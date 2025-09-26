Sử dụng lồng tiếng, Thành Nghị muốn giảm rủi ro thất bại ở phim mới

Sao quốc tế 26/09/2025 16:30

Thời điểm phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Vương Quyền Thiên, phần ba của loạt phim được đầu tư cấp độ S+ của iQIYI, vừa hé lộ trailer, nam chính Thành Nghị đang bị chê bai thậm tệ vì tác phẩm cổ trang đang công chiếu Phó Sơn Hải.

Thành Nghị vốn được fan khen ngợi có lối diễn tình cảm, ánh mắt biết nói, song ở tác phẩm "Phó sơn hải" gần đây anh vướng nhiều tranh cãi về lời thoại.

Vậy nên, với phần phim "Vương quyền", ê-kíp đã lựa chọn hướng đi an toàn là lồng tiếng. Nhân vật nam chính Vương Quyền Phú Quý do Thành Nghị đảm nhận sẽ được lồng tiếng bởi diễn viên chuyên nghiệp để đảm bảo chất lượng thoại, độ chuẩn xác ngữ điệu và sự đồng bộ trong bối cảnh cổ trang, tiên hiệp.

Việc sử dụng lồng tiếng không phải điều xa lạ với phim Hoa ngữ, đặc biệt ở các dự án cổ trang lớn. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc nhiều đoàn phim quay trong điều kiện ồn ào, khó thu tiếng trực tiếp; đồng thời, mong muốn lời thoại mượt mà, phù hợp bối cảnh. Một số ý kiến cho rằng giọng Thành Nghị đôi khi thiếu rõ ràng nên khó đạt hiệu quả trong các cảnh thoại dài hoặc cao trào.

Sử dụng lồng tiếng, Thành Nghị muốn giảm rủi ro thất bại ở phim mới - Ảnh 1

Dù vậy, khán giả vẫn chia thành hai luồng quan điểm. Nhiều người tiếc nuối khi không được nghe chất giọng thật của Thành Nghị, bởi giọng nói là yếu tố quan trọng giúp nhân vật có thêm sức sống. Một bộ phận khác lại ủng hộ việc lồng tiếng, cho rằng điều này cần thiết để bộ phim giữ sự chỉn chu, đồng nhất về âm thanh và đảm bảo tính thương mại khi phát hành trên nhiều nền tảng.

Trong bối cảnh phần phim "Vương quyền" được đầu tư lớn, phát hành nhiều phần, việc sử dụng lồng tiếng cho thấy ê-kíp đặt nặng tính chuyên nghiệp và tiêu chuẩn kỹ thuật.

Không ít người cho rằng việc ê-kíp và đoàn phim lựa chọn hướng đi này là do muốn giảm rủi ro thất bại của phim. Bởi trước đó, thoại của Thành Nghị trong dự án "Phó sơn hải" bị chê bai, ảnh hưởng thành tích phim.

Sử dụng lồng tiếng, Thành Nghị muốn giảm rủi ro thất bại ở phim mới - Ảnh 2

Sự trở lại của Thành Nghị trong một series IP lớn như Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương có thể là cơ hội lấy lại phong độ, nhưng nếu bộ phim chỉ dừng lại ở việc “đẹp hình” mà không chắc nội dung, thì rất dễ dẫm lên vết xe đổ của Phó Sơn Hải. Quả nhiên sự kỳ vọng cao luôn đi kèm áp lực lớn. Điều quan trọng nhất lúc này không chỉ là “nhiệt độ” mà là chất lượng.

Một dự án phim lớn như Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Vương Quyền Thiên, dựa trên một IP nổi tiếng và có sẵn lượng fan khổng lồ từ truyện tranh gốc, khán giả không chỉ yêu cầu một bộ phim đẹp về phần hình ảnh mà cần một sản phẩm chỉn chu, trọn vẹn và có chiều sâu.

Thành Nghị sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

