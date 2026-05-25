Thành Nghị trở lại đường đua phim trinh thám hiện đại qua 'Săn lùng lời nói dối'

Sao quốc tế 25/05/2026 01:05

Trong nhiều năm qua, Thành Nghị gần như bị “đóng khung” trong dòng phim cổ trang Hoa ngữ. Anh liên tục góp mặt trong các dự án lớn với hình tượng quen thuộc: những nhân vật nội tâm, giàu cảm xúc và thường mang màu sắc bi kịch. Song, khi khán giả đã quá quen với hình ảnh này, dự án Săn Lùng Lời Nói Dối (tên Hán Việt: Thú Hoảng) xuất hiện như một bước ngoặt đáng chú ý trong sự nghiệp của nam diễn viên.

Săn Lùng Lời Nói Dối mang màu sắc trinh thám hình sự cổ điển Hồng Kông nhưng được triển khai theo quy mô sản xuất hiện đại.  Câu chuyện bắt đầu từ một vụ nổ tại buổi điều trần cách đây 5 năm. Cảnh sát trưởng Lâm Kiền hy sinh nhưng bị kết luận là thất trách, trong khi hung thủ thật sự mang mật danh “DR” vẫn là bí ẩn chưa có lời giải.

5 năm sau, con trai ông – Lâm Ngạn Đình (do Thành Nghị thủ vai), một nhà tâm lý học kiêm cố vấn cảnh sát – phát hiện manh mối liên quan đến DR thông qua một tấm thiếp vàng bí ẩn. Từ đó, anh bắt đầu hành trình truy tìm sự thật về cái chết của cha mình.

Trong quá trình điều tra, anh hợp tác với cảnh sát hình sự Lý Bá Lang – người từng có khoảng cách với anh vì bi kịch gia đình trong quá khứ. Từ đối đầu, cả hai dần trở thành cộng sự ăn ý, cùng phá giải những vụ án liên quan đến DR.

Việc Lục Kiếm Thanh tham gia đạo diễn cũng khiến dự án được kỳ vọng cao hơn. Ông từng gắn liền với loạt phim Hàn Chiến, vốn nổi bật với các cuộc đấu trí giữa cảnh sát và thế lực ngầm. Vì vậy, nhiều khán giả kỳ vọng Săn Lùng Lời Nói Dối sẽ mang tinh thần tương tự ở phiên bản truyền hình: nhanh, gọn, căng thẳng và giàu yếu tố quyền lực ngầm.

Trong bối cảnh phim Hồng Kông vài năm gần đây bị đánh giá là thiếu đột phá, sự kết hợp giữa ê-kíp Hồng Kông và diễn viên đại lục như Thành Nghị được xem là hướng đi mới đáng chú ý.

Với Thành Nghị, đây là cơ hội quan trọng để thoát khỏi hình ảnh quen thuộc trong dòng phim cổ trang. Vai Lâm Ngạn Đình khác biệt rõ rệt với những nhân vật trước đây của anh. Thay vì thiên về cảm xúc bi thương, nhân vật lần này đòi hỏi sự tiết chế, lý trí và nhịp diễn tỉnh táo trong môi trường điều tra tâm lý – hình sự.

Tuy nhiên, sự chuyển hướng này cũng đi kèm không ít áp lực. Dù có lượng fan ổn định, các dự án của Thành Nghị từng gây tranh cãi về kịch bản hoặc chất lượng tổng thể. Vì vậy, Săn Lùng Lời Nói Dối không chỉ là cơ hội làm mới hình ảnh, mà còn là bài kiểm tra thực sự về khả năng thích nghi của anh với thể loại khó hơn.

Hiện dự án vẫn trong giai đoạn sản xuất, nhưng đã được định hướng là tác phẩm trọng điểm của Youku năm 2026. Với quy mô đầu tư và sức hút từ đội ngũ sản xuất, bộ phim đang nhận được nhiều kỳ vọng từ khán giả.

Với Thành Nghị, đây có thể là thời điểm thích hợp để bước sang một chương mới trong sự nghiệp – nơi anh không chỉ được nhớ đến qua một hình tượng quen thuộc, mà bằng sự đa dạng và khả năng chinh phục nhiều thể loại khác nhau.

Liên tiếp 3 phim thất bại trong năm 2025, Thành Nghị khó vực lại được sự nghiệp của mình?

Thành Nghị hiện đang là cái tên gây thất vọng nhất màn ảnh Hoa ngữ. Liên tiếp ba dự án lên sóng trong cùng một năm, nam diễn viên không những không bứt phá mà còn vướng vào chuỗi thất bại khó cứu vãn, khi cả chất lượng phim lẫn hình ảnh cá nhân đều trở thành tâm điểm tranh cãi.

