'Thiên Địa Kiếm Tâm' bùng nổ, Thành Nghị phần nào gỡ điểm sau thất bại của 'Phó Sơn Hải'

Trong "Thiên địa kiếm tâm", Thành Nghị vào vai Vương Quyền Phú Quý - chàng trai được nuôi dạy như “vũ khí tối thượng” của Nhất Khí Minh để diệt trừ yêu ma. Cuộc đời anh thay đổi khi gặp gỡ Thanh Đồng (Lý Nhất Đồng) - một yêu tinh nhện trà trộn vào sơn trang làm gián điệp. Từ mối quan hệ định sẵn nhiều trắc trở, hai người cùng nhau trải qua hành trình tìm lại tự do và khát vọng về “thiên hạ đại đồng”.

Phim mới anh đóng là "Thiên địa kiếm tâm" (tên cũ: Hồ yêu tiểu hồng nương - Vương quyền thiên). Tác phẩm do Hằng Tinh Dẫn Lực sản xuất, có sự tham gia của Lý Nhất Đồng, Quách Tuấn Thần, Trương Trí Nghiêu, Đàm Khải, Phạm Minh cùng nhiều gương mặt trẻ triển vọng.

Ngay ngày đầu phát sóng, phim "Thiên địa kiếm tâm" đã lập hai kỷ lục ấn tượng của năm 2025: trở thành phim đạt mốc “nhiệt độ” 6000 nhanh nhất (chỉ sau 80 phút) và có mức nhiệt cao nhất ngày đầu trên iQIYI, đạt 8020 điểm. Tuy nhiên, sau vài ngày phát sóng, lượt xem trung bình của phim mới chỉ dao động quanh mức 18 -19 triệu view, chưa bứt phá vượt trội.

Điều khiến khán giả bất ngờ hơn cả là hiệu ứng hình ảnh của phim rất sống động. Phân cảnh Vương Quyền Phú Quý đối đầu Họa Đấu yêu vương được khen có ánh kiếm chân thật và cảm nhận rõ sức mạnh trong từng chiêu thức.

Nhóm nghệ thuật tiết lộ rằng để tạo hiệu ứng "khí kiếm như nét bút thư pháp", họ nhỏ mực thật vào bể nước, quay lại chuyển động của vệt mực rồi ghép lên thanh kiếm.

Lý Nhất Đồng trong vai tiểu yêu nhện Thanh Đồng cũng gây ấn tượng mạnh: đáng yêu, lanh lợi và tràn đầy sức sống. Cặp đôi Thành Nghị - Lý Nhất Đồng được nhận xét là có phản ứng hóa học bùng nổ, đặc biệt trong cảnh tuyết rơi dù ít lời thoại nhưng lại toát lên cảm giác thân mật như đôi vợ chồng lâu năm.

Nhiều người từng lo ngại Thành Nghị sẽ bị chê "một màu" như trước, nhưng lần này anh lột xác ngoạn mục. Nhân vật Vương Quyền Phú Quý của anh vừa bi tráng vừa anh tuấn, đặc biệt là tạo hình bịt mắt sau trận chiến. Các pha hành động cũng được đánh giá chắc tay, dứt khoát.

Dù vậy, phim vẫn tồn tại vài điểm trừ nhỏ: phần slow-motion hơi dày đặc, một số cảnh đánh nhau như "bày thế tạo dáng rồi thêm hiệu ứng" hơn là thực chiến, điển hình là cảnh đối đầu trong rừng trúc giữa Vương Quyền Phú Quý và cha. Tuy nhiên chất lượng sản xuất vượt trội khiến những khiếm khuyết này trở nên không đáng kể.