rể tôi khóc nức nở khi thấy vợ con được đưa ra. Quả thật những năm chị gái khó mang thai, tôi cứ lo sợ anh rể sẽ có bồ nhí bên ngoài. Nhưng khi nhìn thấy cảnh đó, tôi đã nghĩ chị gái đã chọn đúng người để gửi gắm cả đời.

Ngày nghe tin chị gái sắp sinh, tôi và mẹ đi từ quê lên ở nhà chị gái. Bố mẹ chồng của chị đã già, họ hàng lại neo người nên không ai lên được. Ngày chị gái sinh, mẹ tôi vì quá mệt nên vì nhà nghỉ. Tối hôm sau, bà lên thay tôi túc trực bên chị gái. Cùng lúc tôi về, anh rể cũng về nhà để nghỉ ngơi. Dù sao anh cũng đã thức nhiều đêm trước khi tôi và mẹ đến, thấy anh mệt mỏi, chị tôi cũng xót xa.

Sau khi về nhà, tôi ở phòng của khách, tắm rửa xong thì trèo lên giường đi ngủ ngay. Đến nửa đêm, tôi bất ngờ nghe tiếng gõ cửa. Tôi giật mình tỉnh dậy, lọ mọ tìm dép để đi ra ngoài xem có chuyện gì. Khi vừa mở cửa, tôi chết sững nhìn thấy anh rể đang cởi trần nhìn mình. Tôi hoảng hốt đóng chặt cửa lại. Tôi thấy bối rối vô cùng, sao anh rể lại ăn mặc như thế đi tìm em dâu vào cái giờ này? Trong nhà chỉ có tôi và anh, rốt cuộc anh đang nghĩ gì và muốn làm gì?

Anh rể say rượu ngủ lại, giữa đêm gõ cửa cởi trần nhờ một việc khiến tôi 'đứng hình' vì đỏ mặt, hoảng hốt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi thấy tôi bất ngờ đóng cửa lại, anh rể liên tục đập cửa, nói gì đó bên ngoài mà tôi không nghe được. Không thấy tôi mở cửa, anh rể liền gọi điện. Tôi thấy rất khó xử, không biết có nên bắt máy không. Anh rể gọi đến lần thứ 3 thì tôi đành bắt máy. Tôi nghe tiếng anh rể mệt mỏi trong điện thoại như đang bị bệnh:

“Anh xin lỗi em vợ, anh không có ý gì hết em đừng sợ. Anh có chuyện nhờ em thôi, chỉ có em giúp anh được thôi. Em mở cửa ra giúp anh nhé”.

“Đêm khuya rồi em buồn ngủ lắm, có gì mai em giúp anh nhé”.

“Không được đâu, em giúp anh nhé nếu không đến mai thì không kịp”.

“Anh muốn làm gì thì nói thẳng đi, em nghe nếu giúp được thì sẽ giúp”

“Vậy em mở cửa đi”.

Tôi đành mở he hé cửa, nếu thấy anh rể có biểu hiện lạ thì tôi sẽ đóng cửa ngay. Khi tôi vừa mới mở hé cửa thì thấy một chai dầu xanh được nhét vào. Tôi sững người sau đó mở rộng cánh cửa nhìn anh rể. Lúc này anh đã mặc áo vào, tôi thở ra như trút được gánh nặng.

Hóa ra anh rể nhờ tôi cạo gió giúp anh nhưng anh lại ngại nên không dám nói thẳng. Sau mấy đêm trông đợi vợ sinh con, anh bị cảm nhẹ, vì sợ mai không vào thăm vợ con được nên anh mới phải nhờ tôi cạo gió giữa đêm. Tôi vừa buồn cười vừa thấy tức giận. Phải chi anh nói rõ với tôi ngày từ đầu thì đã chẳng có chuyện gì.

Sau hôm đó tôi lại càng có cảm tình với anh rể. Tôi nghĩ sau này mình sẽ chọn người chồng như anh rể, vừa hiền lành thật thà, vừa yêu thương vợ con hết lòng.

Lần đầu về ra mắt, vừa nghe cháu bạn trai vô tư nói một câu, tôi chết lặng rồi xách giỏ chạy thục mạng không kịp ngoái đầu

Lần đầu về ra mắt, vừa nghe cháu bạn trai vô tư nói một câu, tôi chết lặng rồi xách giỏ chạy thục mạng không kịp ngoái đầu

Thằng bé chìa ra cho tôi xem một tập giới thiệu những chiếc xe đồ chơi. Tôi thầm nghĩ có vẻ thằng bé được gia đình người yêu chiều chuộng lắm. Vì cả một bộ sưu tập thì thằng bé đã có gần hết rồi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đi công tác 3 ngày trở về, nhờ vợ đưa quần áo lúc đang tắm, tôi "chết đứng" khi nhìn qua khe cửa thấy thứ cô ấy cầm trên tay

Đi công tác 3 ngày trở về, nhờ vợ đưa quần áo lúc đang tắm, tôi "chết đứng" khi nhìn qua khe cửa thấy thứ cô ấy cầm trên tay

Ngoại tình 38 phút trước
Tình cờ gặp người yêu cũ mua cháo trước cổng bệnh viện, tôi chết lặng khi biết lý do cô ấy ở đó

Tình cờ gặp người yêu cũ mua cháo trước cổng bệnh viện, tôi chết lặng khi biết lý do cô ấy ở đó

Tâm sự 40 phút trước
5 năm chưa từng ngó ngàng đến tủ đồ của vợ, lần đầu giặt đồ cho cô ấy, tôi chết lặng khi thấy bí mật ẩn sâu dưới đáy tủ

5 năm chưa từng ngó ngàng đến tủ đồ của vợ, lần đầu giặt đồ cho cô ấy, tôi chết lặng khi thấy bí mật ẩn sâu dưới đáy tủ

Tâm sự gia đình 46 phút trước
Anh rể say rượu ngủ lại, giữa đêm gõ cửa cởi trần nhờ một việc khiến tôi "đứng hình" vì đỏ mặt, hoảng hốt

Anh rể say rượu ngủ lại, giữa đêm gõ cửa cởi trần nhờ một việc khiến tôi "đứng hình" vì đỏ mặt, hoảng hốt

Tâm sự gia đình 51 phút trước
Lần đầu về ra mắt, vừa nghe cháu bạn trai vô tư nói một câu, tôi chết lặng rồi xách giỏ chạy thục mạng không kịp ngoái đầu

Lần đầu về ra mắt, vừa nghe cháu bạn trai vô tư nói một câu, tôi chết lặng rồi xách giỏ chạy thục mạng không kịp ngoái đầu

Tâm sự gia đình 54 phút trước
Kết quả ADN rõ mười mươi là con tôi, nhưng nhìn mặt thằng bé y đúc hàng xóm, tôi cay đắng mất trắng 3 tỷ chỉ sau một đêm

Kết quả ADN rõ mười mươi là con tôi, nhưng nhìn mặt thằng bé y đúc hàng xóm, tôi cay đắng mất trắng 3 tỷ chỉ sau một đêm

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Mở quán trà sữa, thấy đơn hàng cả chục ly mỗi ngày, tôi tò mò tự đi giao để rồi "đứng hình" khi thấy người đặt hàng là ai

Mở quán trà sữa, thấy đơn hàng cả chục ly mỗi ngày, tôi tò mò tự đi giao để rồi "đứng hình" khi thấy người đặt hàng là ai

Tâm sự Eva 1 giờ 4 phút trước
Bất ngờ về nhà chồng không báo trước, tôi "chết sững" khi thấy món đồ lạ phơi trong sân: Sự thật vạch trần bộ mặt thật của anh

Bất ngờ về nhà chồng không báo trước, tôi "chết sững" khi thấy món đồ lạ phơi trong sân: Sự thật vạch trần bộ mặt thật của anh

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn nhất thiên hạ, Thần Tài ưu ái, quý nhân dẫn lối chỉ đường nên phú quý rợp trời

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn nhất thiên hạ, Thần Tài ưu ái, quý nhân dẫn lối chỉ đường nên phú quý rợp trời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đang bất lực nhìn chồng chiếm đoạt căn nhà trước tòa, mẹ chồng bất ngờ bước ra nói một câu khiến cả khán phòng im lặng

Đang bất lực nhìn chồng chiếm đoạt căn nhà trước tòa, mẹ chồng bất ngờ bước ra nói một câu khiến cả khán phòng im lặng

Tâm sự gia đình 1 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 7/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Năm 7/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

"Điểm danh" 3 loại quả "sạch" nhất chợ: Mẹ đảm yên tâm mua về, cả nhà ăn ngon mà không lo hóa chất

"Điểm danh" 3 loại quả "sạch" nhất chợ: Mẹ đảm yên tâm mua về, cả nhà ăn ngon mà không lo hóa chất

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 6/5/2026, 3 con giáp lên đời Phượng Hoàng, Phú Quý sung sướng, nhận Lộc Trời cho, giàu sang nhất họ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 6/5/2026, 3 con giáp lên đời Phượng Hoàng, Phú Quý sung sướng, nhận Lộc Trời cho, giàu sang nhất họ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

5 năm chưa từng ngó ngàng đến tủ đồ của vợ, lần đầu giặt đồ cho cô ấy, tôi chết lặng khi thấy bí mật ẩn sâu dưới đáy tủ

5 năm chưa từng ngó ngàng đến tủ đồ của vợ, lần đầu giặt đồ cho cô ấy, tôi chết lặng khi thấy bí mật ẩn sâu dưới đáy tủ

Lần đầu về ra mắt, vừa nghe cháu bạn trai vô tư nói một câu, tôi chết lặng rồi xách giỏ chạy thục mạng không kịp ngoái đầu

Lần đầu về ra mắt, vừa nghe cháu bạn trai vô tư nói một câu, tôi chết lặng rồi xách giỏ chạy thục mạng không kịp ngoái đầu

Đang bất lực nhìn chồng chiếm đoạt căn nhà trước tòa, mẹ chồng bất ngờ bước ra nói một câu khiến cả khán phòng im lặng

Đang bất lực nhìn chồng chiếm đoạt căn nhà trước tòa, mẹ chồng bất ngờ bước ra nói một câu khiến cả khán phòng im lặng

Chồng nói đi công tác, tôi về quê thăm bạn thân mới sinh thì "chết đứng" khi thấy xe anh đỗ ngay trong sân nhà cô ta

Chồng nói đi công tác, tôi về quê thăm bạn thân mới sinh thì "chết đứng" khi thấy xe anh đỗ ngay trong sân nhà cô ta

Vợ vừa sinh con, chồng nghe bác sĩ báo một tin "động trời" mà chết lặng: Hóa ra bấy lâu nay mình bị lừa một vố đau đớn

Vợ vừa sinh con, chồng nghe bác sĩ báo một tin "động trời" mà chết lặng: Hóa ra bấy lâu nay mình bị lừa một vố đau đớn

Chị chồng nhắn tin mượn 500 triệu, tôi cầm điện thoại chồng từ chối thì "chết đứng" khi đọc được dòng tin nhắn trả lời

Chị chồng nhắn tin mượn 500 triệu, tôi cầm điện thoại chồng từ chối thì "chết đứng" khi đọc được dòng tin nhắn trả lời