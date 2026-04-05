Triệu Lộ Tư im lặng trước ồn ào quảng cáo sai sự thật

Sao quốc tế 05/04/2026 06:30

Gần đây, vụ việc thương hiệu thực phẩm chức năng Youthit bị phanh phui là “hàng ngoại giả” gây xôn xao dư luận tại Trung Quốc.

Các nghệ sĩ trong giới giải trí từng quảng cáo cho sản phẩm của Youthit như Y Năng Tĩnh, Đổng Vũ Huy, Tăng Thuấn Hy, Lý Nhược Đồng, Trần Nghiên Hy… đã lần lượt lên tiếng xin lỗi và triển khai phương án “bồi hoàn trước” cho người tiêu dùng.

Tuy nhiên, tính đến ngày 4.4, nữ diễn viên Triệu Lộ Tư - cựu đại sứ thương hiệu Youthit - cùng phía phòng làm việc của cô vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào.

Triệu Lộ Tư im lặng trước ồn ào quảng cáo sai sự thật - Ảnh 1

Được biết, Triệu Lộ Tư từng đảm nhận vai trò đại sứ của Youthit vào năm 2020, trong thời gian hợp tác chủ yếu quảng bá sản phẩm “viên uống bảo vệ mắt việt quất”. Nội dung quảng bá liên quan từng đạt hơn 14 triệu lượt đọc.

Thương hiệu này gần đây bị Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV phanh phui việc làm giả xuất xứ, các sản phẩm được giới thiệu "nhập khẩu từ Australia" nhưng địa chỉ sản xuất thực tế là ở một xưởng sửa chữa ô tô tại Trung Quốc.

Câu chuyện thương hiệu và các giải thưởng quốc tế cũng đều là bịa đặt. Các chuyên gia chứng thực sản phẩm là những người nổi tiếng trên mạng được thuê. Trước đây, giá bán sản phẩm chỉ khoảng 20-40 tệ, nhưng sau khi “biến hình” thành hàng nhập khẩu cao cấp và được người nổi tiếng quảng bá rầm rộ thì bị đội giá lên hơn 10 lần.

Triệu Lộ Tư im lặng trước ồn ào quảng cáo sai sự thật - Ảnh 2

Sự im lặng của Triệu Lộ Tư gây tranh cãi trong dư luận. Nhiều khán giả yêu cầu cô lên tiếng giải thích, xin lỗi để thể hiện đúng trách nhiệm xã hội của người nổi tiếng. Trong khi đó, Triệu Lộ Tư hiện đang tập trung quảng bá cho concert cá nhân. Theo thông tin công khai, concert đầu tiên trong sự nghiệp của Triệu Lộ Tư mang tên “Stay romantic”, sẽ được tổ chức vào ngày 9.5 tại IMPACT Arena ở Bangkok (Thái Lan).

Việc một nữ diễn viên bước vào địa điểm concert có sức chứa 10.000 chỗ ngồi đã nhanh chóng gây bùng nổ trên các cộng đồng fan và mạng xã hội.

Tuy nhiên, concert của Triệu Lộ Tư đang gây tranh cãi về giá vé. Theo nền tảng DaMai, vé VIP có giá 1.940 tệ (khoảng 270-280 USD), trong khi vé thấp nhất là 488 tệ.

Mức giá này vướng nhiều ý kiến trái chiều. Những người ủng hộ cho rằng giá như vậy vẫn hợp lý nếu so với nhiều concert đắt đỏ tại Trung Quốc, đồng thời chi phí tổ chức ở nước ngoài vốn cao hơn.

Ngược lại, phía phản đối đặt câu hỏi liệu mức giá này có xứng đáng hay không, khi Triệu Lộ Tư chủ yếu được biết đến là diễn viên, với số lượng ca khúc đã phát hành còn hạn chế.

Thậm chí, có ý kiến cho rằng giá vé của Triệu Lộ Tư còn cao hơn một số ca sĩ chuyên nghiệp, làm dấy lên tranh luận về việc mức giá có phù hợp với kinh nghiệm biểu diễn của cô hay không.

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