Mẹ quỵ ngã bên con trai 15 tuổi tử vong sau tai nạn với xe tải

Đời sống 06/05/2026 16:18

Vụ tai nạn đau lòng xảy ra vào khoảng 16h chiều 5/5, tại ngã tư đường số 3 và đường số 15, phường Phước Long, TP.HCM.

Theo thông tin từ báo Đời sống và Pháp luật, vụ tai nạn đau lòng xảy ra vào khoảng 16h chiều 5/5, tại ngã tư đường số 3 và đường số 15, phường Phước Long, TPHCM.

Vào thời điểm trên, xe tải mang BKS 51D-579.xx đang lưu thông trên đường số 3, hướng từ đường Đỗ Xuân Hợp về đường 21. Khi vừa đến giao lộ trên, xe tải xảy ra va chạm cực mạnh với xe máy do nam sinh 15 tuổi điều khiển.

Cú va chạm khiến nam sinh ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Mẹ quỵ ngã bên con trai 15 tuổi tử vong sau tai nạn với xe tải - Ảnh 1
Người mẹ quỵ ngã bên thi thể con trai 15 tuổi - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, nhận được tin dữ, mẹ của nạn nhân chạy đến hiện trường. Chứng kiến cảnh tượng đau lòng, người mẹ đổ gục ngay cạnh thi thể con trai, gào khóc thảm thiết.

Những tiếng gọi con vô vọng giữa buổi chiều muộn khiến cả khu vực bao trùm bầu không khí tang thương. 

Sau vụ việc, lực lượng chức năng phường Phước Long có mặt phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Đến gần 18h cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn được xử lý di dời.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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