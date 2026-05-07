Tử vi 4 ngày liên tiếp (7, 8, 9 và 10/5), 3 con giáp vượng phát Tài Lộc, Phú Quý trăm bề, hưởng hết may mắn của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 07/05/2026 09:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp vượng phát Tài Lộc, Phú Quý trăm bề, hưởng hết may mắn của thiên hạ trong 4 ngày liên tiếp (7, 8, 9 và 10/5) này nhé!

Con giáp tuổi Tuất 

Tử vi 4 ngày liên tiếp (7, 8, 9 và 10/5), Chính Ấn dự báo các bạn sẽ gặp một số trở ngại trong công việc, nhưng đừng lo lắng, sẽ có những người cao quý giúp đỡ bạn kịp thời. Cuối ngày bạn sẽ đột nhiên trở nên thông thái, giống như bị mắc kẹt trong mê cung và đột nhiên tìm thấy lối ra.

Tử vi 4 ngày liên tiếp (7, 8, 9 và 10/5), 3 con giáp vượng phát Tài Lộc, Phú Quý trăm bề, hưởng hết may mắn của thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tương Hình cản trở, Tuất sẽ gặp phải một số điều khiến bạn và người khác rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nhiều lúc bạn cảm thấy vô cùng bối rối và khó xử trong chuyện yêu đương, bạn bè, có người xấu tính muốn gây khó dễ cho bạn, muốn gia đình bạn lục đục vì ghen tuông.

Tuất hãy cẩn thận khi cho người khác vay tiền hôm nay nhé! Bạn cần hiểu rõ mục đích và khả năng của người vay. Nếu bạn cảm thấy nó không đáng tin cậy, hãy từ chối một cách dứt khoát.

Con giáp tuổi Hợi 

Tử vi 4 ngày liên tiếp (7, 8, 9 và 10/5), vận trình sự nghiệp người tuổi Hợi diễn ra gặp một chút trở ngại. Điềm báo sẽ có họa thị phi khiến cho người tuổi này đánh mất uy tín, danh dự của mình. Song, dù là ở trong tình huống nào thì bản mệnh cũng phải giữ vững lập trường để tránh vấp ngã. 

Tử vi 4 ngày liên tiếp (7, 8, 9 và 10/5), 3 con giáp vượng phát Tài Lộc, Phú Quý trăm bề, hưởng hết may mắn của thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc bất ổn. Những điểm mâu thuẫn trong quan điểm đầu tư có thể khiến cho con giáp này bỏ lỡ thời cơ một cách đáng tiếc. Do đó, hãy rút kinh nghiệm cho lần sau để nguồn thu nhập hiện tại cải thiện hơn. 

Vận trình tình cảm sa sút. Trong mối quan hệ gia đình, việc kiên nhẫn lắng nghe là chuyện cần thiết để tìm được tiếng nói chung lẫn nhau. Hơn thế, bạn cũng cần hạ thấp cái tôi để tránh những cuộc cãi vã không đáng có. 

Con giáp tuổi Thân 

Tử vi 4 ngày liên tiếp (7, 8, 9 và 10/5), nỗ lực trong công việc giúp tuổi Thân nhận được nhiều lời khen, còn có cơ hội thăng tiến trong tương lai gần. Thân là người có chủ kiến trong công việc và khá kỹ tính khi được giao nhiệm vụ, nhiều người không thích bạn nhưng chẳng sao cả, miễn sao bạn làm tốt phần việc của mình là được.

Tử vi 4 ngày liên tiếp (7, 8, 9 và 10/5), 3 con giáp vượng phát Tài Lộc, Phú Quý trăm bề, hưởng hết may mắn của thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ Thiên Tài trợ vận nên tuổi Thân cũng có chút lộc lá trong việc kinh doanh, thừa kế sản nghiệp của gia đình. Bạn có nhiều lợi thế trong việc tranh chấp tài sản, giấy tờ hoặc thăng tiến. Các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp đều không phát sinh chuyện gì to tát. 

Còn về chuyện tình cảm cá nhân, do ảnh hưởng của hai hành Kim tương hòa nên Thân có thể an tâm về nửa kia. Một số người cảm thấy nhẹ lòng hơn mọi ngày do buông bỏ được những chấp niệm về người cũ, bạn dần mở lòng cho người mới bước vào cuộc sống của mình.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo! 

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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