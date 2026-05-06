Mẹ quỵ ngã bên con trai 15 tuổi tử vong sau tai nạn với xe tải

Đời sống 06/05/2026 16:18

Vụ tai nạn đau lòng xảy ra vào khoảng 16h chiều 5/5, tại ngã tư đường số 3 và đường số 15, phường Phước Long, TP.HCM.

Theo thông tin từ báo Đời sống và Pháp luật, vụ tai nạn đau lòng xảy ra vào khoảng 16h chiều 5/5, tại ngã tư đường số 3 và đường số 15, phường Phước Long, TPHCM.

Vào thời điểm trên, xe tải mang BKS 51D-579.xx đang lưu thông trên đường số 3, hướng từ đường Đỗ Xuân Hợp về đường 21. Khi vừa đến giao lộ trên, xe tải xảy ra va chạm cực mạnh với xe máy do nam sinh 15 tuổi điều khiển.

Cú va chạm khiến nam sinh ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Mẹ quỵ ngã bên con trai 15 tuổi tử vong sau tai nạn với xe tải - Ảnh 1
Người mẹ quỵ ngã bên thi thể con trai 15 tuổi - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, nhận được tin dữ, mẹ của nạn nhân chạy đến hiện trường. Chứng kiến cảnh tượng đau lòng, người mẹ đổ gục ngay cạnh thi thể con trai, gào khóc thảm thiết.

Những tiếng gọi con vô vọng giữa buổi chiều muộn khiến cả khu vực bao trùm bầu không khí tang thương. 

Sau vụ việc, lực lượng chức năng phường Phước Long có mặt phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Đến gần 18h cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn được xử lý di dời.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nóng: Phát hiện 13.000 chai dung dịch vệ sinh phụ nữ giả, suýt vào tay người tiêu dùng

Nóng: Phát hiện 13.000 chai dung dịch vệ sinh phụ nữ giả, suýt vào tay người tiêu dùng

Theo thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng cho biết, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng An ninh kinh tế phát hiện dấu hiệu nghi vấn sản xuất hàng giả xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Shabigroup (gọi tắt là Công ty Shabigroup), có trụ sở tại phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tử vong tin moi

TIN MỚI NHẤT

Bà trùm giải trí Trần Lam lên tiếng chuyện Lý Liên Kiệt bỏ rơi vợ cũ

Bà trùm giải trí Trần Lam lên tiếng chuyện Lý Liên Kiệt bỏ rơi vợ cũ

Sao quốc tế 54 phút trước
3 con giáp công việc thẳng tiến 'như diều gặp gió', con đường kiếm tiền không thể ngăn cản 'tiền bạc ùn ùn tới' đầy nhà sau ngày 7/5/2026

3 con giáp công việc thẳng tiến 'như diều gặp gió', con đường kiếm tiền không thể ngăn cản 'tiền bạc ùn ùn tới' đầy nhà sau ngày 7/5/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 7/5/2026, 3 con giáp 'lùa vàng vào nhà, hốt bạc thiên hạ', quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình sự nghiệp lên hương

Đúng ngày mai, thứ Năm 7/5/2026, 3 con giáp 'lùa vàng vào nhà, hốt bạc thiên hạ', quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Sinh nhật mẹ chồng, tôi mừng 5 triệu rồi "bồi" thêm một câu khiến bà tái mét, run rẩy trả lại tiền ngay lập tức

Sinh nhật mẹ chồng, tôi mừng 5 triệu rồi "bồi" thêm một câu khiến bà tái mét, run rẩy trả lại tiền ngay lập tức

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Điền Hi Vi gây tranh cãi về diễn xuất sau thành công của phim Trục ngọc

Điền Hi Vi gây tranh cãi về diễn xuất sau thành công của phim Trục ngọc

Sao quốc tế 1 giờ 45 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 7/5/2026, Trời thương ban phước, 3 con giáp công việc tấn tới, sỏi đá cũng 'hóa vàng', cuộc sống viên mãn

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 7/5/2026, Trời thương ban phước, 3 con giáp công việc tấn tới, sỏi đá cũng 'hóa vàng', cuộc sống viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy từ chối khoản thừa kế 'khổng lồ' của vợ

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy từ chối khoản thừa kế 'khổng lồ' của vợ

Sao quốc tế 2 giờ 6 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ‘TÀI LỘC PHỦ KÍN SÂN’, tiền vàng rơi khắp nhà, bắt đầu bước vào cuộc sống của giới thượng lưu trong 100 ngày tới

Chúc mừng 3 con giáp ‘TÀI LỘC PHỦ KÍN SÂN’, tiền vàng rơi khắp nhà, bắt đầu bước vào cuộc sống của giới thượng lưu trong 100 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Ngô Thanh Vân nhiều lần 'kêu cứu' trên mạng xã hội vì điều này

Ngô Thanh Vân nhiều lần 'kêu cứu' trên mạng xã hội vì điều này

Hậu trường 2 giờ 10 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 7/5/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 7/5/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 7/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Năm 7/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 6/5/2026, 3 con giáp lên đời Phượng Hoàng, Phú Quý sung sướng, nhận Lộc Trời cho, giàu sang nhất họ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 6/5/2026, 3 con giáp lên đời Phượng Hoàng, Phú Quý sung sướng, nhận Lộc Trời cho, giàu sang nhất họ

"Điểm danh" 3 loại quả "sạch" nhất chợ: Mẹ đảm yên tâm mua về, cả nhà ăn ngon mà không lo hóa chất

"Điểm danh" 3 loại quả "sạch" nhất chợ: Mẹ đảm yên tâm mua về, cả nhà ăn ngon mà không lo hóa chất

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Phát hiện 13.000 chai dung dịch vệ sinh phụ nữ giả, suýt vào tay người tiêu dùng

Nóng: Phát hiện 13.000 chai dung dịch vệ sinh phụ nữ giả, suýt vào tay người tiêu dùng

Xót xa bé gái bị bỏ rơi cùng lời nhắn 'con là sinh viên, tự sinh tại phòng trọ'

Xót xa bé gái bị bỏ rơi cùng lời nhắn 'con là sinh viên, tự sinh tại phòng trọ'

NÓNG: Danh tính mẹ ruột cùng người tình bạo hành con 2 tuổi gãy xương, hôn mê

NÓNG: Danh tính mẹ ruột cùng người tình bạo hành con 2 tuổi gãy xương, hôn mê

Danh tính nữ tài xế để con nhỏ ngồi trước vô lăng khi xe đang chạy

Danh tính nữ tài xế để con nhỏ ngồi trước vô lăng khi xe đang chạy

Rạp cưới bất ngờ đổ sập giữa đại tiệc khiến 3 người bị thương

Rạp cưới bất ngờ đổ sập giữa đại tiệc khiến 3 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 6/5/2026: Bật tăng mạnh mẽ, vàng SJC tăng 2,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/5/2026: Bật tăng mạnh mẽ, vàng SJC tăng 2,5 triệu đồng/lượng