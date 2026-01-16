Nam diễn viên Thành Nghị bị theo dõi rồi đe dọa tính mạng

Sao quốc tế 16/01/2026 08:30

Nam diễn viên Thành Nghị gây lo ngại khi gặp tình trạng bị theo dõi, quấy rối, thậm chỉ gửi thư đe dọa tính mạng.

Văn phòng đại diện (studio) của Thành Nghị vừa đưa ra thông báo cho biết, thời gian gần đây, nam diễn viên và các thành viên trong gia đình anh liên tục bị một số cá nhân theo dõi và quấy rối. Người này đã thu thập trái phép thông tin lịch trình riêng tư, thực hiện các hành vi như bám đuôi, bao vây, thậm chí cố tình chặn đầu xe.

Theo thông báo, vào khoảng 6h40 sáng 14.1, người này đã lẻn vào khu vực đỗ xe, cố ý phun sơn đỏ lên xe của Thành Nghị và viết những lời lẽ độc địa. Hộp thư của studio còn nhận được nhiều email đe dọa đến tính mạng của Thành Nghị.

Trong quá trình cơ quan công an xử lý vụ việc, người này đã mất kiểm soát cảm xúc, buông lời đe dọa như: “Có giỏi thì cứ đi kiện tôi”.

Nam diễn viên Thành Nghị bị theo dõi rồi đe dọa tính mạng - Ảnh 1

Trước tình hình đó, studio đã hoàn tất việc bảo toàn chứng cứ và nhấn mạnh với cơ quan công an về mức độ nguy hiểm tiềm tàng của đối tượng, yêu cầu áp dụng các biện pháp cần thiết. Đồng thời, studio cũng khẳng định sẽ sử dụng các biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nam diễn viên.

Thông báo của studio khiến người hâm mộ của Thành Nghị lo lắng.

Bên cạnh đó, nhiều người chú ý đến tình trạng hợp đồng của nam diễn viên với công ty Hoan Thụy Thế Kỷ. Có nguồn tin tiết lộ, Thành Nghị và Hoan Thụy Thế Kỷ đã thuận lợi chấm dứt hợp đồng trong hòa bình.

Chữ ký dưới bản tuyên bố mới nhất của anh là "Văn phòng đại diện Thành Nghị" (Thành Nghị Studio), trong khi trước đây đều là "Văn phòng Văn hóa Kỳ Viên Vĩnh Khang".

Nam diễn viên Thành Nghị bị theo dõi rồi đe dọa tính mạng - Ảnh 2

Thành Nghị sinh năm 1990, tốt nghiệp khoa Diễn xuất của Học viện Hý kịch Trung ương. Năm 2016, anh được chú ý rộng rãi nhờ vai Lâm Kinh Vũ trong phim tiên hiệp cổ trang “Thanh vân chí”, sau đó tiếp tục ghi dấu ấn trong các tác phẩm “Lưu ly mỹ nhân sát”, “Trầm vụn hương phai”, “Liên hoa lâu”...

Tuy nhiên, trong năm 2025, Thành Nghị đối mặt với chuỗi thất bại, khi cả 3 bộ phim do anh đóng chính - “Phó sơn hải”, “Thiên địa kiếm tâm”, “Trường An 24 kế” - đều không đạt kết quả tốt. Đặc biệt, ở "Phó sơn hải", Thành Nghị bị chê biểu cảm đơ cứng, diễn xuất quá an toàn, không khác biệt so với những vai cổ trang trước đó.

Bộ phim còn là chủ đề tranh cãi vì sử dụng bộ lọc làm da mịn bóng, hồng hào quá đà, khiến hình ảnh nam chính trở nên lố bịch. Thành Nghị bị xem là "trò cười" khi nhắc đến những bộ phim cổ trang võ hiệp có tạo hình nam diễn viên quá nữ tính, yểu điệu.

Liên tiếp 3 phim thất bại trong năm 2025, Thành Nghị khó vực lại được sự nghiệp của mình?

Liên tiếp 3 phim thất bại trong năm 2025, Thành Nghị khó vực lại được sự nghiệp của mình?

Thành Nghị hiện đang là cái tên gây thất vọng nhất màn ảnh Hoa ngữ. Liên tiếp ba dự án lên sóng trong cùng một năm, nam diễn viên không những không bứt phá mà còn vướng vào chuỗi thất bại khó cứu vãn, khi cả chất lượng phim lẫn hình ảnh cá nhân đều trở thành tâm điểm tranh cãi.

