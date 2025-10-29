Sau thành công vang dội của 'Liên hoa lâu', Thành Nghị đang có sự nghiệp 'đáng báo động'

Nhiều năm qua, Thành Nghị dường như đang đối diện với chuỗi trượt dài trong sự nghiệp, khi liên tiếp sáu bộ phim do anh đóng chính đều có thành tích mờ nhạt, bất chấp đầu tư lớn và chiến dịch truyền thông rầm rộ.

Bắt đầu từ “Trường An nặc” (2020) với lượng xem trung bình chỉ 7 triệu lượt/tập, Thành Nghị tiếp tục “mắc kẹt” trong các vai diễn cổ trang tương tự ở “Dữ quân ca” (2021) đạt trung bình 6 triệu lượt/tập. Sang năm 2023, “Gió nam hiểu lòng tôi” dù đổi sang thể loại tình cảm hiện đại cũng không tạo đột phá, chỉ giữ được mức 10 triệu lượt/tập.

Hai năm sau đó, “Thâm tiềm” (2024) và “Phó Sơn Hải” (2025) dù được quảng bá là dự án trọng điểm vẫn chỉ đạt khoảng 10 đến 25 triệu lượt xem/tập, xếp thứ 19 trong bảng xếp hạng phim trực tuyến năm 2025.

Bộ phim mới nhất “Thiên địa kiếm tâm” (tên cũ “Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Vương quyền”) được kỳ vọng “giải hạn” cho nam diễn viên.

Ban đầu, dự án đạt nhiều thành tích, nam diễn viên cũng được ghi nhận nỗ lực diễn xuất. Tuy nhiên, hiện phim đang có nguy cơ trở thành tác phẩm có lượt xem thấp nhất trong toàn bộ chuỗi dự án “Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương”.

Trong khi các phần trước như “Nguyệt hồng” và “Hoài Thủy trúc đình” đạt trung bình từ 14 đến 17 triệu lượt/tập, thì phần của Thành Nghị mới chỉ giữ được mức 13 triệu và có thể chạm mốc 15 triệu lượt.

Giới chuyên môn nhận định, thất bại nối tiếp không chỉ đến từ yếu tố thị hiếu mà còn xuất phát từ vấn đề kịch bản, cách chế tác và diễn xuất thiếu đột phá. Nhiều khán giả cho rằng, dù ekip liên tục dùng chiêu “đánh bóng” từ fan mua gói VIP để tăng lượt xem ban đầu, đến việc đẩy nhiệt độ thảo luận trên các nền tảng mạng nhưng chất lượng nội dung mới là yếu tố quyết định.

Một bộ phim có thể tạo “sóng” vài ngày đầu, nhưng nếu cốt truyện thiếu sức hút, lời thoại rời rạc và diễn viên không nhập tâm, khán giả sẽ nhanh chóng quay lưng.

Hiện tại, Thành Nghị được xem là ví dụ điển hình cho tình trạng “sức bật ngắn” của nhiều ngôi sao cổ trang Trung Quốc. Sau cú “trượt dài” này, người hâm mộ kỳ vọng nam diễn viên sẽ có bước chuyển hướng thực sự.

