Bị cha dượng và mẹ đẻ bạo hành suốt 1 tháng, bé gái 4 tuổi tử vong

Đời sống 07/05/2026 10:57

Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ bé gái 4 tuổi tử vong do bị mẹ và cha dượng bạo hành.

Theo thông tin từ VietNamNet, Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ bé gái B.T.H. (4 tuổi) tử vong sau khi bị cha dượng và mẹ đẻ bạo hành tại phòng trọ ở phường Phú Diễn.

Cụ thể, cháu H. được đưa vào Bệnh viện E cấp cứu vào khoảng 18h ngày 3/5 trong tình trạng ngừng tuần hoàn, hôn mê sâu, trên cơ thể có nhiều vết thương.

Kết luận giám định pháp y sơ bộ cho thấy tỷ lệ tổn thương cơ thể của cháu lên tới 99%. Dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, sau 3 ngày điều trị, đến chiều 6/5, cháu đã không qua khỏi.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Minh H. (22 tuổi, trú Ninh Bình) sống chung như vợ chồng với Bàn Thị T. (20 tuổi, trú Tuyên Quang) tại một phòng trọ ở phường Phú Diễn. Cháu H. là con riêng của T., sống cùng hai người này từ tháng 3.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo thông tin từ VTC News, trong ngày 3/5, H. và T. đã nhiều lần đánh đập cháu H. vì cho rằng cháu không nghe lời, sau đó bỏ mặc cháu trong phòng trọ. Chỉ đến khi phát hiện cháu có dấu hiệu nguy kịch, hai người mới tiến hành sơ cứu và gọi cấp cứu.

Tại cơ quan chức năng, cả hai khai nhận đã nhiều lần bạo hành cháu bé trong khoảng một tháng trước đó, với tần suất từ 2 - 3 ngày/lần. Không chỉ đánh đập, họ còn bỏ đói và áp dụng các hình thức trừng phạt đối với cháu.

Cơ quan chức năng nhận định đây là vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng khi nạn nhân là trẻ nhỏ, không có khả năng tự vệ.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vụ việc.

Vụ tai nạn đau lòng xảy ra vào khoảng 16h chiều 5/5, tại ngã tư đường số 3 và đường số 15, phường Phước Long, TP.HCM.

