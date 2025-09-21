"Phó Sơn Hải" thất bại khiến sự nghiệp Thành Nghị gặp khủng hoảng trầm trọng?

Sao quốc tế 21/09/2025 12:45

Phó Sơn Hải chuyển thể từ tiểu thuyết Thần Châu Kỳ Hiệp của Ôn Thụy An - tác giả nổi tiếng về truyện kiếm hiệp. Tuy nhiên Phó Sơn Hải đang trở thành tâm điểm bàn luận, không phải vì nội dung, mà bởi loạt cảnh quay hớ hênh.

Cốt truyện Phó Sơn Hải khá mới, xoay quanh nam chính Tiêu Minh Minh (Thành Nghị thủ vai) đam mê tiểu thuyết võ hiệp. Tình cờ, anh bước vào hệ thống công nghệ viết lách nhập vai và trở thành nhân vật chính Tiêu Thu Thủy trong cuốn tiểu thuyết Thần Châu Kỳ Hiệp. Tuy nhiên Phó Sơn Hải đang trở thành tâm điểm bàn luận, không phải vì nội dung, mà bởi loạt cảnh quay hớ hênh.

'Diễn viên chưa kịp học thuộc thoại đã lên hình?'

Trong một tập phim mới đây, khán giả phát hiện Thành Nghị vô tình để lộ kịch bản ngay trên tay với những dòng được gạch bằng bút dạ quang xanh nổi bật.  Ngoài ra, cảnh quay cũng cho thấy anh đi dép crocs - chi tiết hoàn toàn không phù hợp bối cảnh cổ trang. 

 

'Phó Sơn Hải' thất bại khiến sự nghiệp Thành Nghị gặp khủng hoảng trầm trọng? - Ảnh 1

Bên cạnh đó nhiều người cho rằng thoại của nam chính quá mơ hồ, buộc phải nhờ đến phụ đề mới hiểu rõ, từ đó gây nên nhiều ý kiến trái chiều trên mạng.

Trước làn sóng bàn tán, Thành Nghị lên tiếng trong buổi phát sóng trực tiếp ngày 15-9. Anh giải thích nhân vật của mình vừa trải qua hành trình xuyên không nên có tâm lý dè chừng: "Anh ta sợ bị lộ, không dám nói to vì không biết nên trả lời thế nào". Do đó, cách thoại mơ hồ chính là sự lựa chọn để phù hợp với tâm lý nhân vật.

'Phó Sơn Hải' thất bại khiến sự nghiệp Thành Nghị gặp khủng hoảng trầm trọng? - Ảnh 2

Phó Sơn Hải không thành công khiến cho nam chính Thành Nghị cũng bị đưa vào tầm ngắm. Anh bị chê là làm việc thiếu chuyên nghiệp, diễn xuất buồn ngủ, giọng thoại thiếu cảm xúc, lúc nào cũng phải kè kè kịch bản chứng tỏ không học thuộc thoại từ trước. Và tất nhiên Phó Sơn Hải đã đẩy sự nghiệp của Thành Nghị vào thế khó.

Nam diễn viên vẫn còn hai phim cổ trang có kế hoạch lên sóng vào cuối năm là Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Vương Quyền Thiên và Trường An 24 Kế. Nếu như hai dự án này không thành công, sự nghiệp của Thành Nghị rất khó để bứt phá trở lại.

Tuy nhiên, fan của nam diễn viên bênh vực rằng Thành Nghị nhận trọng trách “gánh phim”, phải đóng cùng các diễn viên đã qua thời hoàng kim hoặc kém tiếng tăm khiến anh vừa chịu áp lực một mình kéo khán giả cho cả phim, lại thiếu đi cơ hội trau dồi diễn xuất bên các ngôi sao giàu kinh nghiệm. Nên khi Phó Sơn Hải bị chê, Thành Nghị là cái tên bị gọi nhiều nhất.

Phát ngôn gây tranh cãi của Thành Nghị khi bị chê ở phim Phó Sơn Hải

Lên sóng ngày 11/9, "Phó sơn hải" nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý của khán giả. Phim mở đầu với thành tích ấn tượng, tuy nhiên càng về sau, phim càng khiến người xem thất vọng.

Từ khóa:   Thành Nghị sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

