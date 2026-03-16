Nghi vấn nam thần Thành Nghị dính lộ tuổi thật khiến dân tình ngỡ ngàng

Sao quốc tế 16/03/2026 10:10

Hiện tại, phía Thành Nghị vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về những nghi vấn liên quan đến tuổi thật của nam diễn viên.

Theo truyền thông Trung Quốc, một văn bản cho thấy phía Thành Nghị từng khởi kiện một người vì hành vi xâm phạm danh dự, nhưng sau đó đã chủ động rút đơn trước ngày mở phiên tòa. Hình ảnh tài liệu nhanh chóng lan truyền trên các diễn đàn giải trí và thu hút sự chú ý của nhiều cư dân mạng.

Chi tiết khiến cộng đồng mạng bàn tán nhiều nhất lại liên quan đến thông tin cá nhân của nam diễn viên. Theo hình ảnh lan truyền, năm sinh trên chứng minh nhân dân trong tài liệu được ghi là ngày 13.4.1989. Trong khi đó, hồ sơ nghệ sĩ công khai từ trước đến nay của Thành Nghị lại ghi ngày sinh là 17.5.1990.

Nghi vấn nam thần Thành Nghị dính lộ tuổi thật khiến dân tình ngỡ ngàng - Ảnh 1

Điều này khiến không ít khán giả bất ngờ vì theo tiêu chuẩn của phim Trung Quốc, người xem thường xếp độ tuổi của dàn diễn viên chung với nhau để so sánh. Ví dụ những nghệ sĩ sinh từ 1980 đến 1989 sẽ được xếp vào lứa nghệ sĩ 8X để so sánh với nhau. Trong khi đó, lứa nghệ sĩ sinh từ 1990 đến 1999 được xếp vào dàn nghệ sĩ 9X. Nhiều năm qua, Thành Nghị luôn được xếp chung với các ngôi sao 9X như Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ở lứa 9X.

Vậy nên, việc tuổi thật của anh bị lộ nếu đúng với văn bản phía công ty nam nghệ sĩ thì sẽ ảnh hưởng không ít đến thành tích của Thành Nghị trong việc xếp hạng phim ảnh.

Nghi vấn nam thần Thành Nghị dính lộ tuổi thật khiến dân tình ngỡ ngàng - Ảnh 2

Sự khác biệt này nhanh chóng trở thành đề tài tranh luận trên các diễn đàn giải trí. Một số cư dân mạng cho rằng nếu tài liệu là thật, thông tin năm sinh của nam diễn viên có thể đã từng được điều chỉnh. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến nhấn mạnh rằng chưa có bằng chứng xác thực để khẳng định độ tin cậy của văn bản đang lan truyền.

Cụ thể, phần địa chỉ của đương sự chỉ ghi ngắn gọn là “Bắc Kinh”. Theo nhận định của một số cư dân mạng am hiểu pháp lý, trong các văn bản chính thức của tòa án Trung Quốc, địa chỉ thường được ghi rõ ràng và đầy đủ, bao gồm thông tin nơi thường trú hoặc hộ khẩu.

Ngoài ra, thông tin về công ty luật xuất hiện trong văn bản cũng khiến nhiều người đặt nghi vấn. Một số ý kiến cho rằng tên đơn vị pháp lý được ghi trong tài liệu không trùng khớp với công ty luật từng được công bố là đại diện cho Thành Nghị trong các vụ việc trước đó. Hiện tại, phía Thành Nghị vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về những thông tin nói trên.

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Thành Nghị (tên thật Phó Thi Kỳ) hiện có liên quan với 3 doanh nghiệp, trong đó Studio (phòng làm việc) Văn hóa Điện ảnh - Truyền hình Kỳ Viên Vĩnh Khang là studio cá nhân do anh sở hữu 100% vốn.

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