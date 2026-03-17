Triệu Lộ Tư đã hơn một năm không đóng phim, nguy cơ bỏ lỡ nhiều tài nguyên phim?

Sao quốc tế 17/03/2026 16:09

Sự phát triển thần tốc của các đồng nghiệp cùng lứa ảnh hưởng lớn tới Triệu Lộ Tư. Họ không chỉ phân chia các tài nguyên phim ảnh, lượng khán giả, hợp đồng quảng cáo mà còn khiến công chúng dần quên cái tên Triệu Lộ Tư.

Triệu Lộ Tư đã hơn một năm không có dự án mới. Nếu nữ diễn viên gia nhập đoàn phim, thì phải đến năm 2027 nữ diễn viên mới gặp lại khán giả trên màn ảnh nhỏ. Trong lúc nữ diễn viên nghỉ ngơi, các đối thủ của cô như Điền Hi Vi, Vương Sở Nhiên, Tống Tổ Nhi, Lư Dục Hiểu và cả Trần Đô Linh lại nhanh chóng vươn lên mạnh mẽ.

 

Bộ phim Trục ngọc do Điền Hi Vi và Trương Lăng Hách đóng chính vướng phải tranh cãi nhưng thành tích rất đáng nể. Hiện tại, phim đã đạt mốc 122 triệu lượt xem mỗi ngày, chiếm hơn 50% tổng view trên thị trường. Tác phẩm thành công mang lại danh tiếng cho Điền Hi Vi, giúp cô tăng thêm lợi thế trong cuộc cạnh tranh với dàn tiểu hoa đán sinh sau năm 1995.

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Điền Hi Vi là ngôi sao có nhiều ưu điểm, luôn được đánh giá có tiềm năng phát triển cao hơn, thậm chí vượt qua cả Triệu Lộ Tư hay Ngu Thư Hân. Ngôi sao sinh năm 1997 có ngoại hình đẹp cá tính, vừa ngọt ngào vừa mạnh mẽ, khả năng vào vai của cô cũng khá đa dạng, diễn xuất tự nhiên. Điền Hi Vi dành nhiều tháng học võ thuật nhằm phục vụ vai diễn. Những nữ nghệ sĩ nỗ lực và cầu tiến như Điền Hi Vi là người mà nhà sản xuất đều yêu thích và ưu ái nâng đỡ.

 

So với lứa tiểu hoa đán sinh sau năm 1990 như Địch Lệ Nhiệt Ba, Lý Thấm, Lý Nhất Đồng, Dương Tử... lứa tiểu hoa 95 được đánh giá có ngoại hình đẹp, màu sắc cá nhân nổi trội hơn. Các diễn viên lứa 90 có nhiều khuyết điểm khó cân bằng. Ví dụ Địch Lệ Nhiệt Ba nhan sắc nổi bật nhưng diễn xuất tệ, ngược lại Dương Tử thường xuyên bị chê kém sắc. Lý Thấm, Lý Nhất Đồng nhận được nhiều tài nguyên phim ảnh nhưng mãi chưa thể bật lên.

Lứa tiểu hoa đán 95 ở độ tuổi trẻ trung và biết tận dụng sức hút cá nhân. Lư Dục Hiểu có tài khoản Douyin 2 triệu lượt theo dõi chỉ sau 2 tháng. Ở mảng phim ảnh, Lư Dục Hiểu mới nhận giải Ngôi sao có sức kêu gọi chất lượng của năm tại Giải Phim truyền hình chất lượng SMG 2026 do đài Đông Phương tổ chức.

 Triệu Lộ Tư đã hơn một năm không đóng phim, nguy cơ bỏ lỡ nhiều tài nguyên phim? - Ảnh 2

Theo Huanwang Big Data, Lư Dục Hiểu dẫn đầu BXH nhân vật phim chờ phát sóng của dàn diễn viên lứa 95, chứng minh khán giả thích xem phim do cô đóng. Lư Dục Hiểu liên tiếp có tác phẩm thành công như Vân Chi Vũ, Nhập Thanh Vân, Yết Hí. Cô còn hoạt động tích cực trên mạng xã hội.

Tống Tổ Nhi cũng mới giành được giải Nữ diễn viên được yêu thích nhất năm tại Lễ trao giải Rừng Vàng 2026 với vai Tiểu Kiều trong Khom lưng . Sự trở lại mạnh mẽ của Tống Tổ Nhi mang lại sức ép cho các ngôi sao khác vì cô không chỉ có nhan sắc, diễn xuất tốt, còn là sao nhí quen mặt với khán giả.

Vương Sở Nhiên có vai diễn yêu phi Dữu Vãn Âm trong Còn ra thể thống gì nữa gây tiếng vang nhờ ngoại hình nổi bật và diễn xuất tốt. Nữ diễn viên cũng giành được hợp đồng với thương hiệu thời trang cao cấp Dior. Cô còn có tiết mục biểu diễn Vương Chiêu Quân trên Xuân Vãn thành công, giúp Vương Sở Nhiên thu về hơn 70.000 người hâm mộ chỉ trong một đêm.

Triệu Lộ Tư đã hơn một năm không đóng phim, nguy cơ bỏ lỡ nhiều tài nguyên phim? - Ảnh 3

Nhóm tiểu hoa đán sinh sau năm 1995 đang là những ngôi sao hoạt động tích cực nhất, được giao nhiều vai chính trong các phim ngôn tình.

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