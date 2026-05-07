Diễn viên 'Bóng ma hạnh phúc' Ngân Hòa sau thời gian điều trị suy thận

Ngày 7/5, Ngân Hòa thông báo trên trang cá nhân cô chính thức trở lại với công việc sau thời gian gián đoạn vì điều trị bệnh.

Ngày 7/5, Ngân Hòa thông báo trên trang cá nhân cô chính thức trở lại với công việc sau thời gian gián đoạn vì điều trị bệnh. Theo nữ diễn viên, hiện tại sức khỏe của cô tiến triển rất tích cực. Vì thế, cô bắt đầu nhận những dự án nghệ thuật và trở lại nhịp sống hàng ngày.

“Sau khoảng thời gian trải qua biến cố sức khỏe, Hòa càng trân trọng hơn từng ngày được thức dậy, được sống, làm nghề và tiếp tục gặp gỡ khán giả. Với Hòa, đó thật sự là một sự tái sinh. Điều đầu tiên, tôi muốn nói là cảm ơn chân thành đến tất cả quý vị khán giả, dù từng gặp hay chưa, vẫn luôn yêu thương, động viên và ở bên cạnh trong giai đoạn khó khăn nhất. Những tin nhắn, lời hỏi thăm và tình cảm của mọi người đã trở thành nguồn động lực rất lớn để Hòa mạnh mẽ bước tiếp”, Ngân Hòa tâm sự.

Nữ diễn viên trên giường bệnh

Cô cho biết thêm sự giúp đỡ của các đồng nghiệp, đặc biệt Trấn Thành như chiếc phao cứu sinh giữa lúc cô chênh vênh nhất. Nữ diễn viên tâm sự biến cố lần này khiến cô nhận ra cuộc sống quý giá đến nhường nào.

Và hơn bao giờ hết, cô yêu cuộc sống, yêu nghề diễn và trân trọng từng cơ hội được đứng trước khán giả.

Thời gian qua, Ngân Hòa được chú ý khi vào vai Trang trong phim Bóng ma hạnh phúc. Nhân vật này bị ghét bỏ vì mưu mô, xấu tính, sẵn sàng phá nát hạnh phúc gia đình của người khác để đạt được điều mình mong muốn. Bộ phim này được quay từ trước khi Ngân Hòa gặp biến cố sức khỏe.

Ngân Hòa chính thức trở lại với công việc sau thời gian gián đoạn vì điều trị bệnh.

Giữa năm 2025, cô chia sẻ việc bị suy thận giai đoạn cuối. Suốt thời gian qua, nữ diễn viên ngừng hoạt động để điều trị bệnh.

Ngân Hòa sinh năm 1996, từng theo học Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. Cô góp mặt trong nhiều dự án như Vua bánh mì, Giấc mơ của mẹ, Trại hoa đỏ hay 7 năm chưa cưới sẽ chia tay…

Phương Oanh lần đầu tiết lộ nỗi khổ làm mẹ: 'Ai rồi cũng phải trải qua thôi, cố lên các con' Phương Oanh là gương mặt quen thuộc của khán giả truyền hình, ghi điểm nhờ lối diễn xuất tự nhiên, khả năng hóa thân linh hoạt từ những nhân vật giàu nội tâm đến hình tượng cá tính, mạnh mẽ. Cô được biết đến qua loạt tác phẩm như Quỳnh búp bê, Hương vị tình thân hay Ngược chiều nước mắt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dien-vien-bong-ma-hanh-phuc-ngan-hoa-sau-thoi-gian-ieu-tri-suy-than-759195.html