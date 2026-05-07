Diễn viên 'Bóng ma hạnh phúc' Ngân Hòa sau thời gian điều trị suy thận

Hậu trường 07/05/2026 15:45

Ngày 7/5, Ngân Hòa thông báo trên trang cá nhân cô chính thức trở lại với công việc sau thời gian gián đoạn vì điều trị bệnh.

Ngày 7/5, Ngân Hòa thông báo trên trang cá nhân cô chính thức trở lại với công việc sau thời gian gián đoạn vì điều trị bệnh. Theo nữ diễn viên, hiện tại sức khỏe của cô tiến triển rất tích cực. Vì thế, cô bắt đầu nhận những dự án nghệ thuật và trở lại nhịp sống hàng ngày.

“Sau khoảng thời gian trải qua biến cố sức khỏe, Hòa càng trân trọng hơn từng ngày được thức dậy, được sống, làm nghề và tiếp tục gặp gỡ khán giả. Với Hòa, đó thật sự là một sự tái sinh. Điều đầu tiên, tôi muốn nói là cảm ơn chân thành đến tất cả quý vị khán giả, dù từng gặp hay chưa, vẫn luôn yêu thương, động viên và ở bên cạnh trong giai đoạn khó khăn nhất. Những tin nhắn, lời hỏi thăm và tình cảm của mọi người đã trở thành nguồn động lực rất lớn để Hòa mạnh mẽ bước tiếp”, Ngân Hòa tâm sự.

Diễn viên 'Bóng ma hạnh phúc' Ngân Hòa sau thời gian điều trị suy thận - Ảnh 1
Nữ diễn viên trên giường bệnh

Cô cho biết thêm sự giúp đỡ của các đồng nghiệp, đặc biệt Trấn Thành như chiếc phao cứu sinh giữa lúc cô chênh vênh nhất. Nữ diễn viên tâm sự biến cố lần này khiến cô nhận ra cuộc sống quý giá đến nhường nào.

Và hơn bao giờ hết, cô yêu cuộc sống, yêu nghề diễn và trân trọng từng cơ hội được đứng trước khán giả.

Thời gian qua, Ngân Hòa được chú ý khi vào vai Trang trong phim Bóng ma hạnh phúc. Nhân vật này bị ghét bỏ vì mưu mô, xấu tính, sẵn sàng phá nát hạnh phúc gia đình của người khác để đạt được điều mình mong muốn. Bộ phim này được quay từ trước khi Ngân Hòa gặp biến cố sức khỏe.

Diễn viên 'Bóng ma hạnh phúc' Ngân Hòa sau thời gian điều trị suy thận - Ảnh 2
Ngân Hòa chính thức trở lại với công việc sau thời gian gián đoạn vì điều trị bệnh. 

Giữa năm 2025, cô chia sẻ việc bị suy thận giai đoạn cuối. Suốt thời gian qua, nữ diễn viên ngừng hoạt động để điều trị bệnh.

Ngân Hòa sinh năm 1996, từng theo học Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. Cô góp mặt trong nhiều dự án như Vua bánh mì, Giấc mơ của mẹ, Trại hoa đỏ hay 7 năm chưa cưới sẽ chia tay…

Phương Oanh lần đầu tiết lộ nỗi khổ làm mẹ: 'Ai rồi cũng phải trải qua thôi, cố lên các con'

Phương Oanh lần đầu tiết lộ nỗi khổ làm mẹ: 'Ai rồi cũng phải trải qua thôi, cố lên các con'

Phương Oanh là gương mặt quen thuộc của khán giả truyền hình, ghi điểm nhờ lối diễn xuất tự nhiên, khả năng hóa thân linh hoạt từ những nhân vật giàu nội tâm đến hình tượng cá tính, mạnh mẽ. Cô được biết đến qua loạt tác phẩm như Quỳnh búp bê, Hương vị tình thân hay Ngược chiều nước mắt.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngân Hòa Ngân Hòa suy thận sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Vừa ra khỏi tòa, chồng ném thẳng chiếc ba lô vào người tôi rồi bỏ đi, về nhà mở ra tôi "chết lặng" khi thấy thứ bên trong

Vừa ra khỏi tòa, chồng ném thẳng chiếc ba lô vào người tôi rồi bỏ đi, về nhà mở ra tôi "chết lặng" khi thấy thứ bên trong

Tâm sự 18 phút trước
Một lần cùng vợ uống bia, tôi "chết lặng" khi nghe cô ấy vừa khóc vừa tiết lộ lý do 4 năm chung sống vẫn chưa có con

Một lần cùng vợ uống bia, tôi "chết lặng" khi nghe cô ấy vừa khóc vừa tiết lộ lý do 4 năm chung sống vẫn chưa có con

Tâm sự gia đình 22 phút trước
Dự đoán nửa cuối tháng 5 dương lịch, 3 con giáp vượng Tài vượng Lộc, thắng lớn mọi mặt trận, gom tiền không ngơi tay

Dự đoán nửa cuối tháng 5 dương lịch, 3 con giáp vượng Tài vượng Lộc, thắng lớn mọi mặt trận, gom tiền không ngơi tay

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Quyết định dứt áo ra đi vì bị phản bội, tôi bàng hoàng khi người quỳ xuống khóc nức nở xin mình đừng đi lại không phải là chồng

Quyết định dứt áo ra đi vì bị phản bội, tôi bàng hoàng khi người quỳ xuống khóc nức nở xin mình đừng đi lại không phải là chồng

Tâm sự gia đình 25 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 7/5/2026, ngày mai, thứ Sáu 7/5/2026, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc phủ kín đường đi

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 7/5/2026, ngày mai, thứ Sáu 7/5/2026, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc phủ kín đường đi

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Diễn viên 'Bóng ma hạnh phúc' Ngân Hòa sau thời gian điều trị suy thận

Diễn viên 'Bóng ma hạnh phúc' Ngân Hòa sau thời gian điều trị suy thận

Hậu trường 39 phút trước
Bé gái 4 tuổi bị bạo hành, bỏ đói nhiều ngày trước khi tử vong: 'Cấp cứu trong tình trạng thê thảm'

Bé gái 4 tuổi bị bạo hành, bỏ đói nhiều ngày trước khi tử vong: 'Cấp cứu trong tình trạng thê thảm'

Đời sống 43 phút trước
Vợ bất ngờ ngất xỉu giữa sân, tôi chưa kịp phản ứng thì một bóng người lạ mặt đã lao tới ôm chầm lấy cô ấy đầy đau đớn

Vợ bất ngờ ngất xỉu giữa sân, tôi chưa kịp phản ứng thì một bóng người lạ mặt đã lao tới ôm chầm lấy cô ấy đầy đau đớn

Tâm sự gia đình 43 phút trước
Được chụp một cách vô tình, bức ảnh của Triệu Lệ Dĩnh tạo ra giá trị 'khủng'

Được chụp một cách vô tình, bức ảnh của Triệu Lệ Dĩnh tạo ra giá trị 'khủng'

Sao quốc tế 54 phút trước
Máy bay rơi rồi bốc cháy, 2 người sống sót nhờ nhảy khỏi máy bay trước khi nó rơi xuống đất và phát nổ

Máy bay rơi rồi bốc cháy, 2 người sống sót nhờ nhảy khỏi máy bay trước khi nó rơi xuống đất và phát nổ

Video 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nóng: Triệt phá đường dây làm giả bột ngọt, hạt nêm nhãn hiệu nổi tiếng, thu giữ hơn 3 tấn hàng

Nóng: Triệt phá đường dây làm giả bột ngọt, hạt nêm nhãn hiệu nổi tiếng, thu giữ hơn 3 tấn hàng

Bị cha dượng và mẹ đẻ bạo hành suốt 1 tháng, bé gái 4 tuổi tử vong

Bị cha dượng và mẹ đẻ bạo hành suốt 1 tháng, bé gái 4 tuổi tử vong

Thông tin MỚI vụ bé gái 4 tuổi bị cha dượng bạo hành tử vong ở Hà Nội

Thông tin MỚI vụ bé gái 4 tuổi bị cha dượng bạo hành tử vong ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phương Oanh lần đầu tiết lộ nỗi khổ làm mẹ: 'Ai rồi cũng phải trải qua thôi, cố lên các con'

Phương Oanh lần đầu tiết lộ nỗi khổ làm mẹ: 'Ai rồi cũng phải trải qua thôi, cố lên các con'

Ngô Thanh Vân nhiều lần 'kêu cứu' trên mạng xã hội vì điều này

Ngô Thanh Vân nhiều lần 'kêu cứu' trên mạng xã hội vì điều này

Lan Phương thắng kiện, chồng Tây phải chu cấp 40 triệu đồng mỗi tháng để nuôi hai con

Lan Phương thắng kiện, chồng Tây phải chu cấp 40 triệu đồng mỗi tháng để nuôi hai con

Ca sĩ Thiện Nhân tố người thân bốc lột, chiếm đoạt tài sản, gia đình 'cầu cứu' công an

Ca sĩ Thiện Nhân tố người thân bốc lột, chiếm đoạt tài sản, gia đình 'cầu cứu' công an

Diễn viên Ngọc Tuyết 'Người thổi tù và hàng tổng' qua đời

Diễn viên Ngọc Tuyết 'Người thổi tù và hàng tổng' qua đời

Nam đạo diễn nổi tiếng sắp hầu toà vì tạt mắm tép pha sơn vào nhà con nợ

Nam đạo diễn nổi tiếng sắp hầu toà vì tạt mắm tép pha sơn vào nhà con nợ