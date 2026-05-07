Giá vàng hôm nay, ngày 7/5/2026: Tăng thêm 1,5 triệu đồng lên trên 167 triệu đồng

Đời sống 07/05/2026 09:16

Hôm nay, ngày 7/5/2026, giá vàng thế giới duy trì đà tăng mạnh mẽ, bất chấp giá dầu thô giảm và chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới. Giá vàng trong nước tăng trở lại về mức trên 167 triệu đồng/lượng.

Theo báo Thanh Niên, sáng nay (7/5), giá vàng miếng trong nước bật tăng trở lại. Cụ thể, Công ty Phú Quý tăng 1,5 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua khi mua vàng miếng SJC lên 164,5 triệu đồng/lượng, bán ra 167,5 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu so với 24 giờ trước đó thì giá vàng miếng SJC không thay đổi. Riêng vàng nhẫn tại Phú Quý tăng 1 triệu đồng, đưa chiều mua lên 164 triệu đồng và bán ra 167 triệu đồng...

Chênh lệch mua bán giữa vàng miếng hay vàng nhẫn trên thị trường vẫn đang duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng. Điều này là rủi ro đầu tiên cho người mua vào khi bị lỗ liền 3 triệu đồng/lượng dù giá vàng không thay đổi.

Giá vàng hôm nay, ngày 7/5/2026: Tăng thêm 1,5 triệu đồng lên trên 167 triệu đồng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước bật tăng trở lại. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ ngày 7/5 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế dao động quanh mức 4.699 USD/ounce, tăng khoảng 59 USD so với mức đáy trong phiên giao dịch đêm qua (4.640 USD/ounce).

Đà tăng của kim loại quý được thúc đẩy bởi dữ liệu việc làm khu vực tư nhân của Mỹ yếu hơn dự báo, làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể nới lỏng chính sách tiền tệ.

Điều này hỗ trợ cho nhận định rằng Fed có thể cắt giảm lãi suất trong năm nay. Lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm, chỉ số đô la suy yếu nhẹ, tạo môi trường thuận lợi cho giá vàng đi lên.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô giảm mạnh còn 95,3 USD/thùng nhờ triển vọng ngoại giao tích cực giữa Mỹ và Iran. Các thông tin cho biết hai bên đang tiến gần đến thỏa thuận khung nhằm mở lại tuyến vận tải dầu qua Vịnh Ba Tư, qua đó giảm bớt rủi ro địa chính trị đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Đáng chú ý, thị trường chứng khoán Mỹ có phiên tăng điểm mạnh. Chỉ số S&P 500 tăng 1,5%, lên mức kỷ lục mới 7.365 điểm; Dow Jones tăng 1,2% đạt 49.910 điểm; Nasdaq tăng 2% lên 25.838 điểm.

Sự lạc quan của các nhà đầu tư cổ phiếu đến từ hy vọng về một khuôn khổ ngừng bắn rộng hơn với Iran và đà tăng mạnh của nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn.

Sự kết hợp giữa rủi ro địa chính trị kéo dài và giá dầu giảm đã hỗ trợ cho cả chứng khoán và giá vàng– một diễn biến tương đối hiếm gặp như đã từng xảy ra trong các giai đoạn thị trường biến động mạnh.

Với các yếu tố kinh tế vĩ mô và địa chính trị đan xen, giá vàng được dự báo vẫn có diễn biến bất ngờ. Nhà đầu tư có thể tìm đến tài sản trú ẩn an toàn trước những bất định chưa được giải quyết.

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