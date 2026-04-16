Thành Nghị khó khăn nhất trong sự nghiệp khi phim liên tục thất bại

Theo Sina, việc chấm dứt hợp đồng quảng cáo là bình thường, các ngôi sao sẽ liên tục bổ sung thêm các bản hợp đồng mới. Thành Nghị đánh mất 13 thương vụ chỉ trong thời gian ngắn làm dấy lên lo ngại về việc danh tiếng của nam diễn viên trở nên sa sút.

Mới đây, người trong ngành giải trí tiết lộ một ngôi sao đã mất tới 13 hợp đồng quảng cáo chỉ trong 4 tháng đầu năm 2026. Nghệ sĩ đang rơi vào tình trạng khó khăn này là Thành Nghị.

Thành Nghị cũng gặp rắc rối với việc cứu trợ nông sản. Sina thông tin thêm các dự án phim ảnh của Thành Nghị cũng gặp khó khăn. Trước đó, nam diễn viên là ngôi sao ăn khách, liên tục đóng phim, vừa đóng máy tác phẩm này anh đã khai máy dự án khác. Thành Nghị bận rộn, không có thời gian tham gia các chương trình giải trí, không có khoảng thời gian nghỉ ngơi giữa các dự án phim ảnh.

4 dự án phim mới mà nam diễn viên đang đàm phán đã gặp trục trặc từ nhiều phía như không tìm được nhà đầu tư, không qua được kiểm duyệt về nội dung.

Những khó khăn của Thành Nghị bắt đầu từ khi anh có tới 3 bộ phim ra mắt thất bại năm 2025, khiến các nhà sản xuất phải nhìn nhận lại sức hút và khả năng diễn xuất của nam diễn viên.

Thành Nghị có liên tiếp 3 phim cổ trang lên sóng là Thiên Địa Kiếm Tâm (tên cũ: Hồ yêu tiểu hồng nương: Vương Quyền thiên), Trường An 24 kế và Phó sơn hải. Mỗi phim đều có chủ đề và bối cảnh nhân vật khác nhau, nhưng tạo hình và diễn xuất của Thành Nghị lại rập khuôn, khiến khán giả khó nhận ra anh đang đảm nhận vai diễn nào và dần ngán ngẩm với sự một màu của nam diễn viên. Cả 3 phim đều thất bại về thành tích, lượt xem không đạt kỳ vọng, càng chiếu độ hot càng giảm sút.

Theo Sina, Thành Nghị có những ưu điểm nổi trội so với phần đông diễn viên trẻ hiện nay, nhưng anh lại không có sự thay đổi đột phá trong mỗi vai diễn khiến công chúng nhàm chán. Thành Nghị hầu như chỉ đóng phim cổ trang, tạo hình không thay đổi nhiều. Sự lặp lại của anh khiến người xem ngán ngẩm.

Thành Nghị sinh năm 1990, vốn nổi tiếng là mỹ nam cổ trang có phong thái tốt, khả năng diễn cảnh võ thuật ấn tượng nhất màn ảnh nhỏ Trung Quốc hiện tại. Nam diễn viên thu hút người hâm mộ qua các tác phẩm như Trầm vụn hương phai, Lưu ly, Liên hoa lâu...