Nghi vấn nam thần Thành Nghị dính lộ tuổi thật khiến dân tình ngỡ ngàng

Sao quốc tế 16/03/2026 10:10

Hiện tại, phía Thành Nghị vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về những nghi vấn liên quan đến tuổi thật của nam diễn viên.

Theo truyền thông Trung Quốc, một văn bản cho thấy phía Thành Nghị từng khởi kiện một người vì hành vi xâm phạm danh dự, nhưng sau đó đã chủ động rút đơn trước ngày mở phiên tòa. Hình ảnh tài liệu nhanh chóng lan truyền trên các diễn đàn giải trí và thu hút sự chú ý của nhiều cư dân mạng.

Chi tiết khiến cộng đồng mạng bàn tán nhiều nhất lại liên quan đến thông tin cá nhân của nam diễn viên. Theo hình ảnh lan truyền, năm sinh trên chứng minh nhân dân trong tài liệu được ghi là ngày 13.4.1989. Trong khi đó, hồ sơ nghệ sĩ công khai từ trước đến nay của Thành Nghị lại ghi ngày sinh là 17.5.1990.

Điều này khiến không ít khán giả bất ngờ vì theo tiêu chuẩn của phim Trung Quốc, người xem thường xếp độ tuổi của dàn diễn viên chung với nhau để so sánh. Ví dụ những nghệ sĩ sinh từ 1980 đến 1989 sẽ được xếp vào lứa nghệ sĩ 8X để so sánh với nhau. Trong khi đó, lứa nghệ sĩ sinh từ 1990 đến 1999 được xếp vào dàn nghệ sĩ 9X. Nhiều năm qua, Thành Nghị luôn được xếp chung với các ngôi sao 9X như Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ở lứa 9X.

Vậy nên, việc tuổi thật của anh bị lộ nếu đúng với văn bản phía công ty nam nghệ sĩ thì sẽ ảnh hưởng không ít đến thành tích của Thành Nghị trong việc xếp hạng phim ảnh.

Sự khác biệt này nhanh chóng trở thành đề tài tranh luận trên các diễn đàn giải trí. Một số cư dân mạng cho rằng nếu tài liệu là thật, thông tin năm sinh của nam diễn viên có thể đã từng được điều chỉnh. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến nhấn mạnh rằng chưa có bằng chứng xác thực để khẳng định độ tin cậy của văn bản đang lan truyền.

Cụ thể, phần địa chỉ của đương sự chỉ ghi ngắn gọn là “Bắc Kinh”. Theo nhận định của một số cư dân mạng am hiểu pháp lý, trong các văn bản chính thức của tòa án Trung Quốc, địa chỉ thường được ghi rõ ràng và đầy đủ, bao gồm thông tin nơi thường trú hoặc hộ khẩu.

Ngoài ra, thông tin về công ty luật xuất hiện trong văn bản cũng khiến nhiều người đặt nghi vấn. Một số ý kiến cho rằng tên đơn vị pháp lý được ghi trong tài liệu không trùng khớp với công ty luật từng được công bố là đại diện cho Thành Nghị trong các vụ việc trước đó. Hiện tại, phía Thành Nghị vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về những thông tin nói trên.

Thành Nghị thành lập phòng làm việc độc lập với 100% vốn cá nhân

Thành Nghị thành lập phòng làm việc độc lập với 100% vốn cá nhân

Thành Nghị (tên thật Phó Thi Kỳ) hiện có liên quan với 3 doanh nghiệp, trong đó Studio (phòng làm việc) Văn hóa Điện ảnh - Truyền hình Kỳ Viên Vĩnh Khang là studio cá nhân do anh sở hữu 100% vốn.

TIN LIÊN QUAN

Thành Nghị thành lập phòng làm việc độc lập với 100% vốn cá nhân

Thành Nghị thành lập phòng làm việc độc lập với 100% vốn cá nhân

Nam diễn viên Thành Nghị bị theo dõi rồi đe dọa tính mạng

Nam diễn viên Thành Nghị bị theo dõi rồi đe dọa tính mạng

Liên tiếp 3 phim thất bại trong năm 2025, Thành Nghị khó vực lại được sự nghiệp của mình?

Liên tiếp 3 phim thất bại trong năm 2025, Thành Nghị khó vực lại được sự nghiệp của mình?

Từng được kì vọng trong năm 2025, Thành Nghị đang dần đánh mất vị thế

Từng được kì vọng trong năm 2025, Thành Nghị đang dần đánh mất vị thế

Lý do Ám Hà truyện của Cung Tuấn vượt xa Thiên địa kiếm tâm của Thành Nghị

Lý do Ám Hà truyện của Cung Tuấn vượt xa Thiên địa kiếm tâm của Thành Nghị

Thành Nghị bị 'lép vế' về thời lượng trên phim 'Thiên địa kiếm tâm'

Thành Nghị bị 'lép vế' về thời lượng trên phim 'Thiên địa kiếm tâm'

Ra chợ thấy loại cá này hãy mua ngay: Giàu dinh dưỡng ngang ngửa cá hồi nhưng giá cực rẻ

Ra chợ thấy loại cá này hãy mua ngay: Giàu dinh dưỡng ngang ngửa cá hồi nhưng giá cực rẻ

Dinh dưỡng 24 phút trước
Thót tim cảnh tượng bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ ẩn nấp trên ngọn cây

Thót tim cảnh tượng bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ ẩn nấp trên ngọn cây

Video 27 phút trước
Cháy lớn tại bệnh viện, 10 bệnh nhân tử vong và nhiều người bị thương

Cháy lớn tại bệnh viện, 10 bệnh nhân tử vong và nhiều người bị thương

Video 39 phút trước
Top 3 con giáp ĐẦY TÀI LỘC trong 24 giờ tới, vận trình sáng ngời ngời, đón tiền vàng đầy tay, giàu lại càng thêm giàu

Top 3 con giáp ĐẦY TÀI LỘC trong 24 giờ tới, vận trình sáng ngời ngời, đón tiền vàng đầy tay, giàu lại càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có khó tìm sau ngày 16/3/2026, 3 con giáp vận may thăng hạng, uống no lộc trời, tiền tài ùn ùn kéo đến

Thần Tài trao vận may hiếm có khó tìm sau ngày 16/3/2026, 3 con giáp vận may thăng hạng, uống no lộc trời, tiền tài ùn ùn kéo đến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Hỏa hoạn tại nhà dân ở trung tâm TP.HCM, khẩn trương giải cứu 5 người đang mắc kẹt

Hỏa hoạn tại nhà dân ở trung tâm TP.HCM, khẩn trương giải cứu 5 người đang mắc kẹt

Đời sống 1 giờ 25 phút trước
Nghi vấn nam thần Thành Nghị dính lộ tuổi thật khiến dân tình ngỡ ngàng

Nghi vấn nam thần Thành Nghị dính lộ tuổi thật khiến dân tình ngỡ ngàng

Sao quốc tế 1 giờ 43 phút trước
Kinh ngạc: Cụ ông mất hai tay vẫn kẹp rắn hổ mang về nhà sau khi bị cắn

Kinh ngạc: Cụ ông mất hai tay vẫn kẹp rắn hổ mang về nhà sau khi bị cắn

Xã hội 1 giờ 47 phút trước
Bộ Công an cảnh báo nguy hiểm tiềm ẩn khi đăng ảnh thẻ cử tri lên mạng

Bộ Công an cảnh báo nguy hiểm tiềm ẩn khi đăng ảnh thẻ cử tri lên mạng

Đời sống 1 giờ 48 phút trước
Tử vi 3 ngày đầu tuần (16, 17, 18 tháng 3), 3 con giáp vương mình nhận Lộc tứ phương, sự nghiệp bừng sáng, giàu sang số 2 không ai số 1

Tử vi 3 ngày đầu tuần (16, 17, 18 tháng 3), 3 con giáp vương mình nhận Lộc tứ phương, sự nghiệp bừng sáng, giàu sang số 2 không ai số 1

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước

Giá vàng hôm nay, ngày 16/3/2026: Lao dốc không phanh, vàng trong nước đắt hơn thế giới gần 24 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 16/3/2026: Lao dốc không phanh, vàng trong nước đắt hơn thế giới gần 24 triệu đồng/lượng

TP.HCM: Cháy chung cư trên đường Mai Chí Thọ, khiến cư dân hoảng hốt

TP.HCM: Cháy chung cư trên đường Mai Chí Thọ, khiến cư dân hoảng hốt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 16/3/2026, 3 con giáp số Trời đã định sẵn trúng số độc đắc đổi đời, vận mệnh hanh thông, kiếm tiền dễ dàng không phải nghĩ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 16/3/2026, 3 con giáp số Trời đã định sẵn trúng số độc đắc đổi đời, vận mệnh hanh thông, kiếm tiền dễ dàng không phải nghĩ

Đường Yên gây chú ý khi xuất hiện với diện mạo hoàn toàn mới ở tuổi 41

Đường Yên gây chú ý khi xuất hiện với diện mạo hoàn toàn mới ở tuổi 41

Điền Hi Vi bị một điểm yếu lâu nay dần lộ rõ trong Trục Ngọc

Điền Hi Vi bị một điểm yếu lâu nay dần lộ rõ trong Trục Ngọc

Ngao Thụy Bằng công khai ảnh cưới với Thẩm Vũ Khiết khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'

Ngao Thụy Bằng công khai ảnh cưới với Thẩm Vũ Khiết khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'

Bạch Lộc và Đinh Vũ Hề sẽ đóng chính phim 'Kháp phùng vũ liên thiên'?

Bạch Lộc và Đinh Vũ Hề sẽ đóng chính phim 'Kháp phùng vũ liên thiên'?

Huỳnh Hiểu Minh bị cho là mang 'gánh nặng thần tượng' quá lớn vì lý do này

Huỳnh Hiểu Minh bị cho là mang 'gánh nặng thần tượng' quá lớn vì lý do này

Vợ và con gái Châu Du Dân hiếm hoi lộ diện cổ vũ

Vợ và con gái Châu Du Dân hiếm hoi lộ diện cổ vũ